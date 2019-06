Em Macau, a vontade de conhecer e divulgar Tiananmen ainda supera o medo

Ontem falou-se de liberdade, democracia e repressão, no dia em que se assinalaram os 30 anos desde que o movimento estudantil pró-democracia foi esmagado pelo exército chinês, na madrugada de 4 de Junho de 1989, em Tiananmen. Pelo menos 200 pessoas juntaram-se no Largo do Senado para uma vigília, marcada por uma actuação desmedida da polícia na manutenção de “corredores de passagem de emergência”.

Texto: Cláudia Aranda*

Fotografia: Eduardo Martins

É saltando de um pulo, por entre a reduzida mas determinada multidão, sentada no chão dentro das barreiras colocadas pela polícia no Largo do Senado, que a jovem Yoyo, trajando uniforme escolar, agarra no microfone para apelar com emoção: “É preciso espalhar a mensagem de que estes eventos aconteceram há 30 anos em Tiananmen”. De pé, cabelo negro desalinhado, a jovem de 19 anos repete ao PONTO FINAL, em inglês, o que havia dito antes em cantonês.

“Acho que esta geração se sacrificou há 30 anos por nós, e eu não quero esquecer-me disso, as universidades e escolas em Macau não organizam este tipo de eventos, não é porque os jovens não queiram, mas porque não há oportunidade. Por isso, quis usar aqui a liberdade de expressão de que ainda se pode usufruir em Macau para lembrar o que se passou”, afirma. A “falta de oportunidade” a que se refere é o “medo” que as pessoas em Macau têm de tomar posições políticas publicamente, ela própria, diz, não organizou nada na escola, de que ostenta o símbolo na camisa branca, porque receia poder vir a ter consequências na sua carreira profissional, quando um dia se tornar professora.

Além disso, este é um assunto que na escola os professores receiam abordar ou debater em profundidade, afirma, porque não estão autorizados a fazê-lo, ficando-se pela superficialidade das datas dos eventos.

Barreiras circunscrevem vigília

Entre 300 a 400 pessoas, estimavam os organizadores no início da noite, terão sido os participantes que se juntaram à vigília promovida pela União para o Desenvolvimento Democrático de Macau, presidida pelos deputados Ng Kuok Cheong e Au Kam San. Já as fontes oficiais da Polícia de Segurança Pública (PSP) garantiram ao PONTO FINAL que, “no máximo” 200 participantes, marcaram presença ontem no Largo do Senado.

Pouco antes da intervenção de Yoyo, o deputado Au Kam Sam havia dito às pessoas reunidas para homenagear as vítimas do 4 de Junho de 1989, que este tipo de acções não são exclusivas de nenhuma organização e que os estudantes podem também organizar este tipo de actividades.

A vigília estava marcada para as 20 horas. Por volta das 20h15, membros da PSP começam a pedir para as pessoas se circunscreverem ao “perímetro reservado” à vigília, restrição de que não há memória de ter sido imposta em anos anteriores.

Do lado direito das barreiras, virado para os oradores, há um peão que pára para escutar o discurso de Au Kam San, e porque está fora do perímetro é mandado sentar pelos agentes policiais, que se aproximam aos pares, e fazem pressão sobre uma outra mulher para que se mantenha dentro da área circunscrita. Incrédula, a mulher limita-se a fazer o sinal “entendido”, juntando o polegar e o indicador num círculo.

Pelas 20h35, ao microfone, Au Kam San explica à multidão que a polícia está a mandar para trás as pessoas que estão a bloquear a passagem e pede aos participantes que se mantenham dentro do perímetro das barreiras. “O pessoal da organização vai arranjar papel para porem no chão para sentarem”, acrescenta.

Ao longo da noite de vigília, que durou até depois 22 horas, a polícia é incansável a convidar o público a encostar-se, a não obstruir a passagem, a passar para o lado de lá da barricada, criando uma espécie de corredor de cada lado do perímetro.

António Katchi: Polícia quase que “expulsa” as pessoas

“O ambiente estaria muito agradável se não fosse a intervenção bastante opressiva da polícia, porque as pessoas estão aqui todos os anos e não me lembro de alguma vez ter sido necessário abrir corredores para passagem de ambulâncias, não me lembro de ter havido problemas desse tipo”, comenta o constitucionalista António Katchi, docente do Instituto Politécnico de Macau (IPM), pelas 21h30, em conversa com o PONTO FINAL.

O académico prossegue, afirmando que, mesmo que fosse necessário, “não estamos a imaginar, nem os organizadores nem os pacíficos participantes da vigília, a impedirem a passagem de uma ambulância se houvesse uma emergência”.

O Largo do Senado “normalmente, está cheio de turistas, não há ninguém a criar corredores de passagem para ambulâncias, mas, sendo necessário, as pessoas abrem alas”. No entender do académico a actuação da polícia acabou por “desincentivar as pessoas”. “Ao obrigá-las a circular, há pessoas que acabam por se ir embora, porque não sabem para onde ir, e as pessoas não querem todas ir lá para dentro [do perímetro]. Já quase que não há espaço, portanto, em certa medida, a polícia está quase a expulsar as pessoas”, afirmou.

Ng Kuok Cheong: Imprensa quase não fez divulgação de vigília

O movimento estudantil, que pedia reformas e o fim da corrupção, iniciado a 15 de Abril, com a morte do líder reformista Hu Yaobang, é exibido no ecrã instalado no Largo do Senado.

Passam imagens do funeral de Hu Yaobao, a 22 de Abril, do início a 13 de Maio, da greve de fome dos estudantes, que acampam em Tiananmen, o crescimento dos protestos e o momento em que o Governo decreta a lei marcial, até que, na madrugada de 4 de Junho, o exército chinês invade a praça e esmaga o movimento estudantil pró-democracia, provocando um número de vítimas até hoje desconhecido, mas estimado em 10 mil mortes civis, por um arquivo britânico, revelado em 2017.

Ao lado do ecrã, há uma fotografia de grande escala iluminada pela luz das velas, de onde sobressai um monumento em pedra e os números 6 e 4, significando 4 de Junho. “É um monumento nos Estados Unidos da América”, explica, William, voluntário, que ajuda na organização da actividade.

Tal como Ng Kuok Cheong, lamenta que a imprensa chinesa de Macau não tenha feito divulgação do evento, acrescentando que a localização, no Largo do Senado, visa alcançar os turistas do continente. É ele que diz que o documentário que vai ser exibido continuamente ao longo da noite está disponível na Internet, na página electrónica da Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China.

No início da noite, Ng Kuok Cheong havia dito ao PONTO FINAL esperar umas centenas, “300 a 400 pessoas”. Na altura, o deputado pró-democracia lamentou que a imprensa em chinês em Macau não tivesse feito a divulgação do comunicado de imprensa enviado pelos organizadores a anunciar a hora e local da vigília. “Foram muitos poucos os media que publicaram o nosso comunicado, não podemos fazer um anúncio de publicidade, porque aí eles podiam sentir uma pressão muito forte, preferimos mandar o comunicado e deixá-los decidir se querem ou não publicar”, explica.

Às 19 horas, uma hora antes do início da concentração, havia apenas alguns curiosos em torno da exposição de fotografia do movimento estudantil de 1989, que pedia reformas e que culminaram no massacre. A exposição é uma das outras actividades da União para o Desenvolvimento Democrático de Macau.

Coragem para mostrar a cara

Diante da imagem do “homem do Tanque”, registada a 5 de Junho, colada no ‘placard’ que sustenta as fotografias recortadas de jornais da época, está um homem embrulhado numa capa de plástico, que o protege da chuva.

Mostra o BIR para provar que é residente de Macau e, apontando para a imagem icónica da criatura solitária que se colocou em frente aos tanques militares – de autoria de Jeff Widener – simula o carregar dos sacos, um em cada mão, para exemplificar como “apenas um homem”, enfrentou a força militar. O homem de cabelo grisalho diz lembrar-se de ver tudo na época, em 1989, num canal de televisão de Hong Kong.

De volta das fotografias está, também, um jovem de óculos, também de Macau, que diz chamar-se Tom. Funcionário do sector privado, conta que foram os pais que lhe contaram o que se passou em Tiananmen, há três décadas e que costuma passar por ali por esta altura. Ainda falta meia hora para o início da vigília, e diz estar convencido que pouca gente se juntará ao encontro. “As pessoas não têm coragem suficiente para se mostrarem”, diz, acrescentando que, desde a chegada ao poder do novo Presidente, na República Popular da China, Xi Jinping, que há “mais medo”, e que nas escolas pró-Pequim de Macau, este é assunto tabu.

Ao PONTO FINAL, Sulu Sou, lembrou que Macau é um dos poucos lugares na China (além de Hong Kong) “onde podemos ter este tipo de eventos, publicamente, e temos que marcar presença e exercer este direito. Não esqueceremos e continuaremos a invocar esta memória até sermos bem sucedidos [na exigência de uma responsabilização por parte do Governo de Pequim].

Ao estarmos aqui mostramos um sinal forte ao público de que devemos usar o que já temos hoje, por exemplo, a liberdade de expressão e de reunião, se não os praticarmos vão ficando cada mais e mais estreitos”, afirma o deputado pró-democracia.

De palhinha de plástico e bebida açucarada na mão, passam dois jovens, ela, Sally, de 19 anos ele, Johnson, de 20. São ambos da ‘mainland’, estudantes na universidade, em Macau, mostram-se, ele sobretudo, particularmente bem informados sobre os eventos que ali se assinalam. No caso do jovem, foi o avô, filho de antigo proprietário de terras e forçado a tornar-se operário numa fábrica de carvão, que o pôs ao corrente.

O avó, homem versado em história, vivia em Pequim, e terá testemunhado parte dos eventos. A Internet, acessível em Macau, onde o casal se encontra há um ano, terá contribuído para os detalhes dos acontecimentos. Aliás, é já em Macau que o jovem lê o livro do Nobel da Paz chinês, Liu Xiaobo, “Não tenho Inimigos”. Da ‘mainland’ falam do ‘blackout” informativo sobre tudo o que tem a ver com Tiananmen. “Eles não sabem de nada, os professores não estão autorizados a ensinar”, afirmam. *Com Stacey Qiao