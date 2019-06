Escola Portuguesa não irá, “para já”, hastear bandeira da China nem cantar o hino

As novas disposições da lei do hino entraram em vigor no último sábado, mas o director da Escola Portuguesa de Macau, Manuel Machado, afirma que a instituição não tem condições físicas para cumprir o que está no diploma. Ainda assim, acredita não estar a cometer nenhuma ilegalidade, e garante que tudo foi negociado com o Governo.

João Carlos Malta

A Escola Portuguesa de Macau (EPM) não vai realizar os actos protocolares inscritos na lei do hino, e ainda não tem data para que o passe a fazer. O articulado prevê que, uma vez por semana, a bandeira da República Popular da China seja içada nas escolas e que o hino seja cantado. O presidente da direcção da EPM, Manuel Machado, alega falta de espaço para colocar um mastro, num espaço exterior, e rejeita a ideia de que possa estar a incumprir com qualquer norma.

No último sábado, 1 de Junho, entraram em vigor as novas disposições da lei do hino, que são claras naquilo que exigem aos estabelecimentos de ensino. “Nas escolas de ensino primário e secundário integradas na educação regular do regime escolar local é realizada uma vez por semana uma cerimónia do hastear da Bandeira Nacional”, lê-se no diploma. Manuel Machado diz que isso não acontecerá na EPM, nos próximos tempos, mas salvaguarda que isso pode vir suceder no futuro. Há uma data? “Não”, retorque.

O director da escola não teme que a instituição venha a ser penalizada pelo Governo por não estar a fazer o que a lei determina. “A EPM não está a incorrer em incumprimento porque as autoridades sabem quais são as condições da escola”, começa por dizer. E diz que não há motivos para preocupação, uma vez que “isto não está a ser feito sem haver partilha de informação [com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ)]”.

Sem condições de ter o mastro

Machado é liminar em afirmar que a EPM não tem “condições para fazer a cerimónia do hastear da bandeira, como em outras escolas acontece”. A lei exige que a bandeira da China seja hasteada ao nascer do sol e arriada ao pôr-do-sol, “sendo hasteada às 8 horas da manhã e arriada às 6 horas da tarde nos edifícios, instalações e locais do Governo, bem como nas escolas de ensino primário e secundário e nas instituições de ensino superior”.

No início de Março, já depois de publicado em Boletim Oficial o regulamento administrativo anexo à Lei do Hino, a DSEJ assegurou ao PONTO FINAL que as novas directrizes iriam entrar em vigor: “A partir de 1 de Junho, as escolas com condições terão que realizar uma cerimónia do içar da bandeira semanalmente. Para aquelas que não têm condições, a DSEJ irá ajudar a criar as condições necessárias”.

Nesse mesmo mês, já Manuel Machado argumentava, ao PONTO FINAL, que a escola não tinha como proceder ao hastear da bandeira, mas anunciava que, entretanto, poderiam ser criadas as condições para que isso acontecesse. Foram? “Não avançámos nada no sentido de criar no exterior esse espaço. O espaço é diminuto, e o que temos é pequeno. Não temos zonas para o fazer”, repetiu.

Mas isso não choca com o que a lei determina? “A lei obriga — e estou-me a repetir— mas as escolas não são todas iguais e, neste momento, o que estamos a fazer é o que estamos a fazer. Não queremos incumprir o que está na lei de maneira nenhuma, estamos é a fazê-lo com as condições que temos”, responde o director da EPM.

O mesmo responsável contrapõe que aquele estabelecimento de ensino já tem exposta a bandeira da China, de Macau e da própria instituição no átrio interior. “Temos, como a lei prevê, a bandeira no interior da escola”, evidencia aquele responsável.

Neste âmbito, o director enfatiza que ainda no 4 de Maio — dia que assinala o movimento estudantil de rejeição da fraca resposta do Governo chinês ao Tratado de Versalhes, no final da 1ª Guerra Mundial, e que permitiu ao Japão continuar a ocupar certas zonas da China — “as bandeiras estiveram no átrio da escola, e os alunos estiveram junto da bandeira”.

“Os estudantes foram à cerimónia pública, como fazem todos os anos. Vamos manter a bandeira dentro das portas diariamente. E fazê-lo com a dignidade que existe”, defende.

“Isto é uma escola portuguesa, não é uma escola chinesa”

Em relação ao hino, Manuel Machado afirma que 10% dos 612 alunos da escola sabem cantá-lo. “Há um conjunto de estudantes que já aprenderam a letra e a música, se alguma cerimónia tiver de ser cantada, estão em condições de o poder fazer”, explica. O máximo responsável da EPM diz que este é um conhecimento que já vem do passado, porque a letra do hino “faz parte do programa de história e geografia”. “Os símbolos nacionais chineses são aprendidos desde há bastantes anos”, acrescenta.

Machado diz que não há nada que obrigue todos os alunos a saber a letra do hino. “Isto é uma escola portuguesa, não é uma escola chinesa”, observa. “Temos de conhecer e respeitar a lei de Macau, desde logo porque aqui estamos, e não fazia sentido ser de outra maneira. Isto mão deve ser visto como um não cumprimento da lei, mas como a aplicação da lei às condições que a escola neste momento apresenta”, remata.