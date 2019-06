Prisão preventiva para suspeita de roubar fichas em casino

Pelo menos duas pessoas foram detidas em Macau na sequência do roubo de fichas num casino, no passado dia 24 de Maio, incluindo uma mulher a quem foi aplicada a prisão preventiva, anunciou ontem o Ministério Público (MP). A Polícia Judiciária já tinha anunciado estar a investigar o roubo de fichas numa sala do casino do hotel Four Seasons destinada a grandes apostas.

De acordo com a investigação levada a cabo pelo MP, dois homens atacaram um segurança e um ‘croupier’ e conseguiram fugir do local com fichas de jogo no valor de 3,1 milhões de dólares de Hong Kong. A mulher a quem foi aplicada a mais alta medida de coação é suspeita da “guarda e descarte das fichas roubadas” e, se considerada culpada do “crime de roubo com circunstâncias agravantes”, arrisca uma pena de três a 15 anos de prisão, indicou o MP.

A polícia deteve ainda um homem suspeito de se ter encontrado com a arguida para “trocar as fichas roubadas” por dinheiro. As fichas foram, entretanto, “recuperadas na sua totalidade, segundo o Ministério Público”.

Na sequência do caso, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) e a PJ convocaram uma reunião de emergência com as três concessionárias e as três subconcessionárias de jogo, durante a qual apelaram ao reforço das medidas de segurança nos casinos.

No primeiro trimestre do ano, a criminalidade desceu 5,2% em Macau, mas os crimes violentos e os delitos relacionados com o jogo aumentaram. Só até Março, as autoridades registaram 82 sequestros. Os números foram avançados em Maio pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, que ainda assim assegurou que o “aumento de casos de criminalidade grave e violenta” não foi susceptível de “influenciar a estabilidade de Macau”. Na mesma ocasião, Wong Sio Chak defendeu que o “desenvolvimento do sector do jogo não trouxe, até agora, consequências negativas para a segurança” do território.