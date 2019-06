Produção de lixo e emissão de gases deixam Macau sob forte pressão ambiental

Uma elevada produção de lixo e emissão de gases de estufa, originadas pelo aumento de turistas e da produção de energia local, deixam Macau sob uma pressão ambiental sem precedentes. Macau, que bateu no ano passado o recorde do número de turistas, voltou a produzir mais lixo ‘per capita’ do que cidades como Singapura, Hong Kong e Pequim, indicou o relatório sobre o Estado do Ambiente em 2018 publicado pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA).

De acordo com o relatório agora publicado, cada residente de Macau produziu, no ano passado, uma média de 2,17 quilogramas de lixo por dia, superando em larga escala, por exemplo, a capital chinesa, com uma média diária de 1,17 quilos por pessoa. Os dados não se mostraram optimistas para a meta que o Governo quer atingir já em 2026: reduzir o lixo diário ‘per capita’ em 30%, um objectivo definido no Planeamento de Gestão de Resíduos Sólidos de Macau (2017-2026).

A par dos resíduos sólidos, registou-se também um crescimento substancial de 11,6% nas emissões de gases de efeito de estufa (GEE), algo que o Governo atribuiu essencialmente ao aumento da produção de electricidade local, que cresceu 60% em 2017. “A área com maior contributo para as emissões estimadas de GEE e CO2 [dióxido de carbono] é a da produção de electricidade local, enquanto os resíduos depositados em aterros são a principal fonte de emissão de CH4 (metano)”, indicou o relatório.

Com base nos últimos registos, que datam de 2017, a percentagem das emissões dos GEE em Macau aumentou 11,4% face a 2016, enquanto a de C02 subiu 11,8%, referiu. O crescimento do turismo é apontado pelo Governo como a principal razão para a quantidade de resíduos sólidos urbanos descartados, mas também para o consumo de electricidade e o volume de água facturada. Segundo o relatório da DSPA, o consumo de electricidade subiu 2,9% em 2018 em relação ao ano anterior, valor semelhante ao da água, que cresceu 2,8%.

Segundo o relatório da DSPA, a pressão turística em Macau tem sido, nos últimos anos, quase três vezes superior à da região administrativa chinesa vizinha, Hong Kong. Em 2018, ano em que o ozono foi o principal poluente atmosférico no território, o número total de dias com qualidade do ar de “Bom” e “Moderado” ultrapassou os 92%, mas desceu em comparação com o ano anterior.