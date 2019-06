Deputados não ouviram TNR para a lei das agências de trabalho

A comissão que discute as novas regras das agências de trabalho recebeu uma petição de seis associações que representam os trabalhadores não-residentes, mas não é líquido que as ideias que apresentam sejam tomadas em linha de contra. Primeiro, dizem os deputados, terão de verificar se estes grupos existem mesmo.

João Carlos Malta

No final de Maio, a Assembleia Legislativa recebeu uma carta de seis associações de representantes de trabalhadores não residentes (TNR) com opiniões sobre a nova “Lei da atividade de agências de emprego”, mas os deputados não garantem que vão analisar as propostas que estes grupos apresentam. No entanto, certo é que até agora não foi ouvido nenhum interlocutor dos TNR sobre uma lei que os afecta diretamente.

Os deputados concordaram que a petição enviada por estas associações respeita a lei, mas defendem que é necessário investigar se os remetentes são ou não fidedignos. “Vamos ter de perceber se estas entidades estão registadas ou não. Através das relações públicas queremos perceber se estas associações existem ou não”, explicou aos jornalistas o presidente da 3ª comissão permanente, Vong Hin Fai. “Iremos perceber se são reais e legais”, acrescentou.

Uma das dúvidas dos deputados reside em perceber quem são na realidade os promotores desta petição que quer dar voz aos TNR. “Vamos ver se vivem mesmo em Macau”, explicou Vong.

Interessados desde que enviem cartas para a AL

Questionado sobre o conteúdo da petição destas seis associações, o presidente da 3ª comissão permanente, o deputado Vong Hin Fai, afirmou que o que está escrito nessa missiva não foi ainda discutido, ao mesmo tempo que confirmou que durante todo o processo de produção legislativa nenhum representante dos TNR foi escutado. “Estamos sempre interessados em ouvir opiniões, mas a verdade é que por iniciativa própria, não temos hábito de ouvir associações”, disse Vong. “Nós só recolhemos as opiniões que nos enviam”, acrescenta.

As incongruências

Nesta lei têm sido discutidas e encontradas algumas incongruências entre este documento e a lei que regula a contratação de trabalhadores não-residentes. Este último documento refere que “os trabalhadores não-residentes podem ser recrutados directamente pelo empregador ou através de uma agência de emprego licenciada”, mas o diploma em análise pela comissão determina que está vedado às agências de emprego “prestar serviços de apresentação de emprego a não residentes ou trabalhadores não-residentes que permaneçam na RAEM”.“A regra vigente diz que é admissível os empregadores [e as agências] contratarem directamente os trabalhadores não-residentes. Mas nesta proposta de lei diz que é vedado”, disse na época Vong.

Uns dias antes já tinha sido também detectada outra contradição no que diz respeito aos honorários a cobrar pelas agências de emprego. A lei vigente determina que não podem ser efectuados descontos que excedam um sexto da remuneração de base do trabalhador, enquanto que a proposta de lei prevê que as agências de emprego possam cobrar até 50% da remuneração de base do primeiro mês de trabalho dos trabalhadores.