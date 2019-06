Fotografar a realidade para “acordar” o mundo para a poluição que faz o plástico

O fotógrafo português Eduardo Leal apresenta, a partir de amanhã, a exposição “Plastic Trees”, que reúne 10 imagens recolhidas na Bolívia de arbustos onde se prendem sacos de plástico. Com este trabalho, iniciado em 2014, o fotógrafo tenciona lançar o alerta para as consequências ambientais do plástico em todo o mundo. A inauguração do evento é amanhã, na Fundação Rui Cunha, às 18h30.

Cláudia Aranda

A série “Plastic Trees”, de Eduardo Leal, realizada “de modo muito conceptual”, foi pensada “para alertar para a problemática dos sacos de plástico, e do plástico em geral, e o impacto que estes têm no meio ambiente”, disse o fotógrafo português ao PONTO FINAL. O trabalho centra-se na disseminação destes resíduos no Altiplano Boliviano, “onde milhões de sacos viajam com o vento até se prenderem nos arbustos e, para além de prejudicarem a paisagem, têm consequências ambientais para os solos, a agricultura, os animais” , explicou Eduardo Leal.

Esta série, que tem continuidade, foi lançada em 2014, exposta em vários pontos do mundo, sendo agora mostrada em Macau, depois de reconhecida com vários prémios como o Sony World Photo Awards, o Prémio Estação Imagem, o Lens Culture Earth Award e o Moscow International Photo Awards. A inauguração da exposição é amanhã, às 18h30, na Fundação Rui Cunha, que vai acolher 10 imagens, a cores, recolhidas ao longo de duas semanas na região dos Andes.

“Infelizmente estas imagens não retratam um caso isolado, elas podem ser vistas pelo mundo inteiro”, prosseguiu o português, em conversa com o PONTO FINAL, que se dedica ao fotojornalismo e à fotografia documental.

A exposição a alertar para o impacto dos plásticos, que contribuem para altos níveis de poluição em todo o mundo, vai ser inaugurada cerca de dois meses depois da proposta de lei que prevê a aplicação de taxas sobre os sacos de plástico ter sido aprovada na generalidade na Assembleia Legislativa, o que acaba por ser uma coincidência feliz, uma vez que nada foi planeado para que assim acontecesse, explicou. “Curiosamente, neste momento está a falar-se muito dos sacos de plástico em Macau, por isso, até não sendo planeado, correu muito bem, fazer uma exposição sobre esta temática quando estão a discutir isso aqui”, explicou.

Os plásticos são fabricados a partir do petróleo e demoram entre 200 a 400 anos a desaparecer do meio natural, com questões ambientais associadas. Em 2017, Macau produziu 1400 toneladas de lixo e 23% corresponderam a plástico, dos quais 13% são sacos de plástico, referiu em Março o director dos Serviços de Protecção Ambiental, Tam Vai Man.

Não há outro planeta para vivermos

Ao PONTO FINAL, Eduardo Leal explicou que as preocupações ambientalistas já o acompanham desde há bastante tempo. “Fosse na Bolívia, na Colômbia, na Amazónia, no Cambodja ou na Índia, sempre encontrei plástico por todo o lado, e aí tive esta noção de que queria fazer algo sobre isto. Acho que as pessoas têm que acordar e felizmente parece que já se está a falar, apesar de poder ser um bocadinho tarde, mas mais vale tarde do que nunca”, adiantou.

Eduardo Leal afirmou que, sendo fotojornalista, “temos sempre uma mensagem, queremos sempre mostrar algo que está mal, uma problemática na sociedade e no mundo em que vivemos”. Juntando a formação e a profissão de jornalista, a “uma costela muito activista”, a fotografia surgiu, inevitavelmente, como forma de passar a mensagem. “Acho que vivemos todos neste planeta e, se não o mantivermos, não sei onde é que vamos viver”.

Fotografar “coisas reais”

A ideia de fazer este trabalho foi crescendo, faltava-lhe encontrar o lugar e o conceito. “É fácil pensar, ter a ideia, mas por vezes é difícil encontrar o sítio, e eu sou fotojornalista e fotógrafo documental, não crio as fotografias, não as componho. O que faço é encontrar coisas reais, que possa fotografar, é mover-me e conhecer a luz, não há qualquer manipulação nas imagens”, explicou.

A oportunidade surgiu enquanto aguardava licença para fotografar para um outro projecto. “A caminhar, descobri um sítio, num deserto, fora de uma povoação, encontrei este mar de arbustos e de sacos de plástico e comecei a tirar fotografias. Tinha a ideia, mas ainda não tinha o conceito todo”. Ao ver o resultado das imagens daquele dia, contou o fotógrafo que gostou particularmente da luz de final de tarde, e achou que podia explorar esse aspecto. “Estive lá duas semanas, e ia lá todos os dias, à mesma hora, fotografar, e fotografei centenas de arbustos”.

Agora, explicou, “como faz parte do meu trabalho e da minha paixão tenho planeado fazer séries mais ou menos ligadas a este tema, uns mais conceptuais outros menos, outros mais reportagem jornalística. Este trabalho é mais artístico”, explicou. Este é um tema que o autor, que visita regulamente o território desde 2016 enquanto professor convidado na Universidade de São José, não tenciona esgotar tão cedo e, depois de “Plastic Trees”, com imagens recolhidas na Bolívia, criou “Plastic Sea”, alargando o tema aos oceanos e fotografando os resíduos que se acumulam numa parte remota da costa colombiana.

Eduardo Leal decidiu basear-se em Macau em finais do ano passado, tendo antes residido em Medellín, na Colômbia, fazendo cobertura fotográfica para uma série de publicações. Para Macau, o autor tem projectos, sendo que tem estado agora a trabalhar na região e no Sudeste Asiático. Publicou recentemente um trabalho fotográfico que mostrava o Cotai e o ‘boom’ luminoso dos casinos de Macau, para ilustrar uma reportagem encomendada por uma publicação sueca. Conta que “está a planear projectos aqui em Macau”. Mas, disse, “ainda não comecei a fotografar”.

De acordo com a organização ambiental não-governamental com sede em Amesterdão, Greenpeace, as populações que vivem ao longo de rios e costas marítimas da China, Indonésia, Filipinas, Tailândia e Vietname são as mais afectadas pela poluição plástica. Entretanto, a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) estima que o fabrico de plástico continue a aumentar e que os níveis de produção dupliquem até 2025.