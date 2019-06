Polícia varreu multidão com gás lacrimogéneo e Hong Kong chora o futuro

A tensão cresceu de noite, multiplicou-se de manhã, até se transformar numa confusão imensa ao início da tarde. Estes foram os ingredientes do motim das horas que se seguiram. A polícia usou de tudo para carregar: gás lacrimogéneo, gás pimenta, balas de borracha. Os manifestantes recuaram, mas não desistiram. São os jovens que estão a dar corpo ao protesto, porque garantem estar tudo em risco, e ninguém estar a salvo. Os confrontos violentos fizeram mais de 70 feridos, e a Chefe do Executivo, Carrie Lam, apareceu em lágrimas na televisão.

Reportagem de João Carlos Malta (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia),

em Hong Kong

Primeiro os gritos, muitos, e cada vez mais altos. Depois uma massa de pessoas compacta a andar primeiro, depois a acelerar o passo, até este se transformar em corrida. Começa-se a ver o fumo lá longe. Sente-se o medo, e este transforma-se rapidamente em pânico. Os focos de névoa no ar multiplicam-se, e as dúvidas dissipam-se: é gás lacrimogéneo. Mais gritos, muitos mais, cortantes, e uma correria desvairada, pela Central Wan Chai Bypass, mesmo junto ao Tamar Park, onde está plantado o LegCo, Conselho Legislativo de Hong Kong.

Passava pouco das 15h30, de ontem, quando a tensão que cresceu de noite, se instalou de manhã, eclodiu em confrontos. A Polícia tinha começado a desenhar o plano de retirar progressivamente daquele local os manifestantes, e em acto contínuo carregou para afastar violentamente os que se juntavam naquela avenida à beira-rio.

Tarefa cumprida, mas apenas parte do plano alcançado. Ele continuou durante a tarde, com um objectivo único: não restar uma única alma nas imediações do lugar onde a líder do Executivo, Carrie Lam, quer aprovar, a 20 de Junho, a extradição de condenados em fuga para vários países com os quais o território não tem actualmente acordos de extradição, incluindo a China continental. A discussão desta medida ainda tem mais 66 horas à frente para votar emendas. Mas ontem foi adiada a primeira sessão. Não havia condições de segurança.

Voltando às ruas, muitos corpos em lágrimas vão caindo pelo chão, e pedindo ajuda. Querem água. Precisam dela. Os olhos ardem até ao infinito. E choram, choram. Até ao final da noite, os dados do South China Morning Post apontavam para 72 feridos, com idades entre os 15 e os 66 anos, que foram enviados para tratamento hospitalar, dois deles estão em estado grave. A maioria apresenta um quadro clínico estável, e alguns já tiveram inclusive alta. O mesmo jornal cita a Polícia para adiantar que 20 agentes ficaram com ferimentos depois dos confrontos violentos.

Revolta sub-35

Um pouco afastado da confusão, num dos viadutos de uma artéria interior que dá acesso ao Tamar Park, está Thomas. Tem 25 anos, e juntamente com dois amigos, garante que não podia estar noutro local. Porquê? “Esta lei vai pôr tudo em causa, a nossa economia, a nossa liberdade”, dispara o jovem estudante ao PONTO FINAL. São mesmo os mais novos que formam a massa humana que dá corpo ao protesto. É raro vermos um grisalho, e numa estatística puramente visual, quase que sem medo de errar, se pode dizer que 95% das pessoas que ali estão têm 35 anos ou menos.

Thomas tem pouca esperança nos políticos. Aliás, não tem nenhuma. “O Governo não quer saber de nós, mesmo tendo saído um milhão de pessoas na rua. Mas se os queremos parar, não podemos desistir, temos de vir para a rua”, garante.

Este estudante referia-se aos protestos de domingo que encheram as ruas de Hong Kong, e que reemergiram na passada terça-feira. Os manifestantes querem evitar uma lei que pensam que será discricionária, e que aumentará a arbitrariedade das regras. Garantem que abrirá uma brecha num muro que separa dois mundos que, apesar de juntos, vivem realidades tão diferentes.

É exactamente isso que um jovem de 30 anos − que está bem no centro da acção do protesto − mais teme. Posteriormente, depois de partilhar o medo e a revolta que sente, diz que se quer manter anónimo, “sou apenas um cidadão normal”.

Antes, num só fôlego, lançou torrencialmente as críticas que não quer manter secretas: “Eles querem que nós enviemos os fugitivos para a China para serem julgados lá, o que é ridículo. Todos sabem o que se passa do outro lado. Alguém acredita no sistema judicial chinês? Eu não. Vão passar esta lei sem querer saber o que nós pensamos”, lamenta.

O mesmo jovem não hesita em dizer que a ideia de “Um País, Dois Sistemas” morre com esta lei. “A nossa independência e o nosso sistema jurídico não vão valer de nada. Todos podem ser criminosos na China. Eles dizem que os crimes de opinião não serão castigados, mas vão usar tudo, até um acidente de carro, se for preciso”, explicita. O manifestante termina a afirmar que, com esta lei, cai a máscara a Pequim. “Eles estão a violar o que prometeram nos acordos de um país dois sistemas, durante 50 anos. Não vai acontecer, nunca mais vai acontecer, nem sequer já estão a manter a propaganda”, desvenda.

Um iô-iô chamado violência

Mal a conversa termina, o ambiente volta a ficar mais tenso. O processo repetiu-se durante as três horas mais violentas da tarde. Os manifestantes subiam o tom dos cânticos. “A lei não vai passar”, ouvia-se. A massa humana avançava. Voavam objectos. A reacção dos agentes da polícia de intervenção era imediata e disparavam. De seguida, o povo dispersava a grande velocidade, e com os gritos a anunciarem a quem está mais longe o que aí vem: uma correria desenfreada.

Mais gente com lágrimas nos olhos, e outros a caírem pelo chão. Poucos minutos passavam até o ambiente parecer serenar, os manifestantes voltavam a aproximar-se das barricadas que os separavam da polícia, e voltava tudo a acontecer de novo. Com uma diferença: de cada vez que se repetia era mais intenso. Num jogo de paciência, a polícia foi ganhando terreno: rua a rua, cruzamento a cruzamento.

Antes disso, muitos não tiveram alternativa senão abrigarem-se numas galerias comerciais que ficam mesmo em frente ao coração do motim. Subindo as escadas rolantes, ecoava o mesmo som dos berros em angústia. Ali há vidros a separar os manifestantes dos projécteis da polícia, e há também televisores. Muitos juntam-se em frente aos ecrãs. Vão aplaudindo ou vaiando, até parece um qualquer jogo de futebol. Mas claramente não é disso que se trata, ali é a vida e o futuro que se jogam.

No parapeito de um balcão, Willy, um engenheiro de 27 anos, recupera forças para o que aí vem. Diz que o seu inglês treme, mas a convicção com que fala mostra firmeza. “Se esta lei passar, a nossa liberdade de expressão deixará de existir. Todos estaremos em perigo, todos”, repete, numa ideia partilhada por muitos dos entrevistados pelo PONTO FINAL.

Quando questionado sobre a razão de serem maioritariamente os mais jovens a estarem na linha da frente, ele encontra uma possível explicação: “Os mais velhos não têm tanto conhecimento sobre o que esta lei pode causar”, avança. Por fim, lança um temor: “Temos medo, Hong Kong vai deixar de ser uma cidade segura”.

Sair daquelas galerias, e passar de novo por um mar de gente em sofrimento. Uma menina, que não terá mais de 16 anos, chora copiosamente sentada no chão, encostada à parede e assistida pelos voluntários de ocasião. Um outro rapaz, na casa dos 20 anos, sobe as escadas rolantes, que estão paradas, em ombros. O desespero está em todas as esquinas.

Descida ao caos

De novo na rua, os olhos alcançam uma polícia que, depois da fúria dos tiros, também descansa. Muitos estão no chão, tal como centenas de baias de metal que se amontoam por todo o lado. Antes serviram para os manifestantes fazerem barricadas. Há lixo por todo o lado. A definição de caos no dicionário deve andar perto do que ali se vê.

Num jogo de antagonistas, há os que definiram como auto-missão ajudar aqueles que decidiram vir para a rua lutar. No chão de uma das ruas de Admiralty, está montado um dos muitos “pit-stop” com águas, sumos, comida e máscaras. Sentada na estrada, Heléne vai revirando o material, até tirar a protecção do rosto para falar. A expressão facial é dura. O discurso é visceral. “É o jogo final, se não fizermos tudo o que pudermos agora, vamos perder o que temos para sempre. Este é o momento decisivo. A maior parte das pessoas que esteve aqui também já tinha estado no “umbrella movement”, mas esta é a última vez”, acredita.

A voz desta empresária torna-se mais grave. “Não é só o nosso futuro, é o presente que está em jogo, se a lei passar estamos todos em perigo. Talvez algumas pessoas pensem que vai só acontecer aos outros, mas não, acontecerá a todos. A todos os que vivem em Hong Kong”, repete a jovem de 30 anos.

E depois concretiza os pesadelos que lhe invadem o pensamento. “Eles podem apenas fazer um click e mandar-nos para a China, e depois, sabes, nunca mais vemos o sol outra vez”. Heléne está determinada em fazer o que for necessário.

“Se eles quiserem passar por nós, têm de o fazer por cima dos nossos cadáveres”, promete, ao mesmo tempo que desafia a comunidade internacional a levantar-se no apoio a Hong Kong. “Só assim poderá acontecer alguma coisa”, defende. Mas a crença de que algo mude nos próximos dias também não é muita. “A posição do Governo deixa-nos sem esperança porque, mesmo que morram aqui pessoas, eles não querem saber, eles nem sequer vão pestanejar”, resume.

Choro na TV

A líder do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, não só pestanejou como também chorou numa declaração televisiva, em que afirmou que a iniciativa dos manifestantes “não é um acto de amor a Hong Kong”. “Isto deve ser fortemente condenado”, afirmou, recordando ainda que o amor que tem pela terra em que nasceu e cresceu já a fez fazer uma grande quantidade de sacrifícios pessoais.

“Desde a passagem para a China, algumas pessoas usaram os assuntos envolvendo os governos central e de Hong Kong para incitar o confronto… O confronto radical não é a solução”, concluiu Lam, que está debaixo de fogo depois de 200 democratas, que fazem parte do comité eleitoral, pedirem a sua demissão.

Na rua, Boey está longe de acreditar nesta visão da realidade. Trabalha na área da saúde numa ONG, e para ela a lei da extradição é igual a detenções mais fáceis, e envio directo para a China continental. “Estamos a defender o nosso estilo de vida”, contrapõe a jovem de 23 anos a Lam. “Estou com medo do que se vai passar. Mas não tenha dúvidas de que vamos tentar o nosso melhor”, rematou.

Nesta altura, a polícia ia ganhando cada vez mais terreno, ao ponto de os manifestantes abandonarem as imediações do LegCo e concentrarem-se em Central, onde durante largas horas impediram o trânsito de passar, cantando hinos de protesto. Mais tarde, com o virar do dia, as artérias de Hong Kong começaram progressivamente a ficar mais calmas, mas os destroços espalhados por todo o lado deixam as cicatrizes de um dia intenso, brutal, doloroso. E que deixa apenas uma certeza: isto vai continuar.