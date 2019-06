Novo Macau vai promover o sufrágio universal em local de votação

A eleição do Chefe do Executivo por sufrágio universal é uma luta antiga da Novo Macau, que ontem esteve numa acção de educação cívica junto a uma hamburgueria no Fai Chi Kei. Esta foi uma das várias acções de rua, organizadas desde Maio, que vão culminar com um protesto pelo sufrágio universal, no domingo, 16 de Junho, numa das três assembleias de voto para as eleições dos membros do Colégio Eleitoral, que irá, mais adiante, eleger o Chefe do Executivo.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A Associação Novo Macau tem estado a promover acções de educação cívica, em defesa da implementação do sufrágio universal, que vão culminar numa acção, no domingo, junto a uma das três assembleias de voto para as eleições dos membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo. “É necessário mais educação cívica dirigida ao público”, com vista a promover o sufrágio universal para a eleição do Chefe do Executivo, disse ontem o deputado Sulu Sou, e vice-presidente da Associação Novo Macau, ao PONTO FINAL, durante uma acção de rua junto a uma hamburgueria, no Fai Chi Kei.

“A maioria das pessoas não percebe o sistema eleitoral, podem queixar-se sobre problemas sociais, mas não sabem nada sobre o sistema político”, acrescentou o deputado, durante um intervalo na acção de esclarecimento realizada ao final do dia, em plena hora de ponta, no Fai Chi Kei, com os elementos da associação sem mãos a medir a distribuírem folhetos informativos. Entre os transeuntes, a receberem e passando os olhos de relance pelo papel, havia mulheres com crianças, jovens estudantes, idosos.

O deputado explicou que, no domingo, os elementos da Novo Macau vão ficar da parte de fora de uma assembleia de voto. Para o efeito, já enviaram uma notificação às autoridades policiais. Nas eleições anteriores, a organização promoveu uma acção idêntica, explicou Sulu Sou, mas a assembleia de voto acabaria por ser cancelada, disse.

Esta foi mais uma das várias acções de rua que a Associação Novo Macau tem estado a realizar ao longo das últimas três semanas. Depois da Taipa, Praia do Manduco, Avenida de Horta e Costa, Rua do Campo, Areia Preta, Fai Chi Kei, a Novo Macau vai estabelecer-se no domingo na Escola Luso Chinesa Técnico-Profissional, destinada aos sectores do trabalho e cultural, e uma das três assembleias de voto que vão ser instaladas este fim-de-semana.

“O que defendemos é que o sufrágio universal se torne uma realidade, no futuro não vão ser necessários membros de um Colégio Eleitoral, nós todos votaremos”, afirmou o deputado. No próximo domingo, 16 de Junho, realizam-se as eleições dos membros da Comissão ou Colégio Eleitoral que vão escolher o próximo Chefe do Executivo, depois de uma campanha eleitoral que está a decorrer desde 1 de Junho e termina amanhã, 14 de Junho. Dos 400 membros do Colégio Eleitoral, 344 são eleitos, enquanto os restantes 56 são membros por inerência, aqui se incluindo os deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional.

Sulu Sou entende que “é preciso explicar às pessoas que as 633 associações que existem Macau não conseguem representar a maior parte dos cidadãos de Macau, a maior parte de nós fica de fora”, afirmou. Para o deputado, os “5.300 eleitores das 633 associações” estão longe de representar todos os possíveis sectores e interesses da população. “Não podemos ter um número ilimitado de sectores para este Colégio, e penso que só as pessoas podem representar-se a si mesmas e assumir a responsabilidade se falharem na escolha de determinado candidato”, afirmou, sublinhando: Não precisamos dos membros das associações a ajudarem-nos a votar”.

Para domingo, há outros dois locais de votação, um no Pavilhão Polidesportivo do Instituto Politécnico de Macau, para o sector educacional e sector industrial, comercial e financeiro. A terceira assembleia de voto vai estar no Fórum Macau, destinada ao sector dos serviços sociais, desportivo, profissional, e dos serviços sociais. A assembleia de voto no Fórum de Macau estará aberta nos dias 13 e 14 de Junho para a simulação de votação.

Depois de 16 de Junho serão conhecidos os 400 membros que vão constituir o Colégio Eleitoral. Este orgão vai escolher o próximo Chefe do Executivo. Aponta-se para uma data em Agosto, mas ainda por definir.