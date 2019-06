Com a lei de extradição é “a nossa forma de vida que está em risco”

Macau pode ser o próximo destino da discussão da lei de extradição com a China continental. Politólogos, juristas, constitucionalistas e políticos não acreditam numa reacção tão forte da sociedade macaense como em Hong Kong. Defendem que na RAEM as “coisas se fazem de outra forma.” Já o advogado Jorge Menezes fala da abertura de uma porta que pode destruir a ideia de “Um País, Dois Sistemas”.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

O estrondoso levantamento da sociedade de Hong Kong contra a lei de extradição põe Macau a olhar para o lado, como possível “senhor que se segue”. Pouco se sabe do que está a ser preparado pelo Governo e pela secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, mas, para já, há o temor de que o que possa estar em causa, seja um antes e um depois no que se refere à “forma de vida” que existe na RAEM.

O advogado Jorge Menezes — que no domingo se juntou ao milhão de pessoas que saiu à rua em Hong Kong — está preocupado. A possibilidade de vir a ser firmado um acordo entre Macau e a China, no entender de Menezes, pode tornar “permeável” a ideia fundadora da Lei Básica: “Um País, Dois Sistemas”. E desenvolve a ideia: “A existência de dois sistemas políticos pressupõe uma fronteira legal entre Macau e a China e entre Hong Kong e a China. São dois sistemas políticos, e três ordens jurídicas”, começa por explicar. “Se isso deixar de acontecer, passa a haver uma permeabilidade entre os dois, a distinção enfraquece-se e pode mesmo desfazer-se. Passa a ser possível aplicar-se em Macau a lei da China”, antevê. “A extradição esburaca e enfraquece a parede de um país, dois sistemas. Torna-o permeável”, concretiza.

A pena de morte é só um dos problemas

O académico e constitucionalista António Katchi defende que a existência de pena de morte e de prisão perpétua na China interior é apenas uma parte do problema. “Lá não aplicam a lei penal com o mesmo cuidado que é aplicada em Macau e em Hong Kong”, identifica. O professor do Instituto Politécnico de Macau diz que mesmo que a China assegure que o crime de que vai acusar o suspeito não se enquadra numa sentença de pena de morte, nada garante que posteriormente não “arranje outros factos, e os qualifique de outra forma”. E salienta que mesmo no caso de penas muito longas, há a questão “dos trabalhos forçados e da tortura”. “O que não torna nada disto melhor”, observa.

Katchi afirma que a China “utiliza a lei como lhe dá jeito e utiliza os tribunais com esse fim”. “A lei lá vale muitas vezes como pretexto, e não como fundamento, interpretam-na e mudam-na como querem”, adianta o académico. Não é raro que os suspeitos de um crime sejam “privados do contacto com a família e com os advogados, sejam presos e desaparecem”, ilustra. Posteriormente, explica o professor, após dias ou meses sem aparecer, surgem na televisão a confessar um crime.

O mesmo jurista diz, no entanto, que esta realidade não vai ser falada no possível acordo de extradição da RAEM com a China continental, porque Macau defenderá publicamente que se trata de “um Estado que cumpre estritamente o que diz lei”.

Hong Kong é lá longe. Aqui é com calma

O que se viu no domingo em Hong Kong, mesmo salvaguardando as diferenças de escala e história, dificilmente se assistirá em Macau. Essa é uma opinião que perpassa todos os juristas, politólogos e políticos ouvidos pelo PONTO FINAL. Um deles, o jurista e advogado Pedro Coimbra, resume as diferenças numa frase: “As situações aqui são tratadas de outra forma, com uma outra calma, com negociações e conversas nos bastidores. Não há discussões em praça pública”. Essa fórmula tem efeitos práticos? “É uma pergunta para um milhão de euros. Esperamos que tenha efeitos e que chegue a bons ouvidos”, augura.

Coimbra dá depois o contexto, em que introduz uma pitada de filosofia para explicar o ‘modus operandi’ de Macau na relação com a China continental. “Se formos entrar em braços de ferro com Pequim, muito dificilmente haverá resultados positivos”, adianta. “Nesse aspecto, compreendo a postura de Macau e das pessoas que aqui vivem, é um bocadinho o ensinamento da filosofia chinesa: estuda o teu inimigo, se ele é mais forte, imita-o. É muito isso”, resume.

Dando um salto até Hong Kong, o politólogo Eric Sautedé, que participou na manifestação — que pretende que o Governo da RAEHK volte atrás na votação da lei dos fugitivos — elogia os 15% da população que saíram à rua e que, na sua opinião, derrotaram a estratégia terrorista de suspender deputados, e condenar os organizadores da ocupação de Central a sentenças desproporcionais. “Não estão a conseguir incutir medo na população”, garante.

Na opinião deste politólogo, em Macau deve-se questionar o que é que o Governo pretende fazer sobre o artigo 93.º da Lei Básica, que diz que: “A Região Administrativa Especial de Macau pode manter, mediante consultas e nos termos da lei, relações jurídicas com órgãos judiciais de outras partes do País, podendo participar na prestação de assistência mútua.”

Um local de subserviência

Sautedé crê que esta é a base do “fortalecimento das trocas judiciais”. O mesmo afirma que, actualmente, Macau não é um lugar onde as ideias políticas floresçam. “Costumava ser, mas já não é. Macau não é visto como um local de subversão, mas como um local de subserviência”, sublinha. Ainda assim, põe a possibilidade de que esta lei possa tocar “num nervo sensível para todos”, e venha a desencadear grandes manifestações em Macau. “Não tenho a certeza de que os empresários daí sejam também favoráveis ​​a essa lei”, perspectiva.

Também o politólogo Larry Ho não crê que venhamos a assistir em Macau a nada parecido com o que vimos em Hong Kong. “Aqui, há uma relação mais harmoniosa entre o Governo e as pessoas”, salienta. Ho está certo de que Macau vai aprender as lições que vêm da RAEHK e aplicará a lei de forma diferente. “O Executivo é muito mais ligado ao ‘establishment’ e pró-Governo Central. Não vamos ter este tipo de protestos, e os cidadãos também não vão reagir da mesma forma”, sintetiza.

O mesmo cientista político observa que a comunidade de Macau “está menos preocupada com estas questões dos direitos humanos do que Hong Kong”. “Estão mais interessados nos problemas do dia-a-dia do que nessas questões políticas. Mesmo quando estavam sob Governo dos portugueses, não tinham uma atitude de protecção dos direitos humanos”, recorda.

Opinião pode passar a ser para super-heróis

Quando Jorge Menezes diz que é “a nossa forma de vida que está em risco”, dá em seguida exemplos. Um jornalista ou outro qualquer opinador que escreva uma peça, ou um artigo num jornal, sobre uma questão que envolva a China, e que seja entendido como um crime por Pequim, “pode ser extraditado”. “Seja português, inglês ou chinês, residente, não-residente ou visitante. Vai limitar a liberdade de imprensa, mas também a liberdade dos advogados em tribunal”, garante.

“Agora tenho a liberdade de criticar uma política qualquer da China, ou do Governo de Macau, mas isso, no futuro, pode ser entendido como limite à minha liberdade de expressão como advogado, e sou extraditado”, explica, acrescentando que também os deputados não estão imunes a essa possibilidade.

A concretização deste cenário está interligada com o “âmbito de aplicação espacial do Direito Penal”, ou seja, a que locais é que se aplica o Direito Penal de cada país. “Depende do que a China disser, depende do acordo de extradição que Macau fizer com a China, para se perceber se essa pessoa pode ou não ser extraditada”, salienta.

Os juristas Jorge Menezes e Pedro Coimbra concordam que esta é uma matéria tão sensível que um futuro acordo, na letra da lei, tem de ser imaculado. Não dar azo a interpretações. “Uma legislação dessas, a ser aprovada, arrisco-me a dizer que tem de ser perfeita, sem margem de dúvida. Sem ponta de pecado”, enumera Coimbra.

Menezes diz que preferia, naturalmente, que não houvesse acordo com a China, mas que, concretizando-se, “deve ser delimitado de forma clara”, para que nenhum acto ou crime que seja praticado em Macau leve à extradição para a China.

Menezes desafia Neto Valente

Antes da manifestação que juntou vários sectores da população de Hong Kong, na passada quinta-feira decorreu um protesto silencioso que juntou milhares de advogados. Fazendo o paralelo, o jurista Jorge Menezes defende que, caso fosse discutida na Assembleia Legislativa de Macau uma lei como a que está para ser aprovada em Hong Kong, os advogados da RAEM deveriam insurgir-se. E essa luta, argumenta, deveria começar pela direcção da Associação de Advogados, que é presidida por Neto Valente. “A Associação de Advogados deveria organizar formas adequadas de reacção contra a aprovação dessa lei, para que se soubesse que os advogados em Macau são parte dos guardiões do Direito”, sublinha.

E isso é possível? “Não sei, tem que colocar essa questão à direcção, mas o que digo é que devia ser ela a tomar uma iniciativa pública de rejeição, e tomar outras medidas”, enfatiza. Menezes sabe que “há menos advogados em Macau a lutar por causas do que em Hong Kong”, e por isso um hipotético protesto da classe teria “muito menor adesão”.

O jurista Pedro Coimbra também não crê que tal venha a suceder. “Pode haver negociações de bastidores, mas sair à rua não acredito. Enquanto classe não creio”, perspectiva. Coimbra defende que esta é uma “questão de formação e de procedimento”. Não a circunscreve só aos advogados, alarga a tese à população em geral de Macau. “Não é tão reivindicativa, nem tão assertiva”.

E depois há o fator medo, segundo Menezes: “Os advogados têm mais receio do que em Hong Kong”. “A sociedade de Macau é culturalmente mais monocolor, não há a diversidade cultural e ideológica que existe do outro lado”, identifica. Mas o menor impacto de um protesto, na opinião deste advogado, não significa que “vamos desistir”, e defende que a classe tem obrigação “de tomar uma posição forte”.

Sérgio de Almeida Correia completa o trio dos advogados que não crêem num levantamento da classe, e é muito crítico. “A advocacia de Macau, salvo meia-dúzia de excepções, é tradicionalmente demasiado próxima, diria mesmo subjugada, ao poder político e empresarial, com dificuldade em assegurar diariamente a independência, em manter distância em relação àqueles e aos poderes tradicionais”. Apenas numa situação limite, Almeida Correia acredita que algo aconteça: “Se estivesse em causa uma situação de pura e simples eliminação da profissão tal como a conhecemos hoje, que colocasse em risco a sobrevivência económica dos maiores escritórios”.

Deputados só sabem que nada sabem

As informações sobre qual está a ser a estratégia que o Executivo da RAEM está a adoptar nesta matéria, são muito reduzidas. Há a garantia da secretária da Justiça, Sónia Chan, de que o acordo com Hong Kong não será assinado este ano, e notícias de que em Fevereiro foi a Pequim discutir a matéria. Mas de substancial e concreto, muito pouco.

Também os deputados se queixam de falta de informação. José Pereira Coutinho, que defende o lobby da Função Pública, assume que ainda não fez nenhum requerimento para que o assunto fosse esclarecido, mas afiança que, do lado do Governo, “nunca foi apresentada qualquer explicação sobre o que está a decorrer”. E aproveita para criticar a forma opaca como a AL funciona. “Quando o Governo apresenta projectos de lei na Assembleia, nós deputados não temos conhecimento”, explica. “Só quando o presidente da AL faz o despacho de aceitação é que temos conhecimento”, concretiza.

O deputado Chan Chak Mo, eleito por sufrágio indirecto, acredita que o que acontecerá em Macau “nada que tem que ver com o que se passou em Hong Kong”. No entanto, admite que “não tem ideia do que vai acontecer”. “Temos de esperar que o Governo faça a lei, e que depois possamos olhar para ela e discuti-la”, afiança.

No domingo, em declarações ao PONTO FINAL, o democrata Sulu Sou disse estar ciente de “quão perigosas as coisas podem ficar depois de a lei da extradição passar”. E diz não duvidar que, depois de Hong Kong, a “próxima vítima” seja Macau. “O maior perigo é a questão da protecção dos direitos humanos”, considera o deputado, ao mesmo tempo que afirma que esta não é uma discussão fácil para se ter em Macau porque “os cidadãos não dão importância à protecção dos direitos humanos”.

Carrie Lam mantém proposta de lei sobre extradição

O Governo de Hong Kong anunciou ontem que vai manter a proposta de lei que permite extradições para a China, em resposta ao protesto maciço de domingo. “Trata-se de uma lei muito importante que vai garantir que a justiça prevaleça e Hong Kong cumpra as suas obrigações internacionais em matéria de criminalidade transfronteiriça e transnacional”, disse a Chefe do Executivo da RAEHK, Carrie Lam, em declarações aos jornalistas.

Os organizadores da manifestação de domingo afirmaram que mais de um milhão de pessoas desfilaram pelas ruas da cidade, enquanto a polícia da antiga colónia britânica indicou que o protesto juntou 240 mil participantes. A marcha de protesto decorreu sem grandes incidentes durante quase dez horas, mas cerca da meia-noite manifestantes invadiram uma zona barricada e a polícia respondeu com gás pimenta, de acordo com o jornal South China Morning Post.

As alterações à lei da extradição já tinham motivado, em Abril, a maior manifestação em Hong Kong desde o “Movimento dos Guarda-chuvas”, em 2014, num protesto que reuniu meio milhão de pessoas. A proposta de lei apresentada pelo Governo de Hong Kong ao Conselho Legislativo (LegCo, parlamento local) autoriza a extradição de condenados em fuga para vários países com os quais o território não tem actualmente acordos de extradição, incluindo a China continental. Nas últimas semanas, várias petições circularam contra a proposta de lei, milhares de advogados organizaram uma marcha silenciosa e várias câmaras de comércio manifestaram preocupação.

O Governo considerou esta proposta um instrumento vital para combater o crime transnacional e manter o Estado de Direito, enquanto os críticos afirmaram temer que a população fique à mercê de um sistema judicial chinês opaco e politizado. A controversa proposta vai começar a ser debatida esta quarta-feira no hemiciclo.

Imprensa chinesa culpa “interferência estrangeira” por protestos em Hong Kong

A imprensa chinesa culpou ontem a “interferência estrangeira” pelos protestos deste fim de semana, em Hong Kong, contra a proposta de lei que permite extradições para a China, acusando os organizadores de “conluio com o Ocidente”. Em editorial, o jornal oficial Global Times minimizou, na segunda-feira, o protesto de domingo, um dos maiores da região desde o retorno à China, em 1997. “Deve-se ter atenção que algumas forças internacionais fortaleceram significativamente as suas relações com a oposição de Hong Kong recentemente”, afirmou o jornal, acusando os opositores de “conluio com o Ocidente”.

O jornal refere reuniões entre membros da oposição de Hong Kong com o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e com a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi. O jornal chinês China Daily afirma ainda que 700 mil pessoas assinaram uma petição online em apoio ao projecto de lei, e que acredita que muitos manifestantes “foram enganados pela oposição e os seus aliados estrangeiros”. Imagens aéreas das ruas de Hong Kong, inundadas de manifestantes, percorreram o mundo neste fim de semana. Na China continental, porém, os acontecimentos não foram noticiados.