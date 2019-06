Serviços de Saúde já fizeram mais de dois milhões de inspecções para apanhar fumadores

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Desde a entrada em vigor da Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo, a 1 de Janeiro de 2012, os Serviços de Saúde, realizaram, no total, 2.104.694 inspecções a estabelecimentos, o que perfaz uma média diária de 777 inspecções e foram registadas, no total, 52.822 acusações até 31 de Maio de 2019.

Durante este ano, a partir de 1 de Janeiro, excepto nas salas de fumadores do aeroporto e dos casinos que estivessem de acordo com os requisitos legais e fossem autorizadas, passou a ser totalmente proibido fumar em locais públicos fechados.

Até ao dia 31 de Maio, os fiscais adoptaram estratégias diferentes e realizaram 145.222 inspecções a estabelecimentos, o que perfaz uma média diária de 962 inspecções; uma redução de 5.045 estabelecimentos em comparação com o mesmo período do ano passado.

Além disso, foram registadas 2.510 acusações, das quais 2.498 são referentes a pessoas apanhadas a fumar em espaços ilegais, e 12 casos são referentes a ilegalidades nos rótulos dos produtos de tabaco. Relativamente à proveniência dos infractores, 696 multas foram aplicadas a cidadãos residentes de Macau (27.9%), 1.718 multas foram aplicadas a turistas (68.8%) e 84 infracções foram cometidas por trabalhadores não-residentes (3.4%).

Em 45 casos, foi necessário o apoio das forças de segurança. Relativamente ao pagamento das multas, 2.031 pessoas (80.9%) pagaram multas. No que concerne ao tipo de estabelecimento com maior número de casos de não cumprimento, nos casinos foram detectadas 666 infracções (26.5%), nos parques/ jardins e zonas de lazer foram detectadas 396 infracções (15.8%) e no aeroporto foram registados 297 casos (11.8%).

Em Maio de 2019, foram assinalados pelos Serviços de Saúde 149 locais com maior incidência de infracções, nos quais se encontram o Casino Grand Lisboa, Zona de Lazer do Seaview Garden ou China Plaza. Nestes locais foram realizadas 530 inspecções e foram emitidas 124 acusações, ou seja, a taxa de acusação foi de cerca de 23.4%. J.C.M.