AL chumba proposta de Pereira Coutinho sobre direitos humanos

A Assembleia Legislativa (AL) chumbou ontem um projecto de lei do deputado José Pereira Coutinho para promover, sensibilizar e divulgar convenções e tratados ligados aos direitos humanos junto da população do território. Esta foi a quinta vez que Pereira Coutinho apresentou a proposta no plenário da AL, mas para além de uma intervenção de apoio de Sulu Sou e de repúdio de Ma Chi Seng, o projecto de lei não suscitou sequer qualquer debate entre os deputados.

Pereira Coutinho lembrou que RAEM está prestes a assinalar o seu 20.º aniversário e que entidades como a ONU e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) têm apresentado relatórios sobre direitos humanos, sendo que apesar das recomendações formuladas “os resultados não demonstram melhorias significativas em alguns aspectos relacionados com as práticas na área laboral”.

O presidente da Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau defendeu que estas organizações “prestam cada vez mais atenção à RAEM nestas questões e são cada vez mais duras na apreciação que fazem, sendo que têm existido situações de muito clara actuação contra os referidos tratados internacionais e da OIT”.

A proposta do deputado consistia num trabalho de promoção, sensibilização e divulgação de informação nesta área, sobretudo entre os jovens, para garantir uma maior consciência sobre estes temas, para que que os direitos fossem “mais respeitados e menos violados”. O projecto de lei acabou por ser rejeitado pela esmagadora maioria dos deputados. O deputado Ma Chi Seng sustentou que a premissa na qual se baseava a proposta de Pereira Coutinho não tinha correspondência na sociedade de Macau, e que no território esse trabalho de promoção e sensibilização é já uma realidade.