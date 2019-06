Para celebrar o 10 de Junho, a Casa de Portugal desafiou a pintora Cristina Mio U Kit

A inauguração, às 17h30, da exposição individual da pintora Cristina Mio U Kit na galeria da residência consular é um dos destaques na programação de hoje das celebrações do 10 de Junho. Oito anos depois de, em 2011, ter realizado a sua última exposição individual, a artista, que começou a expor em 1993, filha da dupla de pintores estabelecidos em Macau desde 1982, Mio Pang Fei e Un Chi Iam, aceitou o convite da Casa de Portugal para apresentar trabalho a solo. No total, vão estar expostas 16 obras.

Cláudia Aranda

É em resposta a um convite da Casa de Portugal que Cristina Mio U Kit, nascida em Xangai, mas estabelecida em Macau desde o início da década de 1980, apresenta trabalhos recentes e anteriores numa exposição a solo, que vai inaugurar às 17h30, na Galeria da Residência Oficial do cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong. O evento é um dos destaques da programação de hoje, 10 de Junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que começa com a cerimónia do hastear da bandeira acompanhada pela banda filarmónica da PSP, às 9h30, no Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. Seguir-se-á a romagem à gruta de Camões, às 10h30. Ao final do dia, e à semelhança de anos anteriores, o antigo Hotel Bela Vista abre portas à comunidade para uma recepção com início às 18 horas, logo a seguir à inauguração da exposição de Cristina Mio U Kit, filha da dupla de pintores estabelecidos em Macau desde o início da década de 1980, Mio Pang Fei e Un Chi Iam.

São, no total, 16 obras que vão estar expostas, nove de 2009 e 2010 e outras sete de 2019, tendo por base processos de trabalho idênticos, sobre papel de arroz, o uso da têmpera, uma técnica de pintura em que os pigmentos ou os corantes podem ser misturados com um aglutinante, que tem como caraterística a secagem rápida.

Ao PONTO FINAL Cristina Mio U Kit explica a essência do seu trabalho, que tem na base os valores ancestrais chineses, que se misturam com os valores ocidentais, absorvidos durante a sua formação na Europa. A artista plástica formou-se em pintura, desenho e restauro de arte em Xangai, Macau, Florença e Lisboa, onde estudou, entre 1990 e 1993, na escola ArCo – Centro de Arte e Comunicação Visual. Regressa a Macau para ingressar no então Instituto Cultural de Macau.

“A minha pintura é bastante mista”

“Nasci na China, sou chinesa, tenho sangue chinês, depois fui para a Europa, estudar e tenho uma educação ocidental. Mas desde muito nova, por causa dos meus pais, desde muito cedo comecei a pintar, a fazer caligrafia, e todo o treino básico. É por isso que acho que existe em mim mesma uma grande quantidade de Ocidente e de Oriente, misturados. Talvez pela minha pintura se consegue ver que eu sou bastante mista, a minha pintura é bastante mista”, disse a artista plástica. Na essência, afirmou Cristina Mio U Kit, “o que tento fazer é passar a mensagem para as pessoas de que, na realidade, o mundo é uma mistura de cultura e tradições ocidental e oriental, tudo está misturado”, acrescentou.

Essa mesma vontade de juntar, conceptualmente, na arte, o Ocidente e o Oriente já havia tido o pai Mio Pang Fei, um dos mais conceituados artistas plásticos de Macau e uma referência da arte contemporânea chinesa, que criou um estilo próprio a que deu o nome de neo-orientalismo. Esse estilo cruza as técnicas artísticas ocidentais com as tradições culturais chinesas.

Em Macau desde 1982, Mio Pang Fei chegou ao território no seguimento dos anos da Revolução Cultural, durante a qual foi perseguido, preso, e passou por um processo de “reeducação”. Cristina viria no ano a seguir, em 1983, junto com a mãe, não tinha ainda 20 anos. É em 1993 que a artista começa a expor, várias vezes em Portugal e em França, na China, Malásia, Macau. Agora, apresenta-se novamente a solo, oito anos depois da última mostra individual organizada na Creative, em 2011. Se bem que, frisou, nunca deixou de participar em mostras colectivas. A razão para não fazê-lo individualmente mais frequentemente é a falta de tempo, disse.

Nos trabalhos recentes, de 2019, a artista realiza um trabalho de introspecção, ao tentar passar uma mensagem de mudança, do interior para fora, relacionada com a forma de estar na sociedade de hoje. “Agora, nos nossos dias, o mundo, as pessoas estão sempre demasiado ocupadas com tudo, há demasiada pressão. Gostava que as pessoas, no final do dia, dedicassem um minuto para si mesmas, para pensarem nelas, na vida, no mundo. No fundo, trata-se de pensarmos em nós mesmos, esse é o sentido essencial”, do trabalho, concluiu.