ID diz que, “em princípio”, estão reunidas as condições para o Inter vs. PSG

O Instituto do Desporto (ID) confirmou ontem que já recebeu o pedido da Kaisa Group, empresa que organiza a partida entre o Inter de Milão e o Paris Saint-Germain, para que o jogo se realize no dia 27 de Julho no Estádio Olímpico de Macau. Numa resposta enviada pelo ID ao PONTO FINAL, Pun Weng Kun diz que, “em princípio”, “estão reunidas as condições para a utilização da instalação”. A apreciação do pedido ainda não foi iniciada e não há data para que tal aconteça, mas “de acordo com a data de competição mencionada no pedido, [Pun Weng Kun] acredita que, em princípio, estão reunidas as condições para deferir o pedido formulado pela entidade organizadora”.

Segundo a nota do ID, Pun Weng Kun terá recebido o pedido oficial para a utilização do Estádio Olímpico de Macau na noite da passada quinta-feira, 30 de Maio. Esta confirmação da recepção do pedido de utilização do estádio em Macau surge após várias semanas de desentendimento entre a Kaisa Group e o ID, com a empresa de Shenzhen responsável pelo jogo a garantir ao PONTO FINAL que anteriormente já tinha enviado dois pedidos para a utilização do estádio, algo que o ID foi negando.

O ID diz que a organização do jogo “deve, antes de mais, garantir que os patrocinadores do referido evento cumpram as leis e legislações de Macau”, acrescentando que informou a Kaisa Group de que, devido ao jogo entre o Southampton e o Guangzhou R&F, que também vai acontecer no estádio da Taipa mas quatro dias antes, o relvado poderá não estar em condições e adianta ainda que, além disso, “a chuva registada ultimamente afectou, de certa forma, o desenvolvimento das obras da pista de atletismo mas, após a análise efectuada pelo pessoal das obras, acredita-se que, se o tempo estiver bom, as obras poderão estar concluídas em Junho”. O organismo de Macau sublinha, por fim, que o seu papel neste evento é apenas de “entidade que disponibiliza a instalação desportiva”.

Recorde-se que, a 6 de Maio, os clubes envolvidos anunciaram o jogo em Macau nas redes sociais, o que motivou um pedido de desculpas da entidade organizadora enviado ao Governo de Macau há duas semanas, já que a partida foi anunciada sem a confirmação do estádio. O jogo deverá, então, acontecer a 27 de Julho. — A.V.