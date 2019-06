Consumo de ice em Macau “é muito preocupante”

A chefe do Departamento de Prevenção e Tratamento da Dependência do Jogo e da Droga do Instituto de Acção Social (IAS), Lei Lai Peng, explica ao PONTO FINAL a escalada dos consumidores de metanfetaminas na RAEM e como as autoridades estão a combater este fenómeno.

O crescimento do consumo de ice em Macau, a droga mais procurada pelos toxicodependentes, está a deixar as autoridades da RAEM alarmadas. “A situação é muito preocupante, há cinco anos, os números já estavam a crescer, e desde aí que não parou”, explicou ao PONTO FINAL, a chefe do Departamento de Prevenção e Tratamento da Dependência do Jogo e da Droga do Instituto de Acção Social (IAS), Lei Lai Peng, ontem, numa conversa à margem de uma conferência de imprensa sobre as actividades do dia internacional contra o abuso e tráfico ilícito de drogas.

No ano passado, esta droga, altamente viciante, valia quase metade do total de consumo na cidade (48,2%), e Lei Lai Peng enquadra este fenómeno numa dimensão regional. “Esta situação não se verifica só em Macau, na zona da Ásia o consumo desta droga já é elevado. Nos últimos dez anos, estamos todos a tentar diminuir a adição ao ice”, explica.

A RAEM quer, por este motivo, cerrar fileiras neste combate e para tal está a organizar “as tropas”: além do IAS, a Polícia é um parceiro nevrálgico, às quais se juntam o serviço de educação e o serviço de justiça, bem como um conjunto de ONG. O objectivo? “Diminuir o consumo através de uma acção conjunta”. O IAS, segundo Lei, também faz o trabalho de casa e está no terreno com inúmeras acções para travar o consumo.

Homem entre os 25 e os 40 anos

O retrato-robot do viciado em ice em Macau está a ser feito, sendo que os dados que existem actualmente, segundo esta responsável do IAS, permitem perceber que a maioria são homens, e que têm idades entre os 25 e os 40 anos. Apesar da detenção de alguns estrangeiros relacionados com a toxicodependência, a larga maioria dos 424 cidadãos sinalizados como tendo problemas com drogas são maioritariamente nascidos na RAEM. Representam menos de 1% da população total. Lei não faz uma relação directa entre o ice e o jogo. “É uma droga muito forte, muito estimulante”, explica.

Além disso, o facto de ser feita “de forma muito simples”, basta misturar os químicos legais, torna ainda mais complicado o combate que o Executivo quer fazer. A isso, junta-se a adição psicológica, que a responsável do IAS considera ser letal para as pessoas com “baixa auto-estima”. “Ganham confiança com esta droga, e depois querem ter ainda mais segurança para enfrentar a vida”, argumenta.

Derrubar a adição psicológica

Por isso, para esta directora do IAS, a estratégia passa por tanto os jovens como todos os outros que têm o hábito de consumir drogas, serem acompanhados por médicos. Isto porque considera este aconselhamento fulcral. “Temos uma rede de cooperação para resolver os problemas que essas pessoas têm a nível psicológico”, explica. “Quando começam a consumir esta droga, não conseguem parar, e há que arranjar formas de o tornar possível”, acrescenta.

O combate a esta dependência é muito difícil de fazer também, uma vez que os locais de consumo são normalmente espaços privados. Cerca de 70% escolhe os hotéis ou as casas, como local para usar o ice. “É um pouco difícil fazer aí esse combate. Queremos que a população conheça melhor os danos dessa droga, e depois quando estiverem nas suas casas já terão esses conhecimentos. E assim, poderemos ainda aconselhar os nossos familiares”, elucida a chefe de departamento do IAS.

É de pequenino que se educa o menino

A maior parte das acções do IAS estão agora centradas nos jovens, apesar de estes serem apenas 5% do total de consumidores de drogas. Os números de 2018, mostram que existem 24 toxicodependentes com idades compreendidas entre os 16 e os 20 anos. O motivo é simples: Macau quer pôr as fichas todas na prevenção.

“As actividades são maioritariamente de prevenção, e isso é o mais importante. Porque se eles consumirem, vão ficar viciados”, explica Lei Lai Peng, que diz que há uma tentativa constante de perceber se há mais pessoas que fogem aos números das autoridades. “Precisamos de fazer mais inquéritos e entrevistas com a comunidade para tentar descobrir mais casos, e saber mais dos problemas existentes. Por isso, não podemos dar opinião sobre a possibilidade de existir um maior número de pessoas afectadas”, remata. O número de pessoas inscritas no Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau no ano passado diminuiu 8,2% em relação a 2017.

Alcoolismo: Há menos de 10 pessoas em tratamento

O álcool preocupa o Instituto de Acção Social porque considera que há um mecanismo de associação entre as bebidas alcóolicas e outras drogas. “Temos de dar atenção a esta dependência porque os jovens podem misturar a droga com o álcool”, explica a chefe do Departamento de Prevenção e Tratamento da Dependência do Jogo e da Droga do Instituto de Acção Social (IAS), Lei Lai Peng. Questionada sobre o número de alcoólicos, Lei Lai garante que são menos de dez todos os anos, pelo menos desde 2014. No entanto, apesar dos números baixos, Lei acredita que “temos de chamar a atenção para esta situação”.

“Depois de consumir o álcool podem-se fazer muitas coisas sem consciência. Temos de ter apoio de organizações médicas para dar apoio a estes aos jovens”, explica. No início do ano, o Hospital Kiang Wu passou a integrar o Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau, elevando para 20 o número de unidades de saúde que fazem parte deste mecanismo.