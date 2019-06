Guias ilegais: Descobertos dois suspeitos em 755 fiscalizações

Desde que foi aberta a ponte entre Hong Kong-Zhuhai-Macau, e em que os guias turísticos se começaram a queixar da proliferação de profissionais ilegais na RAEM, as autoridades já fizeram 775 acções de fiscalização no terreno. Nestas, apenas em duas situações foram detectadas situações de profissionais a trabalhar sem título válido.

Os dados foram ontem divulgados na Assembleia Legislativa durante a comissão de acompanhamento para os assuntos da Administração Pública, em que o deputado Si ka Lon revelou a dificuldade que existe em detectar guias ilegais em Macau. Os casos fraudulentos descobertos pela Direcção de Serviços de Assuntos Laborais, segundo Si Ka Lon, seguiram para investigação do Ministério Público.

Os deputados questionaram ainda o Executivo sobre a comunicação com as autoridades da China continental, sendo que foi anunciado que houve 18 casos em que existiu diálogo entre os serviços dos dois governos. Deste rol de situações, Si Ka Lon garante que, em alguns dos casos, estes não prosseguiram por “falta de provas”, uma vez que nessas denúncias as agências detectadas nem sequer têm actividade declarada na China continental.

O deputado diz que uma das principais dificuldades de fiscalizar estes casos é definir se o guia é legal ou não. “É preciso melhorar as normas sobre este assunto”, defende. “As alterações a esta lei estão à espera para ir a Conselho Executivo”, prosseguiu.

A maior parte das fiscalizações para detectar guias ilegais — desde que foi aberta a ponte de Hong Kong-Zhuhai-Macau — foram feitas naquela infraestrutura, num total de 376. As Portas do Cerco, com 237 fiscalizações seguem em segundo lugar, e nas Ruínas de São Paulo ocorreram 116 acções.

Em Macau, há três mil guias licenciados, “alguns são patrões, têm licença, mas não exercem”, sendo que a DST prevê que haja mil guias em actividade. JCM