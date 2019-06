Trabalhadores domésticos e pessoas com deficiência excluídos do salário mínimo

A proposta de lei apresentada ontem pelo Governo alarga o espectro de trabalhadores a beneficiar de um salário mínimo de 6.656 patacas mensais, mas exclui as empregadas domésticas e as pessoas com deficiência. Ainda por definir está o montante do subsídio com que o Governo promete complementar os salários dos trabalhadores com deficiência.

Cláudia Aranda

O Governo apresentou ontem a proposta de lei sobre “Salário mínimo para trabalhadores”, que se aplica a todos os sectores, excepto aos “trabalhadores domésticos e aos trabalhadores com deficiência”. A lei só entrará em vigor 180 dias após a sua publicação, a fim de conceder um prazo de transição às entidades empregadoras, adiantou Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo.

Até agora, apenas os trabalhadores de limpeza e de segurança na actividade de administração predial estavam abrangidos pela lei do salário mínimo, em vigor desde 1 de Janeiro de 2016. A nova proposta de lei alarga o espectro de trabalhadores que vão poder beneficiar de salário mínimo, mas exclui franjas da sociedade, como as domésticas, maioritariamente trabalhadoras não-residentes, e pessoas com deficiência.

A justificação dada para a exclusão dos trabalhadores domésticos apresentada pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) é que estes “têm uma natureza diferente”, porque a contratação por parte dos empregadores destes funcionários, que fazem tarefas domésticas, “não tem um fim lucrativo”, ao contrário dos trabalhadores de empresas que geram lucro.

“Em muitos casos, os empregados domésticos são trabalhadores não-residentes [TNRs]”, referiram o director Wong Chi Hong e a sub-directora Ng Wai Han, da DSAL. Mas, afirmaram, estes serviços, no momento de aprovar a contratação dos TNRs, “também ponderam o seu salário” e “asseguram os seus direitos”. Além disso, durante a consulta pública, a DSAL recebeu esta opinião de que “os trabalhadores domésticos podem não ser abrangidos, e por isso decidimos excluir os trabalhadores não-residentes da proposta de lei”, afirmaram os responsáveis ontem em conferência de imprensa.

O projecto de lei sugere um salário mínimo de 6.656 patacas para remunerações mensais, 1.536 patacas por semana, 256 patacas por dia e 32 patacas por hora. Com a implementação deste novo esquema de salário mínimo, “beneficiam sobretudo os trabalhadores do sector de transformação, com um aumento de 2,18 %, seguido do sector da alimentação e restauração, com um aumento de 1,93%. Quanto ao sector de retalho, o aumento é de 0,52%, ao passo que para o sector hoteleiro o aumento é de 0,05%”, adiantou Ng Wai Han.

Trabalhadores domésticos ganham em média 4.100 patacas

Os trabalhadores domésticos estão ainda longe de chegar a estes valores de salário. Segundo os responsáveis da DSAL, “no processo de aprovação de TNRS o empregador tem que declarar qual o salário que está a dar”, sendo que, “o salário mensal não é inferior a três mil patacas”, afirmou Ng Wai Han. Citando dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), a responsável adiantou que o salário médio do trabalhador doméstico é de 4.100 patacas.

Quanto à situação dos trabalhadores com deficiência, a sub-directora explicou que a DSAL “ponderou os seus interesses e como garantir o seu salário, e por isso, no texto de consulta, também mencionamos que vamos adoptar medidas provisórias, com o fim de garantir os direitos dos trabalhadores com deficiência”. Estas medidas provisórias serão aplicadas na situação em que um trabalhador com deficiência “está a prestar um serviço e o salário é inferior a um montante fixo, então temos a medida provisória de dar um subsidio para complementar o salário”, afirmou.

O valor deste subsídio, porém, ainda não está estabelecido. “Na realidade, quanto à situação de trabalhadores com deficiência temos medidas provisórias de dar subsidio complementar, temos um montante a sugerir, porque após a entrada da lei do salário mínimo também vamos pensar nos trabalhadores com deficiência, não temos um montante fixo de subsídio, mas vamos ponderar os diferentes factores para definir um montante e encontrar um equilíbrio”, afirmou a sub-directora.

A proposta de lei prevê uma remuneração para a prestação de trabalho extraordinário, calculada nos termos da Lei das Relações de Trabalho. Neste caso, esta lei vai abranger os trabalhadores de limpeza e de segurança dos prédios, asseguraram os membros da DSAL. “Eles também estão protegidos pelas leis de relação de trabalho, por isso nós não podemos dizer que o regime de trabalho extraordinário não abrange os trabalhadores de limpeza e de segurança”.

É ainda introduzida a noção “de remuneração calculada em função do resultado efectivamente produzido”, que se traduzirá no cálculo de horas de trabalho necessárias para produzir um “número de peças” ou de “tarefas”. A primeira revisão destes valores deverá ocorrer no prazo de dois anos após a entrada em vigor da lei.