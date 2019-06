Eleitores vão escolher no domingo 344 de 350 candidatos para Colégio Eleitoral do CE

É no domingo, 16 de Junho, que cerca de 5700 eleitores, em representação de 567 associações, vão deslocar-se a uma das três assembleias de voto no território para, numa eleição pouco competitiva, escolher 344 entre 350 candidatos para o Colégio Eleitoral que elege o próximo Chefe do Executivo. Quem quiser conhecer por dentro o procedimento, ainda tem o dia de hoje para fazer uma simulação na assembleia de voto instalada no Fórum de Macau.

Cláudia Aranda

Há uma assembleia de voto localizada no Fórum de Macau, aberta desde ontem e que vai manter-se de portas abertas ao longo do dia de hoje, entre o meio-dia e as 19 horas, onde “são bem-vindas as visitas do público e dos sectores sociais, para vivenciarem o ambiente da assembleia de voto, compreenderem o processo de votação e efectuarem a simulação de votação”, convidou ontem a Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE).

No domingo, “mais de 5700 eleitores”, em representação de 567 associações – que preencheram os requisitos necessários de um total de 770 pessoas colectivas inicialmente previstas -, vão eleger os membros do Colégio Eleitoral que vai, mais adiante, escolher o próximo Chefe do Executivo, assinalou ontem a presidente da CAECE, a juíza Song Man Lei. A campanha eleitoral termina à meia-noite de dia 14 de Junho, sexta-feira, alertou a magistrada.

Do universo de 400 membros que escolhem o Chefe do Executivo, 344 são eleitos, através das associações a que pertencem, representativas de sete grupos sectoriais. Para esses 344 lugares existem 350 candidatos. Os restantes 56 são membros por inerência, no caso dos 12 deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional (APN). Há também os que são eleitos pelos seus pares ou por sufrágio interno, como é o caso dos 22 deputados à Assembleia Legislativa, os 14 representantes de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e os dois representantes dos membros do órgão municipal, o Instituto para os Assuntos Municipais. Já os representantes do sub-sector da religião são nomeados.

Candidatos igual a vagas, excepto nos sub-sectores educacional e trabalho

Os resultados vão saber-se ainda no mesmo dia, domingo, estimou Song Man Lei. “Mas a que horas, não tenho a certeza, porque não posso confirmar. Nós temos uma estimativa, mas não podemos confirmar quando é que podemos concluir a contagem dos votos”, acrescentou. Em todo o caso, a maioria dos membros do Colégio Eleitoral já está apurada, uma vez que, em quase todos os sectores, os candidatos existentes correspondem ao número de vagas. Com excepção dos sub-sectores educacional e do trabalho, que excederam o número de candidatos em mais dois e quatro assentos respectivamente, indicou a CAECE, os restantes cinco sectores e subsectores registaram os mesmos números de assentos atribuídos.

As eleições dos membros do Colégio Eleitoral ou “Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo” vão decorrer entre as 9 e às 18 horas, em três locais de votação: Pavilhão Polidesportivo do Instituto Politécnico de Macau, para o sector industrial, comercial e financeiro; Subsector educacional, Fórum de Macau, destinado aos subsector profissional, desportivo e dos serviços sociais. Por último, a Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, vai acolher os votos dos subsectores cultural e do trabalho.

Para este local, às 10 horas, a Associação Novo Macau marcou um protesto ou sessão de esclarecimento, com distribuição de folhetos, para promover o sufrágio universal na eleição do Chefe do Executivo. Desde há anos que a Novo Macau manifesta-se contra a eleição de Chefe do Executivo por um “pequeno círculo de 400 membros”, conforme defende agora Sulu Sou, deputado e vice-presidente da associação.

Entretanto, até quarta-feira, ainda estava por preencher a vaga deixada por Ho Iat Seng, que era membro por inerência do Colégio Eleitoral por ser deputado à APN, mas que pediu a demissão do Comité Permanente deste organismo, passo necessário para avançar com a candidatura a Chefe do Executivo, adiantou a TDM – Rádio Macau.