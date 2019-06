Sulu Sou propõe alterar lei de 1998 para aditar direitos sindicais e direito à greve

O deputado avançou ontem com um projecto de lei intitulado “Princípio dos Direitos Sindicais”. Com este documento, o deputado propõe alterar a Lei de Bases da Política de Emprego e dos Direitos Laborais e aditar direitos sindicais e o direito à greve. Sulu Sou explicou que o regimento da AL impede que um diploma já rejeitado possa ser apresentado na mesma sessão legislativa, pelo que optou por esta alternativa.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A proposta de criação de uma lei sindical já foi chumbada por várias vezes na Assembleia Legislativa (AL), mas não é essa resistência da parte dos outros membros do hemiciclo que faz desistir o mais jovem deputado do território. Pelo que, ontem, o deputado Sulu Sou fez seguir para a Assembleia Legislativa um projecto de lei que defende direitos sindicais e o direito à greve dos trabalhadores. Em Abril, um projecto de lei de associação sindical, apresentado pela sétima vez pelo deputado José Pereira Coutinho, foi chumbado pelos deputados da AL. No total, a proposta de lei já foi chumbada dez vezes.

Ao PONTO FINAL o deputado explicou que até mesmo os deputados que anteriormente votaram “não” em outros projectos de lei sindicais, na verdade, “também apoiam o princípio legislativo”. “Eles apenas discordam no conteúdo específico da proposta de lei ou no ‘timing’”. “O Governo tem o dever de propor legislação para proteger esses direitos”, sublinhou Sulu Sou, lembrando que “Macau ainda é o único lugar na China sem proteção para esses direitos”. Mas “enquanto o Governo adia a proposta sobre o assunto, os deputados têm a obrigação de romper com o monopólio governamental de introdução de projectos de lei, melhorar as relações laborais em Macau e atender aos padrões internacionais”, afirmou.

O artigo 27º da Lei Básica estabelece que “os residentes de Macau gozam da liberdade de expressão, de imprensa, de edição, de associação, de reunião, de desfile e de manifestação, bem como do direito e liberdade de organizar e participar em associações sindicais e em greves”.

Desta vez, é usada “uma estratégia diferente para alcançar o mesmo objectivo”, justificou Sulu Sou, em conferência de imprensa, citado pela TDM – Rádio Macau. O deputado explicou que o Regimento da Assembleia impede que um diploma já rejeitado possa ser apresentado na mesma sessão legislativa, o que o levou a optar por uma alteração à Lei de Bases da Política de Emprego e dos Direitos Laborais.

“Macau ainda não tem legislação sobre o direito de formar e associar sindicatos e o direito à greve”, afirmou o deputado, num comunicado da Associação Novo Macau distribuído às redacções. Daí que Sulu Sou tenha avançado ontem com o envio à AL de um projecto de lei, intitulado “Princípio dos Direitos Sindicais”. Com este documento, o deputado propõe alterar a lei de 1998 e aditar “múltiplos direitos do trabalhador”, acrescentou. O projecto de lei pretende alterar a Lei de Bases da Política de Emprego e dos Direitos Laborais, de 1998, e aditar direitos sindicais, incluindo direito de organizar e ingressar em sindicatos e proteger os direitos laborais por meio de sindicatos de trabalhadores. O projecto prevê, ainda, a introdução do direito de negociação colectiva dos trabalhadores, geralmente exercido pelas associações sindicais, e o direito de realizar greve. “Esses direitos terão que ser protegidos e regulados por uma legislação específica. Portanto, o projecto de lei também determinará que o exercício desses direitos deve ser protegido por legislação futura”, afirma o deputado no comunicado.

O deputado explicou ainda que “este método não é novo para Macau. A lei de 1998 prevê que o salário mínimo deve ser garantido. A Assembleia Legislativa, então, não reunia consenso sobre a implementação do salário mínimo, mas eles concordam em incluir essa direcção na lei como uma meta política de longo prazo. E esta disposição permitiu convencer o Governo a prometer apresentar um projecto de lei para implementar integralmente o salário mínimo”.

Sulu Sou acredita que esta “emenda” à lei poderá concentrar os direitos laborais numa única lei, de maneira a enfatizar o seu valor, tornar mais difícil, limitar ou abolir tais direitos, salientando que a existência de legislação específica sobre direitos sindicais “é um objectivo e dever da RAEM”.