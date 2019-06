Taxistas preocupados em perder a licença profissional com a nova lei

Quatro infracções em cinco anos, igual à perda do título profissional. Esta é a alteração que os condutores de táxi mais temem na nova lei dos táxis. Dizem que as queixas, muitas vezes, derivam de mal-entendidos ou de clientes que “não são razoáveis”. Outros duvidam que a aplicação das regras seja justa, e queixam-se do valor das multas que pode chegar às 90 mil patacas.

Lei tem 70 anos, e já olha de forma salomónica para as alterações que a nova lei dos táxis — que entrou ontem em vigor — vai trazer para o dia-a-dia dos profissionais do sector na RAEM. “Umas são boas e outras más”, afirma ao PONTO FINAL. Mas quando a questão é sobre a perda da licença profissional ao final de quatro infracções, em cinco anos, ele diz desconfiar da aplicação da lei.

Este taxista está parado junto ao casino Lisboa, enquanto espera por um novo passageiro. E é precisamente a quem anda no banco de trás que Lei culpa pelos mal-entendidos que existem com os profissionais dos táxis. “Os clientes muitas vezes fazem de nós vilões”, atira. Uma imagem que garante ser distorcida da realidade, e conta uma história para ilustrar esta tese. “Há pouco tempo, um cliente queria que o levasse ao Banco Luso Internacional, na Avenida Almeida Ribeiro. Eu expliquei-lhe que era muito próximo e que podia ir a pé. E, no seguimento da conversa, ele disse que eu tinha rejeitado levá-lo”, lembra. “Isso não é razoável”, acrescenta o taxista, sobre uma situação que considera injusto que seja vista como uma infracção.

Apesar dos argumentos de razoabilidade que Lei invoca, a redacção do novo regulamento, no artigo 35º, é clara em determinar que está vedada aos taxistas a possibilidade de “recusar o transporte de passageiros para o local indicado”. Isso, aliás, já acontecia no passado.

Alguns minutos antes, no mesmo local, o taxista Chio, de 53 anos, mostrava as mesmas preocupações. Afirma que, se a aplicação da lei for a mais correcta, “não há nada a temer”. Mas ele tem dúvidas. “Na realidade, não sei como é que vai ser aplicada”, explica, antes de acrescentar um dado do terreno que reforça o receio de que ele o os companheiros de profissão possam vir a ser prejudicados. “Há muitos agentes policiais que já andam muito insatisfeitos connosco, por isso…”, responde o taxista.

Na Avenida da Praia Grande, entre duas corridas, Tseng, de 40 anos, aceita responder a algumas perguntas sobre a nova lei. Não tem dúvidas de que a possibilidade de perder o título profissional serve como “uma grande pressão invisível”. “Muitas vezes, os nossos erros não são intencionais”, desculpa-se.

As mudanças no quotidiano

Nem todos os taxistas quiseram falar abertamente sobre as alterações que o novo dispositivo legal trará ao quotidiano. Um deles, depois de abrir a janela do carro, disparou: “Isso é uma porcaria de lei”. Outro, não menos irritado, atirou apenas uma frase. “O Governo não vale nada”.

Voltando a Lei, o taxista septuagenário diz que não frequentou nenhuma das sessões públicas de esclarecimento organizadas pela Direcção dos Serviços de Assuntos de Tráfego (DSAT), e não crê que a nova lei lhe traga muitas mudanças no dia-a-dia. No entanto, considera que há algumas determinações que não são razoáveis. “Está escrito que não podemos pôr ‘artigos diversos’ na mala, mas o que é que querem dizer com isso?”, questiona. “Eu tenho um balde no porta-bagagens para limpar o carro se for necessário, de maneira a fornecer todas as condições de limpeza aos clientes, e agora a nova lei diz que eu não posso ter lá o balde. Isso não está correcto”, defende o experiente taxista.

Através da leitura das novas regras, nos artigos que delimitam os deveres gerais do taxista e as condutas interditas, não se encontra qualquer referência à proibição que Lei evidencia. Apenas se refere que estes profissionais devem “colocar todos os lugares para passageiros ao serviço exclusivo dos mesmos e reservar no porta-bagagem do veículo um espaço adequado para a colocação dos pertences dos passageiros”.

Também Chio antevê mudanças que o preocupam, das quais destaca a largada e tomada de passageiros na linha amarela. “Já é um grande problema”, refere. A lei responde a Chio, mas este teme a aplicação prática. “É apenas permitido tomar ou largar passageiros nas zonas de tomada e largada de passageiros para táxis, sendo nelas proibido aguardar pelos clientes; e é apenas permitido largar passageiros nas zonas de mera largada de passageiros para táxis, sendo nelas proibido aguardar pelos clientes ou tomar passageiros”, lê-se no diploma, que acrescenta que cabe à DSAT colocar a sinalização visível em cada praça de táxis.

Multas? Ui, que caro

Outro tema que Chio não deixa de criticar é o das multas. Estas têm um tecto de 90 mil patacas, e um valor mínimo de 1500 patacas. São valores que para este taxista “demonstram a ganância do Governo”. “Elas são realmente extremamente altas”, denuncia, apesar de reconhecer que se as normas forem bem aplicadas, ajudará a que os comportamentos sejam melhores.

Outro dos tópicos que mais tinta fez correr na elaboração desta lei, foi a colocação de câmaras de videovigilância dentro dos carros, através das quais as autoridades podem ver e ouvir tudo o que se passa nas viaturas. Todavia, nenhum dos taxistas ouvidos pelo PONTO FINAL sabe quando é que vão adoptar o sistema. O Executivo deu 18 meses para que o processo seja concluído desde a entrada em vigor do decreto, e ainda terá de ser lançado o concurso público de fornecimento dos aparelhos. Ou seja, o processo poderá arrastar-se até ao início de 2021.

Eu até sei quem o faça, mas eu não

Uma das preocupações da nova lei é melhorar a imagem de uma classe que é muitas vezes maldita no território. Será que os taxistas acham que estas mudanças vão contribuir para que sejam vistos de outra maneira? Tsang desvaloriza. “A maioria de nós somos bons profissionais. Há apenas uma pequena minoria que são maus”, defende. Já Chio conhece casos de colegas de profissão que se recusam a transportar clientes ou que cobram mais do que o que o taxímetro marca pela viagem, mas exclui-se do grupo. “Eu nunca o fiz e os meus amigos também não”, sentencia. *Com Eva Yip

O que muda com a nova lei

A nova lei dos táxis vai substituir um regulamento que vigorou durante 20 anos. E nasce com a novidade de quatro penalidades em cinco anos resultarem na perda da licença profissional. A fiscalização também vai deixar de estar só nas mãos da DSAT, e passar a ser feita em parceria com o CPSP. A repressão dos comportamentos ilícitos vai crescer com a subida das multas até um máximo de 90 mil patacas.

A questão da segurança e da resolução de conflitos, leva a outra das novidades deste articulado. No prazo de um ano meio, os carros devem estar equipados com o sistema de navegação global por satélite e o aparelho de gravação de som e imagem. As outras mudanças estão relacionadas com as inspecções e prazo de utilização dos automóveis, o curso de formação e prova específica para o condutor de táxi, assim como a sinalização das praças de táxis e das zonas de tomada e de largada de passageiros. J.C.M.