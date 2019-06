IC vai usar edifícios do Pátio da Eterna Felicidade, mas ainda não sabe quando

A presidente do Instituto Cultural (IC), Mok Ian Ian, afirmou ontem, depois da assinatura da doação de 13 edifícios da Associação de Beneficência do Kiang Wu, no Pátio da Eterna Felicidade, que aquele património será utilizado para a promoção de eventos e de várias formas de arte. Mas não se comprometeu com prazos.

A responsável disse que, nesta altura, a prioridade vai para a recuperação e segurança daqueles edifícios, e que só depois poderá ser calendarizada a forma como eles serão colocados à disponibilidade da população. Primeiro, será necessário apurar qual o real estado dos edifícios. “O Instituto Cultural tem feito trabalhos de preservação para os edifícios que estão no Pátio da Eterna Felicidade. Temos de olhar para as questões de segurança, e depois vamos ver os próximos passos”, sublinhou. A presidente garantiu ainda que é vontade do IC atribuir espaço dentro destas casas para dar a conhecer a sua história.

O Pátio da Eterna Felicidade localiza-se dentro da zona do centro histórico de Macau, junto às Ruínas de S. Paulo e à Igreja de Santo António, e é um local rico no contexto histórico e cultural que reflecte a vida da comunidade chinesa no passado. Há menos de um ano, Liu Chak Wan, presidente da Associação de Beneficência do Hospital Kiang Wu, estimou o valor das 13 casas antigas em 200 milhões de dólares de Hong Kong, depois de terem sido adquiridas há 50 anos por três mil dólares de Hong Kong.

Na cerimónia de entrega, que se realizou no Palácio do Governo, estiveram presentes várias figuras do Executivo, desde logo Chui San On, o secretário Lionel Leong e o secretário Alexis Tam. — J.C.M.