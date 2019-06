Protesto em Hong Kong contra lei das extradições terá juntado mais de um milhão

O protesto contra um plano governamental que visa permitir extradições para a China continental levou ontem às ruas de Hong Kong centenas de milhares de pessoas, segundo as autoridades, enquanto a organização reclamou mais de um milhão de participantes.

Os manifestantes, debaixo de um calor sufocante, marcharam durante sete horas pelas ruas estreitas da ilha principal, formando uma impressionante procissão e segurando cartazes vermelhos onde se podia ler “Não à extradição”. “Há 1,03 milhões de pessoas na marcha de hoje”, disse ontem um dos organizadores à multidão concentrada defronte do Conselho Legislativo (LegCo, o parlamento local), citado pela agência AFP.

A polícia, que tradicionalmente divulga números de participação muito inferiores aos organizadores, estimou que a marcha teve, no seu ponto mais alto, 240 mil pessoas – o que, segundo estes números, será a segunda manifestação mais massiva desde a reintegração na China. A marcha foi comparável a uma manifestação de 2003, em que meio milhão de pessoas saíram às ruas, forçando as autoridades a abandonar uma controversa lei de segurança nacional.

Os críticos do projecto de lei de extradição, apresentado pelas autoridades pró-Pequim de Hong Kong, colocará o povo à mercê de um sistema judicial chinês opaco e politizado. A medida gerou críticas de juristas, nos círculos financeiros e entre diplomatas ocidentais preocupados com as consequências para os cidadãos da ex-colónia britânica que regressou à China em 1997.

Um comerciante local, Marco Ng, fechou o café para se juntar à marcha, considerando que a cidade “é mais importante” do que o seu negócio: “Se não protestarmos, o Governo não levará em conta as nossas preocupações”. “Esta lei não afectará apenas a reputação de Hong Kong como um centro financeiro internacional, mas também o nosso sistema judicial. Terá consequências para o meu futuro”, afirmou Ivan Wong, estudante de 18 anos, citado pela AFP, criticando que “a voz do povo não é ouvida”.

Muitos manifestantes disseram não acreditar no compromisso do executivo de Hong Kong de não enviar pessoas críticas ao governo chinês para o continente. A proposta de lei apresentada pelo Governo de Hong Kong ao Conselho Legislativo autoriza a extradição de condenados em fuga para vários países, incluindo a China continental, com os quais não tem actualmente acordos de extradição.

As alterações à lei da extradição motivaram, em Abril, a maior manifestação em Hong Kong desde o “Movimento dos Guarda-chuvas”, em 2014, num protesto que reuniu meio milhão de pessoas. A fórmula ‘um país, dois sistemas’ serviu para a integração de Hong Kong e Macau na República Popular da China, em 1997 e em 1999, respetivamente, com o estatuto de regiões administrativas especiais, garantindo que as políticas socialistas em vigor no resto da China não se aplicam nos territórios. — Lusa