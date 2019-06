Sulu Sou não conhecia o empresário que quer concorrer contra Ho Iat Seng

João Carlos Malta

Chama-se Leung Kuok Chao, é director de uma empresa de investimento, e já concorreu a deputado numa plataforma pró-democracia. Este é o perfil do homem que mostrou interesse em entrar na corrida a Chefe do Executivo, para se opor ao já candidato e presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng. No entanto, apesar de o nome surgir ligado à ala democrática, Sulu Sou disse ao PONTO FINAL que “não o conhecia antes de ele fazer o anúncio”.

Sulu considera normal que em todas as eleições haja “cidadãos que queiram participar”, mas pensa que muito dificilmente este conseguirá atingir o objectivo a que se propõe, uma vez que terá de conseguir o apoio de, pelo menos, 66 elementos do comité eleitoral. “Penso que é difícil ter apoio suficiente”, defende o deputado pró-democracia.

De acordo com a Ou Mun Tin Toi, citada pela TDM Rádio Macau, Leung pretende representar a população, em particular as camadas mais desfavorecidas, considerando, ainda, que o Governo de Macau tem uma relação demasiado próxima com empresários. Nestas declarações, Leung, ao contrário de Sulu, mostrou-se ainda confiante em conseguir o apoio necessário para avançar com uma candidatura a Chefe do Executivo.

Sulu Sou afirmou ainda ao PONTO FINAL que o movimento político a que pertence “tem dificuldade para entrar neste jogo”, porque considera que o regime político em Macau está “fora de prazo”. “Temos princípios políticos, não pensamos apenas em candidatos”, afirma o deputado da AL. “Não entrar nesta corrida é o sinal mais forte de que discordamos do regime político”, afirmou o legislador, que acrescentou ainda que “não há qualquer hipótese” de a sua ala política apresentar um candidato a estas eleições.

Recorde-se que o colégio eleitoral é composto por 400 pessoas, e que este ainda não está definido. Só será formalmente eleito a 16 de Junho. A eleição do Chefe do Executivo, apesar de não ter data marcada, deverá, segundo Pequim, ocorrer durante o mês Agosto.

Segundo a TDM Rádio Macau, Leung Kuok Chao, de 45 anos, participou nas eleições legislativas de 2005 como número dois da lista Associação Pela Democracia e Bem-Estar Social de Macau, que conseguiu pouco mais de quatro mil votos, valendo 3,5%, e não conseguindo eleger um deputado. A lista, que corria com o número 10, era liderada por Wong Cheong Nam, um dos nomes da primeira geração de democratas de Macau, que integrou a lista que elegeu o primeiro deputado pró-democracia, Alexandre Ho, em 1984. J.C.M.