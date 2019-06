SJM Golden Jubilee e Macau Youth Development triunfam nas grandes embarcações

As equipas SJM Golden Jubilee e Macau Youth Development foram as grandes vencedoras na categoria open de grandes embarcações (500 metros) nas Regatas Internacionais de Barcos-Dragão, disputadas ao longo do fim-de-semana. A SJM Golden Jubilee ficou em primeiro na categoria masculina, superiorizando-se à equipa do Corpo de Bombeiros e Galaxy Stars, que terminaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugar. A Macau Youth Development, por sua vez, venceu na categoria de senhoras, à frente de MGM e SJM Lotus, que fecharam o pódio.

Nas corridas de pequenas embarcações (200 metros), o Corpo de Bombeiros levou a melhor numa prova masculina bastante disputada com a equipa da SJM Golden Jubilee, que ficou em segundo, cabendo à equipa do Monte Carlo fechar o pódio. Nas senhoras, a Association of Macao Youth Development foi a equipa vencedora, com SJM Lotus e MGM a fecharem o pódio em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O Corpo de Bombeiros triunfou também na prova de pequenas embarcações dedicada às entidades públicas, com a equipa do Aeroporto de Macau e os Serviços de Alfândega a ficarem nos lugares seguintes, enquanto que a Universidade de Macau foi a grande vencedora na Regata Universitária. Universidade Cidade de Macau, em segundo lugar, e Instituto Politécnico, na terceira posição, fecharam o pódio.

As Regatas Internacionais de Barcos-Dragão regressam ao centro náutico da Praia Grande na próxima sexta-feira para as provas por convite. —P.A.S.