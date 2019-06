Tiananmen: Ho Iat Seng volta a rejeitar homenagem na Assembleia Legislativa

O presidente da Assembleia Legislativa (AL), Ho Iat Seng, também rejeitou a segunda proposta de Sulu Sou para levar a plenário um voto de homenagem às vítimas da repressão do movimento pró-democracia, na Praça Tiananmen, em 1989. Segundo a Rádio Macau, ao contrário da primeira proposta apresentada em conjunto por Sulu Sou, Ng Kuok Cheong e Au Kam San, esta segunda missiva não fazia referência à responsabilidade da intervenção militar, mas acabou por ser igualmente rejeitada por Ho Iat Seng.

Segundo Sulu Sou, em declarações à TDM, o presidente da AL “passou por cima da lei” por razões políticas. “O presidente disse que esta matéria não se enquadra na autonomia da Região Administrativa Especial. Foi a única razão que apresentou para a rejeição”, disse o deputado, afirmando estar “revoltado com esta decisão”.

Sulu Sou, recorde-se, tinha avançado com uma segunda proposta de emissão de voto na AL para assinalar os 30 anos sobre a repressão ao movimento estudantil pró-democracia da China. O deputado lembrou que, há 30 anos, todos os sectores da sociedade de Macau, incluindo os tradicionais, estavam consternados com os acontecimentos em Pequim, e que 200 mil manifestantes, segundo noticiou à época o jornal Ou Mun, vieram para as ruas para dar corpo ao sentimento popular. No entender do deputado pró-democracia, este episódio representou um grande movimento democrático e patriótico de Macau.