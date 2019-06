Louvor é “muito gratificante”, hospital “não é tão mau como dizem”

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura publicou ontem uma nota de louvor ao “espírito profissional e compromisso” do médico Mário Évora, que se aposentou no mês passado. Em declarações ao PONTO FINAL, Mário Évora mostrou-se honrado pela distinção do Governo, fazendo ainda uma triagem à situação actual da saúde no território.

Pedro André Santos

“Para mim é muito gratificante ter a honra de merecer esta referência por parte do Governo de Macau, através do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, porque interpreto isso como um reconhecimento de toda uma carreira que dediquei à minha profissão em Macau”. Foi assim que o cardiologista Mário Évora começou por descrever ao PONTO FINAL a distinção atribuída pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, com uma nota de louvor pelo seu “espírito profissional e compromisso”, bem como “demonstração de um alto senso de responsabilidade e excelente capacidade de trabalho”.

Mário Évora, que aposentou no mês passado do Hospital Conde de São Januário, recordou o seu percurso em Macau, onde começou a trabalhar mal acabou o curso e estágios obrigatórios. “Comecei a minha carreira como cardiologista, depois fui entrando na parte administrativa. Integrei a direcção do hospital e tive o privilégio de ter a oportunidade de trabalhar na organização de vários aspectos, nomeadamente na formação dos internos”, disse ao PONTO FINAL. Ao longo do seu percurso profissional, o cardiologista destacou sobretudo os progressos registados não só ao nível da formação de médicos locais, como também a nível de equipamentos e técnicas. “Quando cheguei, a cardiologia baseava-se no estetoscópio e num electrocardiógrafo, e termino esta fase da minha vida deixando um serviço que tem todas as técnicas de diagnóstico, e disponibiliza a maior parte dos recursos que a população poderá precisar a nível das situações de urgência”, destacou o médico, salientando, porém, que foi um trabalho efectuado em conjunto com a sua equipa, a direcção do hospital e o Governo.

O Centro Hospitalar Conde de São Januário foi alvo, por diversas vezes, de algumas críticas relativamente a alguns serviços prestados. Questionado sobre essa situação, Mário Évora considera que o funcionamento do hospital “não é tão mau como dizem”, mas também “não será tão bom como poderia ser”, especialmente tendo em conta os recursos económicos do território. “As pessoas que têm tido a necessidade de recorrer a serviços médicos no exterior acabam por reconhecer que afinal os serviços médicos em Macau têm qualidade”, acrescentou.

Olhando ainda novamente para a situação actual e exigências da população, Mário Évora reiterou a necessidade de um “novo hospital” como sendo “um passo extremamente importante para a qualidade da saúde que prestamos à população”, bem como uma Faculdade de Medicina “que permitisse a Macau formar os seus médicos”. Por outro lado, a criação da Academia Médica de Macau será bastante útil como “uma estrutura que olhe para a qualidade e condições exigíveis para que o médico possa exercer determinada especialidade”.

Relativamente ao futuro, Mário Évora adiantou ao PONTO FINAL que já foi contactado no sentido de continuar a exercer no hospital. “A minha intenção é continuar, regressando ao ponto de partida, que é libertar-me das tarefas administrativas e concentrar-me novamente na minha especialidade, na cardiologia, e no contacto com os meus doentes”, concluiu.