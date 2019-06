Descobrir as diferenças entre um ‘dumpling’ verdadeiro e um falso para encontrar Arte

A artista plástica de Macau, Man Wai Ng, vai cozinhar “dumplings verdadeiros” e misturá-los por entre as réplicas em cerâmica que integram a exposição “Reality and the ‘Real’”, com inauguração marcada para hoje, às 18h30, no Macau Art Garden. O objectivo é pôr o público a observar os objectos expostos, descobrir as diferenças, e encontrar a sua própria definição de arte.

São 23 peças criadas com recurso a acrílico, argila, cerâmica, cartão, envelopes, livros, pela artista plástica Man Wai Ng que integram a exposição “Reality and the ‘Real’ – Works by Ng Man Wai”, o tópico da sua pesquisa, em torno da qual desenvolveu o trabalho, e agora o título da exposição que se inaugura hoje, às 18h30, na galeria da Art For All Society (AFA), no Macau Art Garden.

As peças são réplicas de objectos e utensílios usados no dia-a-dia, como as taças de cerâmica, dentro das quais se erguem com uma colher ‘dumplings’ em barro, tão “reais”, que até parece que fumegam. Logo à tarde, a artista promete cozinhar “a sério”, ‘dumplings’ “verdadeiros” e comestíveis, que Man Wai Ng tenciona encomendar no restaurante russo, localizado na Rua da Barca, para oferecer durante a abertura da exposição, “misturados com as réplicas” em cerâmica. O objectivo é pôr o público a observar os objectos expostos, a descobrir as diferenças, e a encontrar a sua própria definição de arte, explicou a artista ao PONTO FINAL.

A série inclui também réplicas de caixas de ovos e de ovos cozidos, descascados. “Na verdade todos este objectos são réplicas, eu desenho-os e crio-os em cerâmica, mas amanhã [hoje] vou cozinhar os ‘dumplings’ directamente na galeria”, contou a artista nascida em Macau em 1980.

As obras agora expostas são o resultado do trabalho de pesquisa para a tese de mestrado em Artes desenvolvido e defendido na universidade de artes e design Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBKsaar), na Alemanha, donde regressou em 2018. Na conversa com o PONTO FINAL Man Wai Ng explicou que a técnica principal que adoptou para a criação do conjunto das obras de arte, “gira em torno da reprodução fiel, que também é um importante tópico de pesquisa e criação dos últimos anos”. “Se a obra de arte reproduz objectos como um espelho, pode ser arte?”, questiona a artista.

“Este é o tópico de pesquisa do meu mestrado. A criação do trabalho teve origem no meu interesse pela fotografia e da minha experiência de viver na Alemanha. Em muitos museus na Europa há trabalhos em fotografia de Bernd e Hilla Becher, o tema principal da fotografia deles são os frios edifícios industriais. A fotografia revela uma estética fria. Acho que está muito perto da minha experiência de vida na Alemanha, sóbria e austera. Mas quero criar recorrendo a outras expressões artísticas, como a pintura ou escultura, para expressar esta ideia”, explicou. Hilla Becher, artista nascida em 1931 em Siegen, na Alemanha, fazia dupla na fotografia com o marido Bernd Becher, tendo fotografado ao longo de quarenta anos a arquitetura industrial desaparecida na Europa e na América do Norte.

Verdadeiro ou réplica, é arte?

O título da exposição começou por ser “Ist das Echt?”, que a artista traduz para “Isso é real?”. Mas, explicou Man Wai Ng, depois de abordar o tema com o curador, o também artista plástico Lai Sio Kit, concluíram que seria “muito difícil traduzir para chinês”, esta expressão. O título acabou por ficar “Realidade e o Real”, porque define melhor o que a artista pretende transmitir: “Os objectos da natureza e os objectos que eu faço, na verdade, são obras de arte. O ponto está em como o artista e o público as definem”.

Explica o curador, no texto da exposição, que “Man Wai espera copiar fielmente e reproduzir objectos de maneira regular, rigorosa e objectiva. Ao mesmo tempo, na escolha dos objectos imitados, a artista está empenhada em escolher as coisas mais comuns e mais acessíveis, como ovos, amendoins, nozes, pedras”.

Ao seleccionar esses objectos para “copiar”, o objectivo da artista não é focar-se “no significado simbólico do próprio objecto”, mas, antes, em que “a definição de arte dependa do público, e a criação artística e a apreciação se tornem num processo simbiótico. É quando a realidade forjada e os objectos reais são colocados diante da audiência, misturando-se com sucesso”. Nestas circunstâncias, “objectos comuns exacerbam o interesse do público na descoberta da arte naquilo que observam. É neste ponto que a ‘réplica’ é definida como uma obra de arte”, refere Lai Sio Kit no texto de curadoria.

Durante o processo de reprodução, explicou Man Wai Ng, “esforcei-me para entregar uma cópia fiel do objecto de uma maneira meticulosa, sem quaisquer emoções subjectivas. Eu também justapus o item original e a sua réplica para confundir ou mesmo inverter a relação entre as coisas do dia-a-dia e as criações artísticas”. Man Wai Ng espera que os visitantes da exposição “sejam capazes de discernir as ‘nuances’ entre as duas coisas, um objecto já feito e uma criação de arte, mas apenas no exacto momento em que as estudam com atenção”. Antes disso, “eles podem não perceber imediatamente que é uma criação feita pelo homem, que é exactamente a questão que eu estou a colocar com esta série: o que é real? o que é arte?”, concluiu.