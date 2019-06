Catarina Mourão dirige ‘workshop’ de documentário

A cineasta portuguesa Catarina Mourão vai dirigir um ‘workshop’ de documentário intitulado “A Casa e o Mundo”, entre 22 e 27 de Junho, na Casa Garden. A Cinemateca Paixão, entretanto, vai acolher entre 21 e 23 de Junho o ciclo “Mostra de Cinema Português em Macau”. As actividades integram-se no programa Junho, Mês de Portugal, com organização da Fundação Oriente e Casa de Portugal.

No workshop, a realizadora Catarina Mourão vai partilhar o seu processo criativo de cinema documentário: “O que eu aprendi, o que ainda me assombra, o que me obceca”, afirma, num comunicado da organização. A formação vai consistir, essencialmente, no trabalho “nos microcosmos da família, casa e rua. Parece que viajamos para o que é familiar e, no entanto, encontramos estranheza e novas histórias fora da zona de conforto. Cada um dos meus filmes provocou um desafio diferente. Cada desafio fará com que os alunos trabalhem num projecto de filme especifico para o qual encontrarão a sua própria solução e abordagem pessoal”, refere Catarina Mourão.

A formação começa com a abordagem do documentário no mundo contemporâneo das imagens, e análise do primeiro trabalho que teve impacto na produção cinematográfica da cineasta: “Daguerreotypes”, de Agnés Varda. O ‘workshop’ vai incluir o visionamento de obras da cineasta como “On Edge”, com a introdução a diferentes abordagens do documentário à vida real. Visionamento do filme “Through shadows” e as diferentes estratégias de representação de um personagem, trabalho com arquivos e o ‘mise en scène’ estarão patentes no documentário. A projecção de “The Wolf’s Lair” vai permitir a abordagem ensaísta. A organização pede a confirmação da disponibilidade de os alunos utilizarem, durante o workshop, câmaras e computadores. C.A.