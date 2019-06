Alunos da EPM representam Macau na arte de fazer jardins em Ponte de Lima

O “Jardim da Amizade”, dos alunos da Escola Portuguesa de Macau (EPM), é o único projecto escolar escolhido entre vários desenhados por arquitectos, designers ou engenheiros ambientais provenientes de mais de uma dezena de países e regiões. Esta é a primeira vez que o território de Macau está representado no Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, a decorrer até 31 de Outubro.

Cláudia Aranda

Andreia Ramos, professora de Ciências Naturais da Escola Portuguesa de Macau (EPM), em coordenação com Cristina Calheiros, investigadora do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, propuseram aos alunos do 8º ano da EPM que criassem um jardim para que, pela primeira vez, o território de Macau fosse representado no Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima. O resultado, intitulado “Jardim da Amizade”, está à vista desde 31 de Maio e até 31 de Outubro, período durante o qual se mantém aberta a 15ª edição do festival, sob o tema “Jardins do Fim do Mundo”.

“Fiquei tão contente pelos miúdos terem sido finalistas. Ainda por cima é o único projecto de escola. Todos os outros jardins foram executados por arquitectos paisagistas, designers, engenheiros…”, afirmou ao PONTO FINAL Andreia Ramos, professora na EPM há sete anos.

“O desafio foi lançado pela professora Cristina Calheiros. E eu aceitei e desenvolvi o projecto com os alunos. Cada aluno apresentou o seu projecto e depois retirámos um elemento de cada jardim, de forma a todos terem uma participação no jardim final”, explicou Andreia Ramos. Cristina Calheiros está estabelecida em Portugal mas, enquanto professora de mestrado na Universidade de São José, desloca-se regularmente a Macau.

A proposta final é “um jardim rico em elementos da cultura oriental com apontamentos da cultura portuguesa. Cada elemento contemplado neste jardim tem um significado histórico e cultural para os macaenses, chineses e portugueses”, descreveu Andreia Ramos.

No jardim agora instalado numa antiga quinta minhota em Ponte de Lima estão incluídos elementos como a água, que é vista “como um elemento de ajuda no equilíbrio do fluxo, da harmonia e da prosperidade na vida. A água deve fluir e não estar estagnada”. Há flores de lótus e nenúfares, que “abundam nos lagos dos jardins, sendo plantas típicas apreciadas pelos macaenses. Estas têm um significado de pureza espiritual uma vez que nascem em águas lodosas e se transformam em elegantes flores”. Neste pequeno jardim do fim do mundo idealizado pelos alunos da EPM há também bambus, “uma planta típica de Macau e forte símbolo da beleza oriental”.

Uma ponte de madeira e um pagode chinês, enquanto elementos associados à cultura e arquitectura chinesas, enriquecem o design, onde foi incluída uma mesa que suporta um tabuleiro de xadrez chinês (Xiangqi), “um dos jogos mais populares da China”. Um caminho de calhaus pontiagudos convida o visitante “a experienciar sensorialmente as pedras, podendo andar nelas, descalço ou não”, lê-se na descrição da proposta. Há ainda referência à “árvore das patacas”, expressão portuguesa para descrever Macau enquanto “lugar rico”, que oferece a “oportunidade, fácil, de enriquecer”, assim como ao combate de grilos, antiga diversão do povo chinês, que foi muito popular em Macau.

Projecto integra proposta de ensino “aprender, fazendo”

Desde que se estabeleceu há 15 anos naquela que é tida como a mais antiga vila de Portugal, o Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima já atraiu mais de um milhão de visitantes. A presente edição conta com 12 criações da Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, China (Macau), Espanha, Itália, Portugal e República Checa. Já foi inaugurado a 31 de Maio, mas vai manter-se aberto até 31 de Outubro.

A proposta de Macau é pioneira ao envolver, pela primeira vez, 17 alunos da EPM, com idades entre os 13 e 14 anos. Tem por base uma investigação na área da Educação das Ciências, que prevê o envolvimento dos estudantes através da aprendizagem baseada em projectos. “Acreditamos que este projecto demonstra como o ensino das Ciências pode combinar-se com outras disciplinas, para que os alunos aproveitem de uma maneira harmoniosa o tempo que passam na escola”, explicam as professoras mentoras e mediadoras do projecto no resumo da proposta, que contou com apoio da Fundação Macau, tendo a execução sido financiada por patrocinadores angariados pelo festival. Andreia Ramos acrescenta que há cada vez mais uma aposta no ensino ‘hands on’, que se traduz no ensino “aprender, fazendo”, por oposição ao ensino tradicional. Trata-se de “um ensino mais prático e não tão teórico”, esclareceu Andreia Ramos.

A iniciativa em Ponte de Lima pretende ser um laboratório de criação contemporânea dentro do domínio dos jardins e criação. “Comprometido com questões ambientais, o Festival Internacional de Jardins põe em marcha uma revolução silenciosa, sensibilizando a comunidade para a integração das artes em prol da sustentabilidade”, lê-se na página electrónica do festival.