Juristas afirmam que Ho Iat Seng não tem argumentos legais para rejeitar votação sobre Tiananmen

Dois pedidos dos democratas, duas negas. Os acontecimentos de 4 de Junho de 1989, em Pequim, não serão discutidos pelos deputados em Macau. Ho Iat Seng afirmou que o pedido dos democratas extravasa as competências da Assembleia Legislativa, mas os advogados e juristas ouvidos pelo PONTO FINAL discordam. E apontam outras razões para a decisão.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Vários juristas ouvidos pelo PONTO FINAL são da opinião que não há nenhuma disposição na Lei Básica de Macau ou no Regimento da Assembleia Legislativa (AL) que impeça os deputados de votar sobre as propostas do movimento pró-democracia para homenagear as vítimas da repressão na Praça de Tiananmen, em 1989. Não havendo argumentos legais, os advogados crêem que as motivações para as duas rejeições da discussão feitas pelo presidente da AL são de índole política.

O advogado Sérgio de Almeida Correia não tem dúvidas em afirmar que o que foi proposto pelos democratas estava “perfeitamente dentro dos poderes da Assembleia”, mas que esta foi a forma encontrada “para que os deputados não tivessem de se pronunciar” sobre este assunto. “Como se diz na gíria futebolística, chutaram para canto”, ilustra Almeida Correia, que acrescenta que a única razão regimental para não aceitar as moções era estas “terem sido apresentadas com menos de 48 horas antes da discussão em plenário”.

O mesmo jurista cita o artigo 52º do Regimento da AL, que é claro nesta matéria. No primeiro ponto está inscrito que: “A Assembleia Legislativa pode aprovar votos de congratulação, pesar, protesto, saudação, louvor ou censura, os quais devem ser apresentados ao Presidente com a antecedência mínima de 48 horas em relação à reunião plenária em que se pretenda que sejam emitidos.”

O jurista e professor do Instituto Politécnico de Macau, António Katchi, defende que “para exprimir opiniões não há nenhuma limitação, a Assembleia pode fazer votos sobre qualquer questão, como acontece em qualquer país do Mundo”. E olhando para o artigo 52º, explica que a iniciativa dos deputados democratas primeiro, e de Sulu Sou, em nome individual posteriormente, podiam ser enquadradas “num voto de pesar, ou, mediante a redacção, num voto de protesto pelo que aconteceu, seja ele explícito ou implícito”.

As razões de Ho Iat Seng

Todavia, foi este mesmo o argumento utilizado por Ho Iat Seng para rejeitar a primeira proposta. Na resposta do presidente da Assembleia Legislativa, publicada por Sulu Sou no Facebook, podia ler-se que o pedido apresentado pelos democratas não está de acordo com as normas sobre emissão de voto que só se aplicam à “congratulação, pesar, protesto, saudação, louvor e censura”. Segundo Ho, esta emissão de voto não está no âmbito do organismo, “não tendo a AL competência para tratar da matéria”.

Os democratas fizeram, em poucos dias, duas interpelações para que os deputados da AL pudessem votar uma homenagem às vítimas da repressão do movimento que pretendia levar a China a adoptar maiores liberdades políticas e sociais. Na primeira proposta, assinada pelos três elementos da bancada pró-democracia, pedia-se uma investigação independente aos acontecimentos, a descoberta do que sucedeu às vítimas, exigia-se a compensação das vítimas, e defendia-se a responsabilização criminal dos responsáveis pelo avançar do exército sobre os manifestantes.

Na segunda missiva — assinada apenas por Sulu Sou — o texto era mais comedido e apelava-se a que os deputados votassem uma proposta de homenagem e condolências às vítimas. Também desta vez, Ho Iat Seng respondeu que “esta matéria não se enquadra na autonomia da Região Administrativa Especial”.

Mais política, menos lei

O advogado Jorge Menezes, sem consultar a Lei Básica, afirma não ver qualquer disposição constitucional que pudesse haver sobre esse tipo de voto. “Esse direito foi limitado por questões políticas e não legais. Tanto assim é, que há precedentes de votos de protesto e de pesar que extravasaram as fronteiras de Macau. É assim que acontece em qualquer lado de mundo”, argumenta o jurista que tem defendido Sulu Sou em casos judiciais.

O mesmo Menezes avança que um voto de pesar — conceito no qual o segundo pedido dos democratas podia ser enquadrado — “é uma expressão de vontade política, uma expressão de solidariedade que podia ser, por exemplo, sobre um terramoto em que morreram pessoas na Birmânia”.

António Katchi reitera que Ho Iat Seng não tem nenhum fundamento jurídico para a decisão que tomou, e aliás “nem sequer se preocupou em o ter”. “Na verdade, quando ele toma decisões, o que se tem constatado é que, por vezes, estas até têm fundamento jurídico, mas é quase por acaso”, salienta.

Katchi acredita que as resoluções do presidente da AL são baseadas “na sua vontade política”. “Ele quer agradar o mais possível ao Governo Central e à casta dirigente do Partido Comunista Chinês, para poder garantir a sua ascensão ao cargo de Chefe do Executivo”, explica.

Este mesmo jurista lembra que, quando Sulu Sou quis apresentar propostas de alteração à proposta de lei sobre o direito à manifestação, por exemplo, o presidente da AL rejeitou-as com base em argumentos que nada valiam em termos jurídicos, e depois “iniciou uma fase de ataques pessoais bastante infelizes”.

Não é ingerência

Tanto Menezes como Katchi concordam que estas votações não poderiam ser vistas como um caso de ingerência na política interna da China, uma vez que não se trata de fazer leis ou propostas de lei sobre um Estado terceiro, mas apenas em apelar a uma acção ou manifestar uma intenção. “É evidente que a AL não pode fazer sugestões de lei sobre Portugal, a China ou Hong Kong. Outra coisa é o protesto, isso é uma manifestação de concordância ou discordância política, e uma expressão de vontade que pode ser feita sobre qualquer assunto em qualquer país do mundo, por qualquer parlamento”, explica Jorge Menezes.

Katchi acrescenta que uma possível resolução da AL “não estabeleceria normas, não mandaria fazer nada”, mas apelaria ao Governo Central que se investigasse, e apurasse as responsabilidades. “Isso podia acontecer”, acredita.

Os precedentes

Há ainda os precedentes que António Katchi invoca — citando o democrata Au Kam San—quando no passado a AL tomou posições sobre questões que nada têm a ver com Macau. Nesse âmbito, Sérgio de Almeida Correia relembra o voto de pesar pela morte do Presidente da República Portuguesa Mário Soares, que foi apreciado pelos deputados de Macau. Na altura, lembra o jurista, houve votos contra, e o mais “escandaloso”, na opinião de Almeida Correia, os deputados nomeados pelo Chefe do Executivo nem sequer compareceram.

Na actualidade, este advogado acredita que qualquer que fosse o resultado destas duas moções dos democratas, o mesmo seria embaraçoso para a AL de Macau. “Imagine-se o que seria a reacção internacional de um chumbo do voto de pesar”, explicita.

Também ouvido pelo PONTO FINAL, o advogado Pedro Leal até concede que os deputados poderiam votar esta moção dos democratas, e que nada de ilegal haveria nisso. Mas adianta que não vê o que é que “Macau tenha a ver com a situação de Tiananmen”. “Temos tantos problemas para resolver aqui e estamos a falar de uma coisa que aconteceu quando se calhar o Sulu Sou nem sequer era vivo, ou era um miúdo”, afirma. “Acho que esta é uma situação que não conduz a nada”, sublinha o advogado, acrescentando que isso não invalida que “todos os que morreram a lutar por um ideal me merecem respeito”.

“O Sulu Sou devia-se dedicar à lei sindical, e não tanto ao voto de pesar aos acontecimentos de Tiananmen, que é puramente simbólico. Parece-me óbvio que, com as pessoas que estão na Assembleia, que isso nunca passaria”, rematou. No entanto, a discussão deste caso não está encerrada. Ao PONTO FINAL, Sulu Sou afirmou que tem 15 dias para recorrer da segunda decisão de Ho Iat Seng, e garantiu que não vai desistir deste combate.

“Podemos temer o incremento do autoritarismo”

O jurista e professor do Instituto Politécnico de Macau, António Katchi, teme um endurecimento da repressão na RAEM. Katchi argumenta que, se Ho Iat Seng “faz isto dentro da AL, na actuação com os deputados”, quando “ele passar a Chefe do Executivo pode usar os mesmos métodos, e o mesmo desprezo pela lei, pelo pluralismo, e pela crítica”.

“O que podemos temer é que se incremente o autoritarismo na relação entre o Governo e a população. O Chefe do Executivo terá sobre seu controlo os secretários, os serviços da Administração Pública, incluindo a Polícia. É ele também que vai propor o Procurador, que sabe-se lá se não será uma pessoa ainda mais dura do que o actual, que tem colaborado activamente na repressão, como se viu nas acusações que fez ao Scott Chiang e ao Sulu Sou”.

Para este jurista, a tendência em Macau “é para o endurecimento”, mas que normalmente estes processos “são progressivos”. Katchi afirma que ninguém se pode esquecer que já no tempo de Edmund Ho, como líder do Executivo, houve manifestações em que foram utilizados gás lacrimogéneo ou gás pimenta, e outras em que havia polícias com cães, e lembra ainda o caso de um tiro que atingiu uma pessoa em 2007.

Daí para a frente, segundo este jurista, houve um abrandamento da força musculada demonstrada pelo Governo. Até que, chegados ao segundo mandato de Chui Sai On, as coisas mudaram. “Os secretários foram formalmente propostos por ele, mas na verdade foi o Governo Central a propô-los e a nomeá-los”, defende.

Wong Sio Chak, na opinião deste académico, contribuiu para um novo endurecimento da relação entre as autoridades e a sociedade, dando o exemplo da lei eleitoral, em que se considera inelegível quem for considerado como “não leal” à RAEM.