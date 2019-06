Cinema na Casa Garden para sensibilizar população para a violência doméstica

A “Violência Doméstica” é o tema do VI Ciclo de Cinema organizado pela Fundação Rui Cunha e Fundação Oriente, com vista a alertar para um flagelo transversal a toda a sociedade. Entre 19 de Junho e 17 de Julho, há cinco filmes para ver na Casa Garden, às 19h30. As sessões são antecedidas por um cocktail, às 19 horas.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A violência doméstica é o tema do VI Ciclo de Cinema promovido pelo CREDDM – Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau, da Fundação Rui Cunha, em coordenação com a Fundação Oriente. O objectivo é “chamar a atenção para uma problemática que não tem fronteiras sociais nem económicas, religiosas ou culturais, que é transversal a toda a sociedade, em todo o mundo”, adiantou ao PONTO FINAL a jurista Filipa Guadalupe, coordenadora-geral do CREDDM.

Entre 19 de Junho e 17 de Julho, as quartas-feiras na Casa Garden vão estar reservadas à exibição de um dos cinco filmes do ciclo. As sessões, às 19h30, serão antecedidas por um cocktail, às 19 horas, e seguidas de debate sobre o tema. “Todos os filmes serão apresentados na sua versão original e legendados em inglês”, adiantou Filipa Guadalupe. O objectivo é chegar a mais público e atrair mais gente a ver os filmes, acrescentou.

Na abertura, quarta-feira, 19 de Junho, será exibido o filme “Tyranossaur”, do Reino Unido, estreado no Festival de Cinema Sundance em 2011, realizado por Paddy Considine, com Peter Mullan. A 26 de Junho, passa “Provoked”, também do Reino Unido, de 2006, do realizador Jag Mundhra, com Aishwarya Rai. A 3 de Julho é projectado o filme norte-americano, premiado pela Academia de Hollywood, “Precious”, de 2009, realizado por Lee Daniels, com Gabourey Sidibe, Mo’Nique e Paula Patton. Na quarta-feira seguinte, 10 de Julho, é a vez de “ Te doy mis Ojos”, de Espanha, 2003, realizado por Icíar Bollaín, com Laia Marull e Luis Tosar. A encerrar o ciclo, a 17 de Julho, é exibido “Vidas Partidas”, do Brasil, de 2016, filme de Marcos Schechtman, com Naura Schneider e Domingos Montagner.

“Estes nossos ciclos de cinema têm sempre um tema central e nunca é demais escolher o tema da violência doméstica, para fazermos um bocadinho de pedagogia, procuramos sempre chamar a atenção para problemas reais, para pôr as pessoas a pensar”, prosseguiu a organizadora do evento.

Na selecção das obras, “procurámos fugir dos filmes mais comerciais, que toda a gente conhece, para que as pessoas pudessem ter outro tipo de oferta”, explicou Filipa Guadalupe. Todos os filmes têm como “tema fulcral a violência doméstica” entre casais heterossexuais, à excepção do norte-americano “Precious”, de 2009, que aborda o abuso sexual. A violência doméstica, no entanto, “acompanha o evoluir da sociedade” e, portanto, há também agressões em casais de pessoas do mesmo sexo, referiu a jurista.

Macau não foge à regra, a violência doméstica, apesar de ser crime público, ou seja, qualquer pessoa pode denunciar as agressões, o que constitui “um grande avanço”, é “um problema que, infelizmente, está a crescer e não a diminuir”, afirmou a jurista. “Temos tido esse exemplo também em Portugal, apesar de ser crime público, continua a aumentar desmesuradamente, é um problema muito sério, que não se consegue combater porque a violência doméstica é um crime silencioso”, prosseguiu.

Informação, sensibilização, diálogo

“A violência doméstica é um conjunto de vários crimes que acontecem dentro das famílias, sejam elas quais forem, e que levam a sofrimentos enormes não só físicos como psíquicos e sexuais e ameaçam a liberdade, a dignidade da pessoa humana, da condição da mulher ou da criança”. É uma temática a que as Nações Unidas dão destaque e para a qual “têm imensas campanhas de sensibilização”, referiu Filipa Guadalupe. Para a jurista, este flagelo social sé se resolve “com muita informação e muito diálogo”. “Isto só lá vai com campanhas de sensibilização e alterações comportamentais e culturais”, acrescenta.

O filme “Precious” aborda “uma forma diferente de violência doméstica, tem a ver com o abuso sexual que é, no fundo, um crime que está muito encapotado pela violência doméstica. Foca a problemática do abuso sexual do pai para com a filha, com a anuência da mãe”, explicou Filipa Guadalupe. “Precious” recebeu dois Óscares na 82ª edição dos Prémios da Academia de Hollywood, um para melhor actriz secundária atribuído a Mo’Nique, que no filme de Lee Daniels interpreta uma mãe disfuncional e desempregada, que maltrata a filha. O outro foi para melhor argumento adaptado.

A escolha dos filmes, que abrange um espectro largo de realizadores, tenciona mostrar, também, que a violência doméstica “não é um problema regional, mas é um problema à escala mundial e, por isso, procurámos ir buscar filmes do Reino Unido, Espanha, Brasil”. “Tyranossaur” é “um murro no estômago”, enquanto “Vidas Partidas”, que “não foi comercializado fora do Brasil”, mas foi “muito galardoado”, aborda a violência doméstica nas classes sociais mais altas, num país que regista dos mais elevados índices de violência contra as mulheres, explicou a coordenadora.