Paulo Cunha-Alves chama a comunidade a participar na Grande Baía

Na primeira participação de Paulo Cunha-Alves como cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong nas celebrações do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o diplomata enalteceu a comunidade, prometeu continuar a apoiá-la e apelou à sua participação na Grande Baía, em áreas como o turismo, conferências e feiras internacionais.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Paulo Cunha-Alves, cônsul geral de Portugal em Macau e Hong Kong, afirmou ontem que o país vai continuar a apoiar a comunidade portuguesa presente em Macau até 2049. “Acho que temos que continuar a celebrar Portugal, a cultura portuguesa, a língua portuguesa, Camões, os Lusíadas, a amizade entre o povo chinês e o povo português, continuar a apoiar a comunidade portuguesa presente aqui em Macau e fazer o melhor que sabemos e o melhor que podemos até 2049”, afirmou Paulo Cunha-Alves, falando dos planos para o futuro do Consulado em conversa à margem da recepção na residência oficial, no antigo Hotel Bela Vista.

Antes, o papel dos portugueses na Grande Baía havia estado em destaque no discurso do 10 de Junho proferido por Paulo Cunha-Alves. Apelando ao empenho de todos nas mais variadas vertentes, afirmou que “este será também o papel da comunidade portuguesa na RAEM, num momento em que se abrem perspectivas mais vastas de cooperação e parceria no âmbito da área da Grande Baía, palco onde Macau deverá assumir um papel de relevo no contexto regional, em áreas como o turismo, conferências e feiras internacionais e, porque não, também como plataforma especializada no ensino da língua portuguesa”.

Ao longo da sua intervenção – abafada pelo ruído provocado pelas vozes dos convivas -, o diplomata salientou ter-se apercebido “nos contactos com as autoridades locais, que o contributo da comunidade para o desenvolvimento da RAEM tem sido significativo e determinante, empenhado e constante”. O diplomata descreveu a comunidade como “altamente qualificada, bem integrada na sociedade, que através das diversas carreiras que representa, tem vindo a contribuir para a preservação do património cultural e arquitectónico da cidade, da gastronomia, do sistema jurídico de matriz portuguesa, e da língua de Camões cuja obra hoje [ontem] celebramos”.

Cônsul promete melhor sistema de som no próximo ano

No final do evento, em conversa com os jornalistas, o diplomata desabafou: “Temos de melhorar o sistema de som, porque acho que aqui para o fundo as pessoas tinham alguma dificuldade em concentrarem-se a ouvir o discurso, porque não deviam ouvir bem as pessoas que estavam a discursar”, afirmou. O diplomata agradeceu ainda o apoio do Governo da RAEM à Escola Portuguesa de Macau (EPM) e às demais instituições, secundárias e terciárias, onde é ensinada a língua portuguesa e sublinhou o empenho de Portugal no desenvolvimento do segundo pólo da EPM, anunciado pelas autoridades da RAEM durante a visita a Macau do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, no início de Maio.

O habitual brinde terminou com uma saudação especial do cônsul geral “para celebrar a vitória da Selecção de Portugal na Liga das Nações”, jogo realizado domingo.

A título de balanço deste seu primeiro 10 de Junho em Macau, o cônsul-geral, em funções no território há oito meses, afirmou ser “positivo”. “Não tenho base de comparação, na minha perspectiva pessoal acho que correu muito bem. Tivemos o Chefe do Executivo aqui connosco, o que significa um voto de confiança na relação política que existe com Portugal”, disse.

Chui Sai On salientou o contributo da comunidade portuguesa e macaense para o “desenvolvimento harmonioso” de Macau e, frisou que o Governo tem dado “uma grande importância ao papel social desempenhado pelas comunidades portuguesa e macaense, respeitando a sua língua, cultura, religião e costumes”.

Autoridades portuguesas ao corrente de eleitores fora dos cadernos

Sobre os 18 inscritos que não puderam votar nas eleições para o Parlamento Europeu, realizadas em Macau nos dias 25 e 26 de Maio, porque o nome não constava nos cadernos eleitorais em Macau, Paulo Cunha-Alves garantiu que o assunto está a ser acompanhado em Portugal. “Há a garantia, comunicamos os casos por escrito a Lisboa e eu sei que os serviços responsáveis estão a tratar do assunto”, afirmou. “É claro que, como imaginam, Macau não foi caso único, e não é uma coisa que se resolva de uma semana para a outra, vai levar algum tempo. É um trabalho que vai levar algum tempo a ser bem feito para que as pessoas possam ser informadas”, esclareceu.

“Haja diálogo entre as partes em Hong Kong”

Sobre os resultados esperados em relação às diligências feitas pela União Europeia junto da Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, expressando preocupação em relação à lei de extradição, o cônsul-geral de Portugal apelou ao diálogo. “O mais importante, para que continue o desenvolvimento da região administrativa de Hong Kong, é que haja diálogos entre todos os vectores da sociedade”, disse. “Qualquer Governo terá sempre vantagens em ouvir o que é que se passa à sua volta e ver o que se passa nas ruas”, acrescentou. Sobre o papel de Portugal nesta acção diplomática da comunidade internacional, no sentido de pressionar as autoridades de Hong Kong a considerar fazer alterações à lei, Paulo Cunha-Alves esclareceu que o país participa enquanto Estado-Membro da União Europeia e não solitariamente.

“Uma declaração da alta representante da União Europeia para a Política Externa quando é proferida tem o acordo de todos os Estados-Membros, e nós participamos dessa medida, não temos um papel timoneiro, não andamos aí a fazer campanha sozinhos, mas participamos nas discussões dos textos”, afirmou o cônsul-geral. A manifestação do passado domingo levou mais de um milhão de pessoas às ruas em protesto contra a lei de extradição, que deverá ser votada amanhã no Conselho Legislativo de Hong Kong. O diploma irá permitir a extradição de suspeitos para qualquer país com o qual Hong Kong não tenha um acordo formal, incluindo a China continental.

Paulo Cunha-Alves cria base de dados para chegar perto da comunidade

Paulo Cunha-Alves, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, afirmou ontem que o sistema de convite electrónico para eventos organizados pelo consulado vai continuar no futuro. O diplomata acrescentou que “não acredita que alguém tenha ficado de fora das celebrações do 10 de Junho na residência consular no antigo Hotel Bela Vista por falta de convite. “As instruções que eu tinha dado à minha equipa é que mesmo que não tenha convite é sempre bem vindo”, garantiu. Este ano, a recepção aberta à comunidade foi antecedida por uma solicitação do Consulado, divulgada nas redes sociais, para que os interessados procedessem a uma pré-inscrição, caso desejassem participar na recepção do 10 de Junho, procedimento entendido por elementos da comunidade como uma tentativa de exclusão. “Quando nós chegamos a um sítio tentamos sempre melhorar os procedimentos, e aquilo que tentámos fazer com a introdução do convite electrónico é chegar mais perto da comunidade”, afirmou ontem Paulo Cunha-Alves aos jornalistas. O cônsul-geral afirmou que vai “tentar que as pessoas colaborem com o Consulado para que nos sintamos mais perto da comunidade”. O objectivo é criar uma base de dados com os nomes e contactos telefónicos e de endereço electrónico das pessoas. Entre 500 a 600 pessoas estavam ontem no antigo Hotel Bela Vista por volta das 19 horas, afirmou o diplomata.