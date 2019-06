IC promete concluir Plano de Gestão do Centro Histórico de Macau ainda em 2019

O Plano de Gestão do Centro Histórico vai ser concluído ainda este ano, essa é a meta que o Instituto Cultural (IC) diz pretender cumprir. A garantia foi dada pela vice-presidente do IC, Leong Wai Man, ao PONTO FINAL. Uma vez terminado, o plano deverá ser entregue ao Centro do Património Mundial da UNESCO. O documento já leva vários anos de atraso, deveria ter sido apresentado à UNESCO até 2015.

A vice-presidente do Instituto Cultural, Leong Wai Man, afirmou ontem ao PONTO FINAL que o Governo mantém a meta de 2019 para concluir o Plano de Gestão do Centro Histórico de Macau. “O plano de gestão é para concluir este ano, é a nossa meta, vamos tentar concluir ainda este ano”, afirmou ontem a responsável à margem da inauguração da série de actividades “Géneses e Espírito – Mostra de Património Cultural Intangível de Zhejiang”. “Quando acabarmos o plano, vamos entregar conforme o procedimento definido pelo Centro do Património Mundial da UNESCO”, acrescentou.

Leong Wai Man adiantou que o IC encontra-se actualmente a desenvolver os trabalhos relacionados com os regulamentos administrativos relativos ao Plano de Gestão do Centro Histórico, depois de recolhidas as opiniões nas consultas públicas. “Ainda não parámos”, disse, acrescentando que a UNESCO reconhece esse trabalho desenvolvido pelo Governo no projecto de decisão do Centro do Património Mundial, a ser apresentado no final deste mês de Junho, no Azerbaijão, publicado a 20 de Maio.

A UNESCO está à espera desde 2015 por um plano para o centro histórico, mas Macau tem falhado sucessivamente as metas para a entrega. É a própria Lei da Salvaguarda do Património, em vigor desde Março de 2014, que determina que o Centro Histórico de Macau deve ser objecto de um plano de salvaguarda e gestão.

O pedido da UNESCO relativamente ao plano de gestão foi reiterado em 2018, na decisão que resultou da Sessão do Comité do Património Mundial, na Polónia. Na altura a UNESCO lamentou “a falta de progressos na conclusão do plano de gestão, que deveria ter sido apresentado até 1 de Fevereiro de 2015”, e reiterou o seu pedido ao Governo de Macau para considerar a entrega de um Plano de Gestão como uma questão prioritária, solicitando que este fosse submetido ao Centro do Património Mundial e aos órgãos consultivos para revisão antes da sua adopção.

Num comunicado de imprensa de 23 de Maio, em resposta a uma avaliação preliminar do Relatório actualizado sobre o Estado de Salvaguarda do Centro Histórico de Macau, entregue à UNESCO no ano passado, o Governo não se comprometia publicamente com datas para a conclusão do Plano de Gestão. No entanto, nessa avaliação preliminar constante no projecto de decisão do estado de conservação de 168 itens de património cultural mundial, publicado a 20 de Maio, é indicado que “a finalização e implementação do Plano de Gestão está prevista para 2019 e será alcançada por meio de regulamentos administrativos, após a sua apresentação ao Centro do Património Mundial da UNESCO para homologação pelos órgãos consultivos”.

Enquanto o plano de salvaguarda do centro histórico não surge, a UNESCO vai continuar a exigir que seja mantida actualizada em relação ao estado de conservação do centro histórico. Daí que o projecto de decisão a ser aprovado na 43º Sessão do Comité do Património Mundial, a decorrer entre 30 de Junho e 10 de Julho, em Baku, no Azerbaijão, solicite que Macau apresente novo “Relatório actualizado sobre o Estado de Salvaguarda do Centro Histórico de Macau” ao Centro do Património Mundial, até ao final de 2020.

Até agora, Macau cumpriu com a entrega de relatórios de avaliação, nomeadamente em Março de 2017 e Dezembro de 2018. Este último, o relatório actualizado sobre o Estado de Salvaguarda do Centro Histórico de Macau, que foi solicitado na anterior sessão, na Polónia.

IC: UNESCO nunca se pronunciou sobre prédio na Calçada do Gaio

A vice-presidente do Instituto Cultural (IC), Leong Wai Man, afirmou ontem ao PONTO FINAL que o Governo já comunicou por duas vezes a situação do edifício na Calçada do Gaio ao Centro do Património Mundial da UNESCO, mas que o organismo nunca se pronunciou. O edifício foi embargado em 2008, após entrada em vigor de um despacho do Chefe do Executivo, que limita a altura dos edifícios em redor do Farol da Guia a 52,5 metros de altura. Nos relatórios sobre o estado de Salvaguarda do Centro Histórico, de Março de 2017 e Dezembro de 2018, “apresentámos o relatório sobre este edifício, mas, até agora o IC não recebeu informação da UNESCO, nem contra nem a favor”, afirmou ontem Leong Wai Man.

Em 2016, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, disse que o edifício embargado poderia ficar com 80 metros de altura. Na semana passada, o deputado Sulu Sou afirmou que tinha dúvidas de que o Governo tivesse comunicado esta situação à UNESCO, que tem reiteradamente manifestado a sua preocupação sobre o impacto negativo de novos empreendimentos, exigindo que uma avaliação da influência de novos empreendimentos lhe seja submetida. Entretanto, o Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia vai defender junto do Centro do Património Mundial da UNESCO, em Baku, no Azerbaijão, este mês, que a paisagem e a integridade visual ao redor do Farol da Guia devem ser protegidas. No seu relatório, dado a conhecer há umas semanas, o grupo argumenta que o Governo não cumpriu os compromissos assumidos previamente.