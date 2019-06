Lei da Extradição: “Cidadãos de Macau ainda não dão importância aos direitos humanos”

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

O deputado da ala democrática Sulu Sou disse, ontem, que “alguns amigos e membros da Associação Novo Macau estiveram em Hong Kong para a manifestação contra a lei da extradição”. O protesto — que segundo elementos ligados à organização juntou mais de um milhão de pessoas— foi a última manifestação antes da votação desta proposta na próxima quarta-feira, 12 de Junho.

A Lei dos Fugitivos, como é conhecida, vai começar a ser discutida pela segunda vez no Conselho Legislativo e tudo indica que será aprovada pela maioria que apoia o Governo de Hong Kong, próxima do Partido Comunista Chinês. O diploma irá permitir a extradição de suspeitos para qualquer país com o qual Hong Kong não tenha um acordo formal, incluindo a China.

Sulu disse estar ciente de “quão perigosas as coisas podem ficar depois de a lei da extradição passar”. E diz não duvidar que, depois de Hong Kong, a “próxima vítima” seja Macau. “O maior perigo é a questão da protecção dos direitos humanos”, considera o deputado, ao mesmo tempo que afirma que esta não é uma discussão fácil para se ter em Macau porque “os cidadãos não dão importância à protecção dos direitos humanos”.

No entanto, o deputado crê que a população da RAEM devia estar preocupada com o que se está a passar, porque “este não é apenas um problema para os políticos, ou para os activistas”, mas também “para os empresários ou para o cidadão comum”. Para Sulu, os deputados têm “a responsabilidade de educar mais”, e “explicar melhor o que está em causa”. Ainda assim, diz lamentar a pressão que enfrenta por ser contra esta lei, mas garante que vai manter-se “firme na posição” que defende, e considera que não “podemos deixar todos contentes”. “Temos de continuar a insistir nestes princípios”, garante.

A Amnistia Internacional e a Human Rights Watch têm-se levantado activamente contra esta lei em Hong Kong, tendo enviado uma carta à Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, na qual exigiam o fim desta reforma. “As mudanças propostas nas leis de extradição de Hong Kong permitiriam transferências para a China continental, colocando o povo de Hong Kong sob risco de tortura e julgamentos injustos”, escreveu no início de Abril, em comunicado, a directora da Human Rights Watch na China, Sophie Richardson.

Quem apoia esta lei acredita que vai suprir uma lacuna no ordenamento jurídico de Hong Kong, e que a inexistência da possibilidade de extraditar suspeitos para a China poderá tornar a cidade num “refúgio para criminosos internacionais”. Já os elementos pró-democracia contrapõem que, sob o manto de que se está a aprovar uma medida que aumenta a segurança de Hong Kong, o território esteja a ceder uma parte importante da autonomia judicial que possui. No limite, a aprovação desta medida iria permitir a entrega de qualquer cidadão procurado pelas autoridades chinesas.