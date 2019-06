Tiananmen: Resistir para não esquecer

Em Macau, os acontecimentos de 4 de Junho de 1989 na praça de Tiananmen, em Pequim, não ficaram sem reacção. Na altura, segundo Ng Kuok Cheong, “a maioria da sociedade de Macau apoiava os estudantes”, o que viria a mudar mais tarde. Na luta para que o Governo Central assuma a responsabilidade, “temos de insistir para sempre”, afirma o democrata. Contudo, para Larry So, “o Governo não vai reconhecer num futuro próximo”.

Foi na noite de 3 para 4 de Junho de 1989 que a praça de Tiananmen assistiu a uma repressão do exército chinês que provocou a morte a um número de pessoas que ainda hoje é desconhecido. Para o Governo chinês foram cerca de 200, mas, segundo documentos divulgados em 2017, terão sido mais de dez mil. Ng Kuok Cheong estava em Macau a acompanhar a situação e, ao PONTO FINAL, lembra que, a 4 de Junho, a sociedade estava ao lado dos manifestantes, o que mudou depois do discurso de Deng Xiaoping. Agora, o democrata não desiste do assunto e diz mesmo que “se a China quiser ser um país decente, o Governo tem de assumir a responsabilidade”. O politólogo Larry So prevê que o assunto não caia no esquecimento, mas não acredita que Pequim venha a assumir a culpa num futuro próximo. Annie Lao, que nasceu no ano do massacre na Praça da Paz Celestial, assume não estar por dentro do tema e culpa os professores que, segundo a própria, não ensinam “nada que inspire o pensamento crítico”. Sulu Sou teme que o assunto caia no esquecimento.

O massacre de Tiananmen faz agora 30 anos. “Na altura, muitas universidades em Pequim e na China tentaram discutir o futuro da China, incluindo uma reforma política e uma melhoria”, contextualiza Ng Kuok Cheong. “Depois, os estudantes de Pequim tentaram organizar um protesto contra o Governo Central e contra o Partido Comunista Chinês”, completa. Recorde-se que, iniciado por estudantes da Universidade de Pequim, o movimento pró-democracia começou a formar-se em Tiananmen desde o fim de Abril. Na noite de 3 de Junho, o exército chinês invadiu a praça e provocou um massacre cujo resultado ainda é pouco claro. O Governo adiantou que a operação levou à morte de cerca de 200 civis e “várias dezenas” de forças de segurança. No entanto, documentos britânicos secretos revelados em 2017 indicam que morreram, no mínimo, dez mil civis.

“Em Macau, Hong Kong e outras cidades via-se televisão e ouvia-se a rádio durante dia e noite para tentar perceber o que estava a acontecer”, recorda o democrata, que diz ter tido conhecimento do massacre logo na manhã do dia 4 de Junho. “Na altura, nós fomos para as ruas e protestámos”, lembra, acrescentando: “Houve protestos em Macau a pedir que se investigasse o que tinha acontecido e a condenar o exército”. “Na primeira manifestação em Macau, a 4 de Junho, não sei quantas pessoas estavam, mas eu li em alguns jornais chineses de Macau que diziam que estavam cerca de 100 mil pessoas, entre 100 mil e 200 mil pessoas. Eu não sei, mas claro que estava muita gente”, garante.

Na altura, diz o democrata, “a maioria da sociedade de Macau apoiava os estudantes”, mas, passados dias, o sentimento não era o mesmo: “Após alguns dias, especialmente depois do dia 9 de Junho, quando Deng Xiaoping apoiou publicamente o exército, os líderes chineses pró-Pequim aceitaram esta nova informação do Partido Comunista Chinês e mudaram de ideias depois do dia 9”.

Desde então, todos os anos se tem realizado, no Largo do Senado, uma vigília pelas vítimas. Este ano não é excepção e Ng Kuok Cheong, que participou na primeira, continua a ser um dos promotores da reunião. Para este ano, o deputado não avança com uma expectativa em relação ao número de participantes, mas diz que, todos os anos, a vigília conta com cerca de 300 a 500 pessoas, “há anos melhores e anos piores”. Questionado sobre a diferença entre as centenas de milhares de pessoas que estiveram na manifestação de 1989 e as centenas dos últimos anos, Ng Kuok Cheong justifica: “Os líderes do Partido Comunista Chinês querem evitar este caso, então a maioria das pessoas não pode manifestar-se abertamente. Alguns manifestaram-se publicamente e acabaram por perder o trabalho”.

INSISTIR E NÃO DESISTIR

“Hoje em dia nós insistimos que se investigue a verdade e a responsabilidade”, indica o democrata, frisando: “Eles não querem ter a responsabilidade da morte de tantas pessoas. Nós não podemos desistir de pedir a responsabilidade do Governo chinês. Eles querem evitar, mas nós temos de insistir em saber a verdade”. “Se a China quiser ser um país decente, o Governo tem de assumir a responsabilidade”, afirma. Se o Governo Central alguma vez vai assumir a culpa? “Tudo é possível”, responde Ng Kuok Cheong, acrescentando: “Na história da China as coisas acabaram por mudar. Daqui a muitos, muitos anos pode ser que as coisas mudem, mas nós temos de insistir para sempre”.

Larry So, que na altura estava no Canadá, concorda: “O Governo Central não quer ouvir as reivindicações. Eles sabem que há protestos, mas não querem reconhecer”. Larry So diz mesmo que “o Governo não vai reconhecer num futuro próximo”. O politólogo considera, contudo, que o assunto não será esquecido: “Espero que não. Acho que não será verdadeiramente esquecido, mas acho que será parte da história”.

Annie Lao nasceu em 1989, ano do massacre, e assume desde logo não estar a par do tema: “Eu não liguei muito a Tiananmen quando era criança porque – os protestos foram em 1989, certo? – foi o ano em que eu nasci”. A activista, que estudou em Macau, culpa os professores: “Na escola não ensinaram os detalhes todos. Quem estivesse interessado ia estudar por si. Na minha escola havia uma aula chamada História da China, então eles falaram disso, mas sem detalhes. Além disso, em Macau, os professores nunca ensinam nada crítico, nada que inspire o pensamento crítico”. “Isto faz parte do sistema de educação de Macau, as pessoas não questionam”, explica.

Em casa também não houve ajuda. “Os meus pais são muito pró-China, pró-Partido Comunista. Não criticavam a China e, além disso, eles não ligavam à política. Posso dizer que os meus pais são os típicos pais chineses de Macau”, refere, concluindo: “Não há muita gente em Macau com quem se possa falar sobre estas questões, tirando alguns políticos. Acho que em Macau as pessoas não ligam muito a isto”.

Sulu Sou, que nasceu dois anos após o massacre, concorda com Annie Lao: “Só aprendi uma parte [sobre o massacre de Tiananmen] na aula de História da China no ensino básico”. Sobre se os professores ensinam a história de acordo com o que realmente aconteceu, o deputado diz-se “céptico”. “Talvez nem os professores saibam o que aconteceu”, acrescenta.

Para o democrata, Tiananmen é, não só uma parte da história da China, como “uma parte importante da história da humanidade”. Assim, o Governo chinês tem a responsabilidade de conduzir uma investigação independente para apurar a responsabilidade e compensar as famílias dos mortos e dos desaparecidos e para prevenir que a tragédia volte a acontecer”, pede o democrata, que termina citando Milan Kundera: “A luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento”. “Na era da explosão informática, as pessoas cada vez se esquecem mais facilmente, e este é o nosso maior receio”, afirma o deputado.

Ho Iat Seng recusa emissão de voto sobre Tiananmen. Democratas vão recorrer

Em resposta ao pedido dos deputados democratas Ng Kuok Cheong, Au Kam San e Sulu Sou, Ho Iat Seng, presidente da Assembleia Legislativa (AL), rejeitou uma emissão de voto sobre o massacre de Tiananmen. Os deputados queriam que o hemiciclo debatesse a criação de uma comissão de investigação independente de forma a dar resposta aos familiares dos manifestantes mortos e desaparecidos após os protestos de 4 de Junho de 1989. Segundo a carta de resposta de Ho Iat Seng, que Sulu Sou partilhou no Facebook, o presidente da AL justificou que “a emissão de votos só se aplica a seis tipos de votos, designadamente de congratulação, pesar, protesto, saudação, louvor e censura, não se encontrando inserido em nenhum destes o pedido constante da referida proposta”. Sem nunca se referir ao “massacre de Tiananmen”, Ho Iat Seng indicou que “o acontecimento mencionado na aludida proposta ultrapassa o âmbito dessa autonomia, não tendo a Assembleia Legislativa da RAEM competência para tratar da matéria”.

Assim, Ho Iat Seng, único candidato ao cargo de Chefe do Executivo, rejeitou “liminarmente” a proposta dos democratas. Em resposta ao PONTO FINAL, Ng Kuok Cheong confirmou que os três democratas vão recorrer da decisão junto do próprio presidente da AL. Segundo o deputado, “os argumentos de Ho Iat Seng são insuficientes porque o que ele menciona é muito abstracto, mas nós vamos explicar isso na nossa carta”. Carta, essa, que será apresentada a 5 de Junho. Sulu Sou adiantou ainda a este jornal que, caso o recurso não surta efeito, será apresentado novo apelo junto da Mesa da AL. “Este ano é o 30.º aniversário e nós queríamos expressar-nos abertamente na Assembleia Legislativa”, afirmou. Também ao PONTO FINAL, o politólogo Larry So disse que a posição de Ho Iat Seng “é natural”. “Ho Iat Seng está simplesmente a seguir a posição do Governo Central”, afirma Larry So, explicando que “todas as lideranças de Pequim tentam afastar-se deste assunto, dizem que é passado, pertence à história e que temos de olhar em frente”.