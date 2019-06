Ávila vence em Xangai na segunda corrida do CTCC

Rodolfo Ávila venceu este fim-de-semana em Xangai naquela que foi a segunda corrida da temporada do Campeonato da China de Carros de Turismo.

O resultado do fim-de-semana começou a desenhar-se logo nas sessões de treinos cronometrados. Na sessão de qualificação, que desta vez decidiu a formação da grelha de partida para a corrida de domingo, Ávila realizou o segundo melhor tempo, a apenas 0.041 segundos do ‘pole-position’, o britânico Rob Huff.

Na tarde de sábado disputou-se a primeira corrida do fim-de-semana, onde a regra da grelha invertida colocou o VW Lamando nº9 de Rodolfo Ávila na oitava posição à partida. Apesar de um mau início, o piloto português viria a recuperar várias posições, passando do 13º para o 7º lugar final. “A equipa optou por um mapa de motor que não funcionou. Perdi posições no arranque e nas primeiras curvas. Mudámos o mapa do motor e com cuidado, sem exageros, comecei a subir posições, conseguindo terminar na sétima posição”, referiu Ávila, num comunicado enviado pela equipa.

Para a segunda corrida do fim-de-semana, o português alinhou no segundo lugar da grelha de partida, defendendo com sucesso a sua posição na primeira curva. Quando a corrida de 10 voltas ao circuito chinês ia a meio, Ávila ascendeu à primeira posição, posição que manteve até ao final. “Estou obviamente muito satisfeito com esta vitória, a minha primeira no campeonato, mas acima de tudo este é um triunfo de toda a equipa que tudo fez para vencer as duas corridas este fim-de-semana em Xangai e conseguiu um “1-2-3” na corrida de hoje [ontem]. Este resultado dá uma motivação extra na luta pelo campeonato e esse será o objectivo que nos iremos focar até ao final da temporada”, disse no final da corrida o piloto da equipa SVW333 Racing.

Com estes resultados, Ávila subiu do 10º para o 5º lugar na classificação de pilotos quando estão disputadas duas das oito jornadas duplas do campeonato. A SAIC Volkswagen lidera a classificação de construtores, onde enfrenta a oposição da KIA, BAIC, Ford e Toyota.

O campeonato de automobilismo continuará por Xangai, desta vez para uma deslocação ao Circuito de Tianma no fim-de-semana de 22 e 23 de Junho.