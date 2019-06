Há três negociações a decorrer, mas Governo não tem data para lançar lei de extradição

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

A Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) diz que as negociações entre Macau, Hong Kong e a China são decisivas para o Governo local avançar com a proposta de lei de extradição. A informação chega depois da resposta a uma interpelação escrita do deputado Leong Sun Iok ao Executivo, citada pela TDM Rádio Macau.

Lembre-se que o diploma está a ser revisto desde a última tentativa, em 2015, quando o Governo entregou uma proposta à Assembleia Legislativa para depois a retirar. “Os governos das três jurisdições têm trocado, de forma activa, opiniões relativas aos princípios, detalhes e aspectos técnicos do acordo”, sendo “necessário continuar a proceder a estudos”, refere a DSAJ, na resposta ao deputado a que a rádio teve acesso.

Leong Sun Iok quis saber se o Governo já resolveu “os problemas” que levaram à retirada da proposta entregue à Assembleia Legislativa.

A DSAJ respondeu que continuam a existir “diferenças” entre os três sistemas jurídicos. E Macau continua a defender a ideia de “um equilíbrio” que “tenha suficientemente em consideração a divergência entre os sistemas jurídicos” e mantenha a “integridade do próprio sistema da RAEM”.

O mesmo organismo acrescenta que o conteúdo da proposta pode ser alterado em resultado “das negociações entre as três jurisdições”. Esse é o argumento do Executivo para não indicar uma data para o diploma ser apresentado. A mesma notícia acrescenta que os tribunais de Macau participaram neste trabalho. No mais recente relatório de trabalho, referente aos anos de 2017 e 2018, divulgado na semana passada, é feita referência a três acordos em negociação: dois são sobre a entrega de infractores em fuga (um entre a China e Macau; outro entre Hong Kong e Macau) e o terceiro é referente à cooperação judiciária em matéria penal entre Hong Kong e Macau.

Em Fevereiro, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, deu também conta de uma partilha de ideias com Pequim sobre a transferência de condenados. Ficou também acordado com o Governo Central o início das conversações sobre um acordo ao nível da cooperação judiciária. Na primeira versão, a proposta de lei incluía também Taiwan.