Federação do Sri Lanka: “Decisão da AFM não se baseou em condições de segurança”

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

A Associação de Futebol de Macau (AFM) comunicou na sua página oficial no Facebook, a 8 de Junho, a decisão de não participar no jogo da segunda mão de qualificação para o Mundial de 2022. Ontem, até ao fecho desta edição, a publicação levava mais de 300 comentários e 600 reacções por parte dos internautas, a maioria dos quais a insurgir-se perante a decisão do organismo responsável pelo futebol da RAEM. Entre os comentários, porém, encontra-se um da página oficial da Federação do Sri Lanka de Futebol, que refuta os argumentos invocados pela AFM, nomeadamente em relação à segurança.

“Como dissemos anteriormente por diversas vezes, não existe qualquer risco a nível de segurança para a equipa de Macau no Sri Lanka. A FIFA e a AFC aceitaram as medidas de segurança propostas para esta partida, fornecemos medidas extraordinárias de segurança para todos os jogadores. A decisão da AFM não se baseou em condições de segurança no Sri Lanka, todos os países já permitiram que os respectivos cidadãos possam viajar para o Sri Lanka”, refere a página da federação srilankesa. O organismo termina a sua publicação dizendo que “estamos preparados e damos as boas-vindas à selecção de Macau em qualquer altura”.

Pela voz do capitão de equipa, Nicholas Torrão, a selecção de Macau escreveu ontem uma carta à FIFA e Confederação Asiática de Futebol (AFC) a pedir que seja marcada uma nova data para a partida com o Sri Lanka. Na missiva enviada aos organismos é referido que os jogadores estão “devastados” com o cancelamento da partida da segunda mão devido à decisão da AFM, e que a resolução da eliminatória deveria acontecer no campo e não de outra forma.