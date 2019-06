Macau Renovação Urbana aguarda candidaturas de lesados do Pearl Horizon para avançar

A empresa Macau Renovação Urbana, S.A., constituída em Abril, vai receber, a partir de 17 de Junho, as candidaturas dos compradores do Pearl Horizon à habitação para troca. Para já, a actuação da empresa, detida em 96% pela RAEM, vai limitar-se a dar resposta aos lesados do Pearl Horizon, com um novo empreendimento no terreno revertido para o Governo. Parte do conselho de administração da nova empresa, apresentado ontem, tem ligações ao imobiliário.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Ontem foram apresentados, em conferência de imprensa, os membros do conselho de administração da empresa Macau Renovação Urbana, S.A., encarregue de coordenar, construir e distribuir as habitações para troca, assim como as actividades de renovação da cidade, presidida por Peter Lam Kam Seng e três vice-presidentes, Paulo Tse, Leong Keng Seng e Tommy Lau Veng Seng, todos com ligações ao imobiliário. O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) foi incumbido de, no período entre 17 de Junho e 16 de Agosto, fazer a recepção dos documentos, anunciou a administração da Macau Renovação Urbana. As pessoas que queiram candidatar-se à compra para troca podem fazê-lo junto do IAM, no Centro de Serviços da RAEM.

Conforme o despacho do Chefe do Executivo, publicado ontem em Boletim Oficial, os compradores de fracções destinadas a habitação do anterior projecto de construção no lote “P”, nos novos aterros da Areia Preta, anterior “Pearl Horizon”, que satisfaçam as condições previstas no Regime jurídico de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da renovação urbana, em vigor desde meados de Abril, podem candidatar-se à compra de habitação para troca junto da Macau Renovação Urbana. Os candidatos serão notificados por escrito, dentro do prazo de 30 dias após o termo do prazo para apresentação da candidatura, da aceitação, recusa ou suspensão da sua candidatura à compra de habitação para troca.

Os administradores da empresa referiram que, assim que tiverem uma noção do número de candidatos, vão de imediato proceder à concepção do edifício, “e vamos usar o terreno existente”, afirmaram. Mas, acrescentaram, “de certeza que vamos criar mais fracções autónomas, para além do número total de candidatos”, adiantaram.

Os intervenientes de ontem avançaram que as autoridades vão fazer a concepção geral do projecto tendo em conta a variedade de fracções autónomas, mas que a área poderá não corresponder totalmente à área útil das fracções autónomas da habitação anterior. Neste caso, o despacho do Chefe do Executivo, publicado ontem, prevê que a diferença máxima entre essas duas áreas não seja superior a 5% em relação à área útil da anterior fracção autónoma em construção.

Quanto ao preço desta habitação para troca, as autoridades vão “seguir a referência do contrato original do Pearl Horizon para o cálculo do valor das fracções autónomas”, ou seja, será calculado com base no preço e na área útil da fracção em construção que os mesmos compradores tenham prometido comprar.

Peter Lam explicou que, no entanto, no caso das fracções adicionais que venham a ser construídas, o preço poderá “flutuar”. “Em termos de preço vai haver flutuação porque os compradores do Pearl Horizon adquiriram as fracções em períodos diferentes, por isso, certamente em termos de preços vai haver uma certa flutuação”, afirmou o presidente do Conselho de Administração. Em todo o caso, “só depois das pessoas se candidatarem é que vamos ter ideia de quantas pessoas vão fazer a tal compra de habitação para troca”, afirmou, e poderá, então, ser definido o número de fracções a construir no lote do antigo empreendimento. No caso da compra de fracção por pessoas que não eram compradoras do Pearl Horizon, o preço a ser tomado como referência “é o da fracção autónoma, de condições semelhantes, da zona circundante, este vai ser o fundamento de cálculo na habitação para a troca”, disse.

A empresa, detida em 95% pela RAEM, 3% pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização e 1% pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, não vai ainda avançar com a renovação urbana do património envelhecido, uma vez que a aplicação integral do “regime jurídico de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da renovação urbana” está pendente da apresentação pelo Governo de uma proposta de regime jurídico principal sobre renovação urbana.

Peter Lam e Paulo Tse referiram que existem actualmente “cerca de 5000 prédios habitacionais, dos quais 4000 ultrapassam os 40 anos de idade.

Administração da Renovação Urbana com ligações ao imobiliário

A maioria dos membros do conselho de administração da empresa que vai ser responsável por coordenar as actividades da renovação urbana na cidade está ligada ao sector da construção civil, aqui se incluindo Peter Lam. Peter Lam Kam Seng está ligado à Companhia de Desenvolvimento Predial San Kin On Kuai Yuen. Na direcção da Macau Renovação Urbana estão, também, outros nomes com ligações ao imobiliário, conforme avançado pela TDM – Rádio Macau. É o caso de Paulo Tse, presidente do Conselho de Administração da Associação de Construtores Civis e Empresas de Fomento Predial de Macau, assim como de Leong Keng Seng, e do ex-deputado Tommy Lau, ambos vice-presidentes da mesma associação. Tommy Lau Veng Seng é também empresário e engenheiro civil e director Administrativo da Hou Lin Construction and Real Estate Investment Company.

O conselho de administração da Macau Renovação Urbana é ainda composto pelo arquitecto Wong Chung Yuen, pelo engenheiro Poon Lock Kee, que, entre outros cargos, é vice-presidente da Associação de Construção de Macau, e pelo advogado Tam Chi Wai. O conselho fiscal é presidido pela advogada Paula Ling.