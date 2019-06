Estratégia de Macau para prevenir consumo de drogas: ser esperto, carnaval e jogos de aventura

O Instituto de Acção Social (IAS), em colaboração com três ONG, vai organizar durante o mês de Junho um conjunto de actividades para prevenir o uso de drogas e de álcool. Os jovens são o público alvo, e as autoridades querem, de uma forma didáctica, evitar consumos futuros.

João Carlos Malta

Jogos de aventuras anti-drogas entre pais e filhos, um carnaval, exposições, barraquinhas, dardos e discos voadores. Tudo vai valer para afastar os jovens de Macau do consumo de drogas. Durante este mês, o IAS e três organizações da sociedade civil vão organizar, anunciaram, ontem — na conferência de imprensa sobre as actividades do dia internacional contra o abuso e tráfico ilícito de drogas, na Casa de Educação de Vida Sadia, Areia Preta— um conjunto de actividades para juntar os jovens e as famílias.

“Queremos que os jovens prestem mais atenção à nossa comunidade e tenham mais oportunidades de conhecer a sociedade em vez de consumirem a droga”, afirmou Chong Leng Leng da equipa de intervenção comunitária para jovens da Zona Norte Seng Kung Hui.

Chong é a promotora do programa “Ser Esperto”, que irá decorrer na zona de lazer do Edifício de Lok Yeong Fa Yuen, a 22 de Junho, entre as 14 e as 18 horas, e onde será feita uma exposição que tem como temática o combate às drogas. Quem ali for, também poderá fazer testes para perceber como é que o consumo afecta a saúde dos cidadãos.

A mesma responsável quer por todos os meios fazer com que os jovens não pensem em ter comportamentos aditivos, e deu até o exemplo do cartaz do evento, e das cores com que está concebido, que, na sua opinião, “podem levar os jovens a ter mais criatividade e a actuar mais sobre a comunidade”. Outra ideia desenvolvida é a de um jogo digital interactivo anti-toxicodependência.

Aventuras anti-drogas

Já Dickson Tam, assistente social da Rede de Serviços Juvenis Bosco, vai organizar o Carnaval Anti-Drogas juntamente com o IAS, que terá lugar a 29 de Junho. Dickson explica que haverá um jogo de aventuras anti-drogas para pais e filhos, que tenham entre os cinco e os oito anos. Estão também previstas várias actividades: desde o tiro ao alvo, aos discos voadores, aos dardos, e a outros jogos. “São actividades destinadas aos jovens, que através delas podem perceber melhor os danos da droga e do álcool. Através de jogos interactivos, os participantes podem ainda conhecer outras possibilidades, perceber a vida e ter os valores correctos”, defende o assistente social.

O primeiro evento dos três programados será, a 8 de Junho, no Crowne Plaza Macau, e trata-se de um intercâmbio profissional para prevenir o combate ao álcool. O IAS, mais uma vez juntamente com a Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau, organiza o evento que trará especialistas da China continental e de Hong Kong.

A ideia é discutirem-se os danos para a saúde do alcoolismo e dos malefícios da mistura de bebidas alcoólicas com as drogas. “Através de uma colaboração interdisciplinar tentamos aumentar o tratamento de dependência do álcool”, garante Lao Chin So, secretário-geral da Confraternidade Cristã Nova Vida de Macau. O objectivo é ajudar os dependentes a “controlar a mente quando querem consumir álcool”.