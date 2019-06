Licença de maternidade cresce para 70 dias, pais com cinco dias pagos

O Governo aumentou a licença de maternidade de 56 para 70 dias, pagos na totalidade, e introduziu a licença de paternidade remunerada de cinco dias úteis na proposta de alteração à lei das Relações de Trabalho, apresentada ontem. Nos primeiros três anos, o pagamento dos 14 dias adicionais é subsidiado pelo Governo, no caso de trabalhadoras residentes de Macau. Pode ser atribuído nos primeiros três anos, após a entrada em vigor da lei. Decorrido este prazo, a medida será revista. A alteração deve representar uma despesa pública de 120 milhões de patacas, anunciou ontem Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo. O subsídio é exclusivo para residentes, sendo que, no caso dos trabalhadores não-residentes, cabe ao empregador pagar a totalidade dos 70 dias, esclareceu a sub-directora da DSAL, Ng Wai Hang.

Vai estar nas mãos de trabalhadores e patrões chegarem a acordo sobre a forma de compensação pelo trabalho prestado em dia de descanso semanal ou em feriado obrigatório, sendo que passa a haver a possibilidade de a remuneração extra ser convertida em dias de descanso e vice-versa. A compensação pode ser feita num prazo de três meses.

Em relação à indemnização nos despedimentos sem justa causa, o valor máximo de referência para o cálculo sobe de 20 mil para 21 mil patacas. “Na realidade, é um aumento de 5%”, sublinhou Leong Heng Teng. O aumento de mil patacas é justificado com a situação económica de Macau, com Ng Wai Hang a defender que nada impede a revisão dos valores, como aconteceu em 2015, assim seja essa a vontade dos parceiros sociais. C.A.