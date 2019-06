Sulu Sou: Forma como se aplica a lei não assegura a promoção de professores do ensino privado

O deputado Sulu Sou defende que a actual implementação do Quadro Geral do Pessoal Docente das Escolas Particulares do Ensino Não Superior, de 2012, é insuficiente para proteger os professores que trabalham a tempo parcial e em múltiplas escolas.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Em interpelação ontem remetida ao Governo, o deputado Sulu Sou desafia o Executivo a admitir que está a violar a intenção legislativa do Quadro Geral do Pessoal Docente das Escolas Particulares do Ensino Não Superior, aprovado em 2012, “que pretende incentivar a promoção dos professores, mantê-los na carreira docente e valorizar a sua experiência de ensino”. De acordo com o deputado, a lei destina-se a reconhecer estes professores e a incentivá-los a permanecer na carreira docente. No entanto, “uma parcela dos professores não é protegida. Isso contradiz a intenção legislativa original”, afirma Sulu Sou. Em causa estão os docentes que trabalham a tempo parcial e em múltiplas escolas. Segundo o deputado, o Governo defende que considera apenas “horas de serviço”, mas que, “se o professor serve escolas diferentes, é difícil avaliar o seu desempenho”. Ora, para o deputado Sulu Sou, “este argumento não é convincente para os professores e pode ser resolvido”.

O Quadro Geral do Pessoal Docente das Escolas Particulares do Ensino Não Superior prevê “protecção múltipla para professores de escolas particulares, especialmente no plano da carreira, incentivando os professores a melhorar continuamente”, refere. No entanto, alerta o deputado, “muitos professores que trabalham a tempo parcial, e aqueles que ensinam em várias escolas diferentes ou cujo número de horas de ensino não é suficiente, não estão totalmente protegidos pela lei”. Mesmo que a combinação de horários, com a soma de todas as horas de aulas “atenda ao limite mínimo, o Governo não reconhece o direito de serem promovidos, de acordo com a lei, uma vez que as autoridades entendem que as horas de ensino devem ser contadas numa única escola”, adianta o deputado.

O Governo também argumenta que diferentes despachos e ordens executivas do Chefe do Executivo e do secretário da tutela, não regulam a situação “do ensino em múltiplas escolas”. Em todo o caso, salienta Sulu Sou, “essas ordens não podem violar a lei original e existem apenas para implementar a lei”, pelo que, “se o direito é reconhecido pela lei, não pode ser retirado por ordem executiva”, frisa.

A implementação do Quadro Geral do Pessoal Docente das Escolas Particulares do Ensino Não Superior, aprovado em 2012, pretendia, na altura, aumentar o desenvolvimento profissional e a garantia à profissão do pessoal docente, “no sentido de criar um corpo docente de alta qualidade”. Sulu Sou quer saber quais são os obstáculos que o Governo encontra na implementação da lei e se tenciona superá-los, com vista a realizar plenamente a intenção do legislador. Além disso, sugere que a lei, já com sete anos, deveria ser revista por forma a corrigir “os diferentes problemas”, já por várias vezes apontados, afirma, e questiona se o Governo está a trabalhar nesse sentido.