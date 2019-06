Farol da Guia: “Governo de Macau não defende património cultural”

O Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia (GSTG) vai defender — junto do comité do Património Mundial da UNESCO, em Baku, no Azerbaijão, de 30 de Junho a 10 de Julho, local onde se vai discutir o Centro Histórico de Macau— que a “paisagem e a integridade visual ao redor do Farol da Guia devem ser protegidas, com especial atenção para a conectividade visual entre o Farol da Guia e o mar”. Este grupo tece duras críticas ao Executivo naquilo que é a política de defesa e promoção do património.

A organização argumenta que o Governo não cumpriu os compromissos que assinou previamente. Segundo o GSTG, a RAEM definiu as alturas máximas permitidas para os edifícios a serem construídos em redor do Farol da Guia. No entanto, um empreendimento muito alto, na Calçada do Gaio, atingiu uma altura de 80 metros, muito superior ao limite de 52,5 metros fixado por lei. O grupo alerta ainda para o que considera ser o flagelo da Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, local em que se está a permitir que sejam construídos prédios de 90 metros.

“No futuro, quando forem edificados todos os empreendimentos com uma altura de 90 metros em redor do monte da Guia, eles vão formar uma grande muralha com altura de 90 metros, apenas a uma centena de metros do Farol da Guia. Isso vai afectar inevitavelmente a paisagem e a integridade visual do Farol”, lê-se no comunicado daquela associação, enviado às redacções.

Por fim, o GSTG considera que é latente a falta de atenção do Executivo em relação à protecção de vários locais históricos da RAEM, e dá vários exemplos, como o Templo de Kun Iam, ou o Templo de Tin Hau, em Coloane, e a Ilha Verde. “Pode concluir-se que o governo da RAE de Macau não cumpriu a sua obrigação de proteger património cultural mundial [da cidade]”, defende o grupo. “O projecto de planeamento urbano nunca deve se basear apenas nos interesses dos empreendedores imobiliários”, conclui o mesmo grupo. — J.C.M.