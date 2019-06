Metro Ligeiro: Deputados querem multas distintas para infracções diferentes

Os deputados não querem que todas as infracções dos utilizadores do metro ligeiro de Macau tenham as mesmas coimas. Os legisladores defendem que as multas sejam agrupadas por grau de gravidade e tenham valores pecuniários diferentes. Este foi o principal tema de discussão, de ontem, entre o Executivo e os elementos da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

Segundo o presidente desta comissão, o deputado Vong Hin Fai, não faz sentido que mandar um objecto pela janela, ou fazer publicidade ilegal nas estações de metro, tenham multas idênticas: 10 mil patacas. Os deputados consideram que as infracções têm consequências diferentes pelo que não é razoável que tenham a mesma multa.

Por isso, esperam que o Executivo agrupe as transgressões à lei tendo por base as consequências que delas advêm, e segundo uma tipologia de infracções graves, intermédias e leves. “Não deve haver uma multa única para todas as ilegalidades”, defendeu Vong.

Uma das infracções inscritas nas regras é o de arremesso de objectos, mas a redacção não identifica qual a tipologia do objecto, e se haverá diferenças nas multas entre objectos contundentes e não contundentes. “O Governo, na redacção, não esclarece as diferenças, põe que é tudo igual, mas é necessário defini-lo”, sentenciou Vong Hin Fai. J.C.M.