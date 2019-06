Plenário vota quinta-feira recurso de Sulu Sou “contra práticas ilegais na Assembleia Legislativa”

A Assembleia Legislativa (AL) vai votar esta quinta-feira, 6 de Junho, o recurso interposto por Sulu Sou ao plenário contra a decisão da Mesa e do Presidente da AL. Em causa está o tratamento que foi dado ao protesto escrito de Sulu Sou que pedia que a proposta de alteração à lei de Reunião e Manifestação fosse devolvida para nova apreciação e mostrava insatisfação em relação a comentários “inapropriados” e violação do princípio da neutralidade por parte de Ho Iat Seng.

Cláudia Aranda

Vai a votação esta quinta-feira, 6 de Junho, o recurso interposto pelo deputado Sulu Sou para o plenário da Assembleia Legislativa (AL), a 2 de Maio, contra a decisão da Mesa da AL que “rejeitou e negou a publicação” do seu protesto por escrito relativo ao tratamento dado à proposta de que a alteração à lei da Reunião e Manifestação fosse devolvida para nova apreciação, assim como às observações, que o democrata entende serem inapropriadas, do presidente da AL, Ho Iat Seng, na altura.

Sulu Sou espera que quinta-feira os membros do hemiciclo “alinhem com ele na defesa dos direitos fundamentais dos deputados” e “rejeitem a interpretação ou instruções ilegais dadas pelos órgãos da AL”. Em causa está aquilo que o deputado chama de práticas não escritas no Regimento da Assembleia Legislativa, que considera “ilegais”, que “toda a gente sabe” que existem, mas que, desta vez, os órgãos da AL admitiram por escrito que existem, nas respostas aos seus vários recursos. Daí que o deputado enfatize que nenhuma restrição com base em “práticas não escritas na lei” pode ser imposta ao direito dos deputados de apresentarem um protesto por escrito.

Caso o seu recurso seja votado favoravelmente, o deputado espera que o seu protesto escrito seja publicado no Diário da AL, conforme solicitado inicialmente, afirmou ontem aos jornalistas. Se o recurso for chumbado, o deputado tenciona encerrar o diferendo, que se prolonga desde há quase um ano. No entanto, sublinhou: “Esta foi a primeira vez que ficou escrito que existe uma chamada ‘prática’. Quero mandar esta mensagem aos meus colegas na AL, que nós servimos apenas de acordo com a lei da AL e não conforme uma ‘prática’”.

O evento que deu origem à queixa remonta à reunião plenária da AL de 30 de Julho de 2018, na discussão na especialidade da proposta de alteração à Lei do Direito de Manifestação e Reunião, quando Sulu Sou, recorrendo ao artigo 126º do Regimento da AL, solicitou a devolução do texto, que estava prestes a ser votado, para uma comissão, para nova apreciação na especialidade. Segundo Sulu Sou, o pedido originou “ataques da parte do presidente da AL e de alguns deputados”.

Depois disso, “além de convidar muitos outros deputados a se oporem veementemente e de acusá-lo de não cumprir as regras de procedimento, Ho também fez uma série de comentários que foram completamente irrelevantes para a agenda daquele dia e contrários aos factos, incluindo sobre o pagamento de salário durante a suspensão do mandato de Sulu Sou”. Na altura, Ho Iat Seng terá comentado que “Sulu Sou continuou a receber um ordenado de cerca de 100 mil patacas, apesar de estar suspenso”.

“Precedente de grande gravidade política e jurídica”

As afirmações conduziram a um protesto por escrito, da parte do deputado, a 7 de Agosto de 2018, onde constava que o pedido feito em 30 de Julho estava “em total conformidade com as regras de procedimento”. Além disso, era expressa “insatisfação em relação às observações inapropriadas do presidente da AL e a violação do princípio da neutralidade”. Sulu Sou solicitava que o texto completo do protesto fosse publicado no Diário da AL e fosse enviado a todos os deputados. O pedido foi rejeitado por Ho Iat Seng, após parecer da Comissão de Regimento e Mandatos, que entendeu que o protesto escrito deveria ter sido apresentado em plenário, naquele dia em Julho.

Seguiram-se, da parte de Sulu Sou, recursos ao presidente e à Mesa da AL, a 1 de Março e a 1 de Abril de 2019, os quais foram rejeitados sucessivamente, sendo que os despachos posteriores “não foram fundamentados”.

Numa deliberação de 16 de Abril de 2019, a Mesa observou que o presidente e a Mesa “não estão sujeitos à obrigação de justificação ao tomarem decisões”. A Mesa invocou ainda o termo “práticas parlamentares”, ou seja, “regras não escritas”, refere o deputado, “que não têm nenhum efeito legal, como base para rejeitar o protesto escrito”. No entender de Sulu Sou, ao defender que o presidente pode “decidir sem dizer porquê, e sem apresentar fundamentos”, a Mesa “criou um precedente de grande gravidade política e jurídica, que deve ser rejeitado por este plenário”.

A 2 de Maio deste ano, Sulu Sou interpôs um recurso ao plenário da AL contra a deliberação da Mesa da AL, “esperando que todos os deputados e o público entendam que a obrigação de justificação está profundamente enraizada no sistema legal de Macau”.

Sulu Sou preocupado com declarações de Mok Ian Ian

Sulu Sou tenciona enviar um relatório para o Comité do Património Mundial da UNESCO, cuja 43ª sessão se realiza entre 30 de Junho e 10 de Julho, em Baku, no Azerbaijão, para denunciar a falta de intenção do Governo de Macau de intervir na zona circundante ao Farol da Guia, onde se ergue o controverso edifício da Calçada do Gaio. Sulu Sou está preocupado com as declarações de segunda-feira da presidente do Instituto Cultural (IC), Mok Ian Ian. Na altura, a responsável terá dito que a UNESCO “não se opôs à continuidade do projecto”, com uma altura de 80 metros, superior ao limite fixado na lei, de 52,5 metros, localizado na Calçada do Gaio, pondo em causa a paisagem e integridade visual em redor do Farol da Guia, conforme apontado pelo Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia no relatório que vai apresentar em Baku.

“Fiquei chocado com o discurso da presidente do IC, vamos continuar a observar a situação e vamos considerar escrever de novo para a UNESCO para reportar o que se passa”, afirmou. O deputado lembra que, no projecto de decisão do estado de conservação de 168 itens de património cultural mundial, a UNESCO reitera a sua preocupação de que novos empreendimentos possam ter um impacto negativo sobre o “valor universal excepcional” do património. Neste documento, o organismo internacional insiste na avaliação da influência de novos empreendimentos com potenciais impactos, através da sua submissão pelo Governo de Macau ao Centro do Património Mundial. Mas o deputado afirmou não acreditar que o Governo o tenha feito.