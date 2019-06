Selecção de Macau: ID demarca-se de polémicas e reitera apoio para atingir “excelentes resultados”

O presidente do Instituto do Desporto referiu ontem que a Associação de Futebol de Macau terá tido os seus motivos para não querer levar a selecção ao Sri Lanka para a segunda mão de qualificação para o Mundial de 2022, acrescentando ainda que o ID continuará a dar o seu apoio nas diferentes modalidades para atingir “excelentes resultados em diferentes eventos”.

Pedro André Santos

Os jogadores da selecção de futebol de Macau tinham o sonho de seguir em frente na qualificação para o Mundial de 2022, mas a equipa da RAEM terá falta de comparência na partida agendada para hoje no Sri Lanka. Apesar de tanto a FIFA como a Confederação Asiática de Futebol (AFC) terem garantido os critérios mínimos de segurança para a deslocação ao Sri Lanka, a Associação de Futebol e Macau (AFM) teve opinião diferente, considerando que não estavam reunidas todas as condições nesse sentido.

Instado a comentar a situação, o presidente do Instituto do Desporto referiu que a AFM terá tido os seus próprios motivos para chegar a esta decisão. “Achamos que a AFM teve em consideração e fez as respectivas análises até chegar a esta decisão, de certeza que teve uma boa comunicação com a FIFA e a AFC, o Governo nunca interferiu neste assunto”, começou por dizer Pun Weng Kun. Sobre a possibilidade de sanções impostas pela FIFA pela não comparência, tanto a nível pecuniário como a suspensão de todas as provas internacionais, o presidente do ID referiu que não receberam ainda qualquer notificação nesse sentido, reiterando, por sua vez, o apoio na promoção do desporto e dos atletas locais. “Mantemos o nosso apoio às diferentes associações desportivas, nas diferentes modalidades, especialmente na formação, tendo como objectivo ter excelentes resultados em diferentes eventos no exterior”, acrescentou o responsável, em declarações aos jornalistas, à margem de um evento desportivo realizado ontem.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre as razões invocadas pela AFM para a não participação nesta partida, tendo em conta que tanto o organismo que tutela o desporto no Sri Lanka, como a FIFA e a AFC, garantiram condições mínimas de segurança, Pun Weng Kun foi peremptório: “Não temos opiniões adicionais porque eles [AFM] têm a sua própria análise e ponto de vista que conduz a esta decisão”.

Os jogadores da selecção de Macau, recorde-se, afirmaram que não voltariam a vestir a camisola da RAEM, mas o presidente do ID pediu tempo… e mais comunicação com o organismo que tutela o futebol local. “Embora muitas pessoas tenham ficado desagradadas com este acontecimento devemos dar tempo para se acalmarem e para que possam perceber o ponto de vista da AFM. Atletas, em diferentes períodos, têm diferentes pensamentos, acho que o principal agora é os nossos jogadores terem mais comunicação com a AFM”, concluiu.

Via verde para partida entre PSG e Inter

Pun Weng Kun confirmou ontem que o Instituto do Desporto recebeu, e aceitou, um pedido oficial para a utilização do Estádio Olímpico de Macau a 27 de Julho para a realização da partida entre o Inter de Milão e o Paris Saint-Germain. Questionado pelo PONTO FINAL sobre a situação, o presidente do ID confirmou o pedido e resposta positiva por parte do organismo, aguardando agora por mais detalhes sobre o evento por parte da Kaisa Group, empresa que organiza a partida. “Recebemos um pedido de utilização [do estádio] por parte da organização e já respondemos que podemos alugar o campo para organizar [o jogo]. O ID é a entidade que alugou o campo, agora é preciso esperar informações por parte da organização, porque isto é apenas um jogo privado”, disse Pun Weng Kun.