Jogadores assumem total responsabilidade pela sua segurança no jogo com o Sri Lanka

Atletas não entendem a decisão da Associação de Futebol de Macau de não comparecer ao jogo da segunda mão na qualificação para o Mundial de 2022. Estão prontos a assumir total responsabilidade pela segurança na deslocação ao Sri Lanka e até sugeriram fretar um avião.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Cheong Hoi San é a cara da desilusão da nova geração de futebolistas de Macau, perante uma decisão que promete condicionar de forma decisiva o futuro do futebol na região. Aos 20 anos, é um dos mais jovens atletas da selecção — que amanhã deveria jogar a segunda-mão do embate contra o Sri Lanka a contar para a qualificação do Mundial de 2022— e a decisão da Associação de Futebol de Macau (AFM) de não ir a jogo é para este centro-campista uma machadada no sonho dos mais novos em “serem profissionais” de futebol.

“Perder esta oportunidade vai afectar o futebol de Macau. Muitos dos jogadores jovens querem ser profissionais e jogar em Hong Kong e na China. Nós temos um sonho, mas agora houve esta decisão…”, lamenta o jogador, numa conferência de imprensa, ontem à tarde, organizada pelo deputado Sulu Sou e o movimento Novo Macau.

Esta decisão pode ter consequências graves para todo futebol da RAEM, e levar a uma punição forte da FIFA que se deverá traduzir na exclusão de todos os escalões competitivos do futebol território, bem como dos clubes, de jogos em competições internacionais num período não inferior a dois anos.

Depois da decisão da Associação de Futebol de Macau de não comparecer no jogo com o Sri Lanka, que foi reiterada ontem em conferência de imprensa, e que invoca questões de segurança — sustentadas nos ataques que em Abril mataram 258 pessoas naquele país— muitos dos jogadores da equipa da RAEM já assumiram a sua vontade de entrar em campo mesmo assumindo todos os riscos.

Somos os únicos responsáveis

Em comunicado, dizem que são “os únicos responsáveis ​​por todos os perigos para a vida, saúde, propriedade e outros assuntos relacionados que ocorram no Sri Lanka e que nada têm a ver com o Governo da Região Administrativa Especial de Macau e a Associação de Futebol de Macau”.

Os jogadores têm, aliás, tentado de todas as formas que a AFM volte atrás na decisão: desde ameaças de abondarem a selecção, caso a decisão se mantenha, até ao apelo ao Chefe do Executivo, Chui Sai On, e à AFM para que mudem de ideias. Mas até agora esbarraram ou num muro de silêncio, ou na justificação securitária.

O deputado Sulu Sou duvida desta justificação, acredita mesmo que ela esconde outras, só não sabe é quais. Ele que em tempos foi jogador de futebol, e alinhou pela equipa de sub-18, afirma que vai exigir à associação que mostre todos os documentos trocados entre a FIFA, a Confederação de Futebol da Ásia, e a Associação de Futebol de Macau, para perceber quão activamente a AFM “lutou pelos interesses dos jogadores.” “Isso é muito importante”, reiterou.

Segurança? Mas que segurança?

Sulu afirma que a Associação de Futebol do Sri Lanka “fez uma declaração oficial em que garantia medidas de máxima segurança para a nossa equipa”. A essa garantia soma-se ainda as tomadas de posição da FIFA e da CFA que afirmaram que os requisitos de segurança estavam assegurados. Esses dois factos levam o deputado a uma pergunta: “A Associação de Futebol não acredita nos níveis de segurança exigidos pela FIFA e pela CFA?”, questiona.

Por agora, a vontade do democrata é que o organismo máximo que dirige o futebol mundial possa adiar o jogo por pelo menos três dias para que se chegue a um acordo sobre um outro local para jogar a partida. Aliás, o mesmo deputado está a promover uma petição no Facebook para encontrar um campo neutro para o desafio. Essa missiva já conta com largas centenas de participantes.

Desapontado e embaraçado

O facto de o treinador da selecção não ter assinado os documentos de protesto com os jogadores, deixa o jovem Cheong Hoi San com sentimentos contraditórios. Por um lado, compreende o técnico porque “é um empregado” da AFM, e reconhece que mesmo que quisesse não podia fazer outra coisa. Mas também não deixa de admitir o “desapontamento e o embaraço”, perante o abandono a que os jogadores foram votados por toda a estrutura da selecção.

Já Sulu Sou questionado se esta era uma situação que podia acontecer com a selecção da China, não hesita em dizer que não. “Acho que se fosse com a China, nunca deixariam que isto acontecesse. Nenhuma equipa o faria. Nós até desistimos do nosso estádio e tivemos de jogar fora de Macau. É difícil de encontrar outro caso como o nosso”, rematou o deputado.

Reunião dos jogadores com a Associação foi “falar para o boneco”

Filipe Duarte, de 34 anos, foi o autor do golo que deixou Macau em vantagem no encontro da primeira-mão e na eliminatória contra o Sri Lanka, mas vê agora que o tento que apontou pode de nada valer. Ele que é um dos elementos mais experientes da selecção, e o que mais currículo tem no palmarés com passagens pelas camadas jovens da equipa nacional portuguesa e pelo Benfica B, diz já pouco acreditar que todas as acções dos jogadores possam levar a um desfecho positivo. “O encontro de ontem à tarde [sábado] entre os jogadores e a Associação de Futebol de Macau foi uma reunião final, mas não havia nada para os jogadores dizerem, porque a decisão já estava tomada antes”, defendeu o defesa-central. “Não sei sequer qual a intenção dessa reunião.

Foi apenas falar para o boneco”, acrescenta. O experiente atleta, que conta com sete internacionalizações por Macau e três golos, diz que os “jogadores querem ir [a jogo] e assumem o termo de responsabilidade pela segurança de cada um”, e acrescenta que até chegaram a falar da possibilidade de fretar um avião. Filipe revela ainda que teme que esta situação venha a prejudicar todo o futebol de Macau, “inclusive os clubes que lutam por se apurarem” para as competições da Confederação de Futebol da Ásia.