A honra, a emoção e a comoção de receber uma carta de Xi Jinping

O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, tirou tempo do seu dia para responder, através de uma carta, aos alunos da escola primária Hou Kong. “Amar a pátria e amar Macau”, terá sido o pedido de Xi aos estudantes. Chui Sai On organizou uma palestra para louvar a atenção do Presidente e para garantir que serão formados “talentos mais patriotas”. O director do Gabinete de Ligação, emocionado, disse sentir o amor do Presidente.

De: Xi Jinping; Para: Alunos da Escola de Talentos Anexa à Escola Hou Kong de Macau; Assunto: “Amar a pátria e amar Macau”. Este terá sido o cabeçalho da carta enviada pelo Presidente chinês às crianças. A ideia não é nova, já se ensina às crianças, mas vai ser reforçada, respondeu ontem Chui Sai On, Chefe do Executivo, que organizou uma palestra destinada ao sector educativo para a “aprendizagem e aplicação do espírito da carta de resposta do Presidente Xi Jinping aos estudantes de Macau”. “Quando a pátria está bem, Macau também está bem”, afirmou. Fu Ziying, director do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, disse que, “numa sociedade liberalizada como a de Macau, é muito fácil os jovens serem influenciados, por isso, nós temos a responsabilidade de criar os valores correctos”.

“O Presidente Xi Jinping é uma pessoa muito atarefada, mas, mesmo assim, utilizou o seu tempo, durante os seus compromissos, para responder à carta dos alunos da escola primária. Isto significa uma grande honra para Macau”, começou por dizer Chui Sai On aos representantes de várias instituições de ensino de Macau. O Chefe do Executivo continuou a elogiar a delicadeza de Xi Jinping ao escrever uma carta às crianças daquela escola, dizendo que, “ao receber a carta do Presidente Xi, podemos ficar muito emocionados” e que, assim, “compreendemos o carinho do Presidente Xi”. O “espírito e a filosofia da carta revestem-se de um grande significado, pelo que devemos aprender esta filosofia e o conteúdo da carta”, pediu.

O conteúdo da carta não é conhecido na totalidade. O jornal China Daily diz apenas que, na missiva, Xi expressou a sua esperança de que os estudantes possam dar continuidade à tradição de “amar a pátria e amar Macau” e que, assim, contribuam para o desenvolvimento e rejuvenescimento da China. A mesma notícia do jornal estatal chinês refere que os alunos de Macau receberam a carta com aplausos.

Fernando Chui Sai On concorda que amar a pátria é essencial: “Temos de saber como passar de geração para geração o princípio de ‘Um País, Dois Sistemas’, bem como o valor essencial do amor pelo país e amor por Macau”. Contudo, em Macau, já se ensinam estes valores. Diz Chui Sai On que “nos últimos anos, também temos vindo a concretizar as instruções do Presidente Xi Jinping quanto à questão da transmissão de geração para geração dos grandes valores tradicionais de amor pela pátria e amor por Macau”. Mas há espaço para melhorar: “Com os esforços de diferentes quadrantes da sociedade e com o apoio do Governo central, nós podemos formar uma equipa de talentos mais patriotas”. O Chefe do Executivo detalha, então, o que é necessário: “temos de saber qual foi a filosofia do XIX Congresso Nacional [do partido Comunista da China] e o pensamento da nova era do socialismo com características chinesas de Xi Jinping”. Para o Chefe do Governo, “quando a pátria está bem, Macau também está bem”.

“EU SINTO O AMOR DO PRESIDENTE A MACAU”

Foi Fu Ziying, director do Gabinete de Ligação, a ler a carta às crianças desta escola primária. “Nessa ocasião, estava a ler a carta e eu também estava muito emocionado”, revelou o responsável pelas relações entre Pequim e Macau. “Eu sinto o amor do Presidente a Macau”, afirmou. Depois de ler a carta, observou a reação das crianças: “Os estudantes referiram que agradecem muito ao Presidente Xi Jinping, que, mesmo com tanto trabalho, enviou uma carta para eles”. Fu Ziying contou que também os professores ficaram emocionados com a missiva. Segundo o responsável, “a carta incentiva os estudantes a, quando crescerem, contribuírem com os seus esforços para conquistar Macau e a contribuírem para o desenvolvimento da China”. “Os estudantes ainda referiram que não vão desiludir a esperança do Presidente Xi Jinping”, adiantou Fu Ziying.

De acordo com o director do Gabinete de Ligação, Xi Jinping pede, então, que se reforce a formação e a educação dos jovens para “transmitir a tradição de ‘amar a pátria e amar Macau’”, explicando que, “numa sociedade liberalizada como a de Macau, é muito fácil os jovens serem influenciados, por isso nós temos a responsabilidade de criar os valores correctos”. Há ainda que “apoiar os jovens para aprender a cultura e a história do país”, para que os alunos aprendam quais são as suas raízes e para aumentar “o seu sentimento de pertença à nação”. “A carta do Presidente Xi Jinping parece que é apenas uma carta para os estudantes, mas, na verdade, é uma carta enviada para toda a sociedade”, notou o responsável.

PROFESSORES COMOVIDOS E EXCITADOS PELA CARTA

Também Chan Hong elogiou a disponibilidade do Presidente chinês, “uma pessoa tão atarefada, líder do Estado, e mesmo assim quis responder à carta dos nossos alunos”. A directora-adjunta da escola, que não foi ignorada por Xi Jinping, confessou que, “nos últimos dias, os professores e os trabalhadores da escola têm estado muito comovidos e excitados” devido à atenção de Xi.

Chan Hong, que também é deputada à Assembleia Legislativa, disse mesmo que “isto fez com que os nossos trabalhadores e professores e estudantes ficassem muito, muito felizes” e agora a escola quer “agradecer este carinho e a atenção especial que nos é dada pelo presidente Xi”. “Nós vamos retribuir com todos os esforços, com a nossa luz e com a nossa energia”, indicou Chan Hong, acrescentando: “As suas palavras são muito ricas e têm um valor muito especial porque conseguem manifestar a sua atenção pelo sector do ensino e pela formação da nova geração”.

Tal como Chui Sai On e Fu Ziying, Chan Hong também aponta a prioridade do ensino em Macau: “As crianças têm de ser formadas no sentido de saberem como amar a pátria e amar Macau”.