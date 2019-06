Campanha para a Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo já arrancou

A campanha para eleger a Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo (CECE) de Macau teve início no sábado e prolonga-se até 14 de Junho. A presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE), a juíza Song Man Lei, anunciou na sexta-feira que vai ser lançada brevemente uma campanha de sensibilização com o objectivo de informar os eleitores sobre a forma como podem exercer o voto para eleger os membros da CECE. Neste período de duas semanas, a CAECE vai também disponibilizar espaços para organização de actividades de campanha.

Dos 350 candidatos admitidos às eleições dos membros da CECE, 344 serão eleitos em 16 de Junho. O Chefe do Governo é eleito pela CECE, que ao todo integra 400 membros provenientes dos quatro sectores da sociedade, e nomeados pelo Governo Central, de acordo com a Lei Básica, e a respectiva lei eleitoral.

A escolha o Chefe do Executivo poderá acontecer a partir de 16 de Agosto, passado o prazo mínimo de 60 dias após a eleição da CECE, de acordo com a lei eleitoral. O quinto Chefe do Executivo vai suceder no cargo a Fernando Chui Sai On, que por determinação legal não pode apresentar-se a um terceiro mandato de cinco anos.

O mandato do quarto Chefe do Governo termina em 19 de Dezembro próximo, estando prevista a cerimónia de posse do futuro Chefe do Governo de Macau para o dia 20 de Dezembro, data em que se assinala o 20.º aniversário da constituição da Região Administrativa Especial de Macau, na sequência da transferência da administração do território de Portugal para a China.

O Chefe do Executivo tem ainda de ser aprovado pelo Governo Central da República Popular da China. O único candidato ao cargo é, até ao momento, o actual presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng.