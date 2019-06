Novo Macau: “Devemos estar preocupados com o que está a acontecer em Hong Kong”

A Associação Novo Macau está “profundamente preocupada e muito apreensiva” com a intenção do Governo de Hong Kong de avançar com as emendas à lei que permite a extradição de suspeitos de crimes para a China continental. O vice-presidente, Sulu Sou, teme que Macau possa vir a ser o próximo alvo de uma lei que, receia, possa abranger pessoas críticas ao Governo de Pequim.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A Associação Novo Macau está acompanhar os acontecimentos em Hong Kong com “muita preocupação e apreensão”, afirmou ontem o deputado Sulu Sou, e vice-presidente da organização, que esteve reunido com os membros ontem para se posicionarem em relação às alterações à lei da extradição. “Acabámos a discussão sobre a situação e decidimos que temos dois pontos para partilhar com o público, um é que a Associação Novo Macau está profundamente preocupada e muito apreensiva. O segundo ponto é que a Novo Macau insta o governo da REAHK a retirar a proposta de lei da extradição”, afirmou.

O deputado manifestou-se particularmente inquieto com a possibilidade de contaminação a Macau da intenção do Governo de Hong Kong de avançar com as emendas à lei que permite a extradição de suspeitos de crimes para a China continental. “Macau pode vir a ser o próximo destino” da discussão da lei de extradição com o continente, referiu. Dai que, afirmou, “queremos apelar ao público de Macau e fazer as pessoas perceber porque devemos estar preocupados com o que está a acontecer em Hong Kong. Se o Conselho Legislativo de Hong Kong aprovar as alterações à lei, penso que o próximo será Macau, porque não temos lei da extradição com a ‘mainland’ neste momento”, alertou o deputado, falando à margem de uma acção de educação cívica da Novo Macau a favor do sufrágio universal na eleição do Chefe do Executivo, no Fai Chi Kei.

O protesto contra a lei de extradição levou domingo às ruas de Hong Kong mais de um milhão de manifestantes. Ontem, na mesma altura em que o PONTO FINAL falava com o vice-presidente da Associação Novo Macau, decorriam confrontos entre manifestantes e a polícia de choque em Hong Kong. O protesto contra as alterações à lei voltou a juntar ontem centenas de pessoas junto ao Conselho Legislativo de Hong Kong, dia em que estava previsto o início do debate sobre a lei de extradição, discussão que acabou por ser adiada.

Membros da Novo Macau juntaram-se aos protestos no domingo, adiantou o vice-presidente da associação, acrescentando não ter conhecimento da presença de elementos da organização nos protestos de ontem. “Tanto quanto sei, não temos membros neste momento em Hong Kong, mas tivemos alguns membros a participar no domingo passado”.

A proposta de lei apresentada pelo Governo de Hong Kong ao Conselho Legislativo autoriza a extradição de condenados em fuga para vários países, incluindo a China continental, com os quais não tem actualmente acordos de extradição. Muitos manifestantes disseram não acreditar no compromisso do Executivo de Hong Kong de não enviar pessoas críticas ao Governo chinês para o continente. Os manifestantes dizem temer, também, que Hong Kong fique à mercê do sistema judicial chinês como qualquer outra cidade da China continental e de uma justiça politizada que não garante a salvaguarda dos direitos humanos.