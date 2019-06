Português apanhado a fazer graffiti no IAM foi libertado

A confirmação é dada pelo cônsul-geral de Portugal em Macau. O infractor não pediu nenhum apoio ao Consulado. Presidente do Instituto de Assuntos Municipais comenta o caso, e diz que espera que as consequências sejam exemplares, porque as “pessoas não sabem respeitar o património”.

João Carlos Malta

O turista português, de 35 anos, que foi apanhado a desenhar graffiti para dedicar à namorada já está em liberdade, depois de ser detido pela Polícia Judiciária e ouvido pelo Ministério Público (MP). “Contactámos hoje [ontem] as autoridades da RAEM e fomos informados de que o cidadão português em questão já havia sido apresentado ao Ministério Público e foi libertado”, confirma ao PONTO FINAL o cônsul-geral de Portugal em Macau, Paulo Cunha-Alves.

O PONTO FINAL tentou junto do MP saber qual a medida de coacção que foi aplicada ao jovem, mas até à hora de fecho desta edição não obteve resposta. O incidente ocorreu numa das laterais do edifício do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM). Segundo a imprensa de língua chinesa, o luso confessou às autoridades policiais ter desenhado numa parede daquela instituição, na noite de 22 de Maio, depois de um jantar com a namorada. O turista foi detido com recurso às câmaras de videovigilância, e veio a ser detido no local em que estava hospedado. O português é suspeito do crime de dano qualificado que pode ser punido com pena de prisão até cinco anos ou multa até 600 dias.

O diplomata garante que até ao dia de ontem não recebeu “qualquer tipo de pedido de apoio da sua parte”. Cunha-Alves desconhece o paradeiro do compatriota, e questionado se pro-activamente vai tentar contactar o homem, revela que não tem qualquer forma de chegar à fala com o indivíduo em questão.

IAM quer responsabilização

Já o presidente do IAM, José Tavares, defende ao PONTO FINAL que este caso demonstra que “as pessoas não sabem respeitar o património”. E que estas situações se estão a multiplicar em Macau. “Agora fomos nós, mas há graffitis por todo o lado”, garante. Tavares crê que este incidente “foi um bom alerta para as pessoas pensarem antes de fazerem graffitis”. E alerta para a existência de responsabilidade criminal, neste caso.

Não considera cinco anos de prisão uma pena muito elevada? “Não fui eu que redigi a lei”, defende, acrescentando que não lhe interessa se o suspeito é português ou de outra nacionalidade. “Quando se pratica um acto tem de pensar duas vezes, e o caso está bem entregue à polícia. As pessoas vão ter de ser responsabilizadas pelo que fizeram”, defende, afirmando ainda que esta é a primeira vez que se lembra de um caso deste tipo que envolva a instituição que dirige.

Já agora, pinta-se tudo

O presidente do IAM revela ainda que não gostou do “remendo” que entretanto foi feito para tapar o grafitti pintado nas paredes do edifício. E anuncia que aproveitando esta situação, “se calhar vamos avançar para a pintura do edifício todo, para não ficar só aquele pedaço”.

Depois, explica, que a pintura do IAM já tem uns anos e também “aproveitando os 20 anos da passagem de soberania”, é altura de renovar toda a infra-estrutura.

Tavares salienta que “isso ficará ao nosso cargo”, e que não vai “chatear o Instituto Cultural”. Alguns meios de comunicação social adiantaram que o restauro do edifício estava orçado em 37 mil patacas, número que José Tavares não confirma. “O investimento é grande, mas são coisas que são precisas. Também temos de renovar a face”, reconhece. “Não acredito que pintar todo o prédio fique em apenas 37 mil patacas. Não sei quem lançou esse número para fora”, adianta. “Vamos avaliar”, acrescenta ainda.

E Ho?

Num outro caso, que veio a público no final do mês de Maio, o filho de Stanley Ho e Angela Leong, Mário Ho, de 24 anos, grafitou uma dedicatória à namorada, a super-modelo chinesa Ming Xi, numa parede exterior na Travessa da Paixão. O caso remonta a 2017, quando o jovem pintou uma parede naquela artéria da RAEM, durante as filmagens do reality show “Mr. Left, Mr Right”.

A discussão andou à volta de o Instituto Cultural (IC) avançar ou não com uma queixa contra o jovem. Os meios de comunicação social noticiaram que aquele organismo entendeu que o imóvel “situa-se na zona de protecção do Património Mundial, mas não é um edifício patrimonial, é propriedade privada”. O IC acrescentou ainda que “reserva-se ao proprietário, o direito de apurar quaisquer responsabilidades relevantes decorrentes deste acto”.